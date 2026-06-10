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Реал соревнуется с Манчестер Юнайтед за трансфер талантливого полузащитника сборной Португалии

Англия

Два европейских гранда конкурируют за подписание молодой звезды

Реал соревнуется с Манчестер Юнайтед за трансфер талантливого полузащитника сборной Португалии

West Ham Unuted

Новина українською

"Реал" соревнуется с "Манчестер Юнайтед" за трансфер талантливого полузащитника сборной Португалии.

Согласно информации журналиста Николо Скиры, испанский гранд этим летом хочет подписать Матеуша Фернандеша из лондонского "Вест Хэма", который вылетел из АПЛ по итогам сезона 2025/26. Однако "красные дьяволы" также проявили интерес к перспективному 21-летнему футболисту "молотобойцев".

Отмечается, что "Вест Хэм" будет требовать 90 миллионов евро за продажу своей молодой звезды.

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В сезоне 2025/26 Матуэш Фернандеш отличился 5 голами и 5 ассистами в 42 матчах за "Вест Хэм" во всех турнирах. На сайте Transfermarkt его рыночная трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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