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Английский гранд планирует подписать перспективного защитника Барселоны
Манчестер Сити готовит серьезное предложение по воспитаннику Ла Масии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Английский гранд планирует подписать перспективного защитника "Барселоны".
Согласно информации испанского издания MARCA, спортивное руководство "Манчестер Сити" внимательно следит за ситуацией с Алехандро Бальде и готовит серьезное предложение по воспитаннику Ла Масии.
Отмечается, что "Барса" оценивает 22-летнего левого защитника в 50 миллионов евро. В случае, если Бальде покинет каталонский гранд этим летом, они попытаются подписать Марка Кукурелью из "Челси".
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В сезоне 2025/26 Алехандро Бальде провел 42 матча за "Барселону" во всех турнирах, отметившись тремя ассистами.
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