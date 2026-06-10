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Английский гранд планирует подписать перспективного защитника Барселоны

Англия

Манчестер Сити готовит серьезное предложение по воспитаннику Ла Масии

Английский гранд планирует подписать перспективного защитника Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Английский гранд планирует подписать перспективного защитника "Барселоны".

Согласно информации испанского издания MARCA, спортивное руководство "Манчестер Сити" внимательно следит за ситуацией с Алехандро Бальде и готовит серьезное предложение по воспитаннику Ла Масии.

Отмечается, что "Барса" оценивает 22-летнего левого защитника в 50 миллионов евро. В случае, если Бальде покинет каталонский гранд этим летом, они попытаются подписать Марка Кукурелью из "Челси".

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В сезоне 2025/26 Алехандро Бальде провел 42 матча за "Барселону" во всех турнирах, отметившись тремя ассистами.

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Барселона Алехандро Бальде
Источник:
MARCA
Опубликовал: Андрей Журба
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