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Тоттенхэм отпустил футболиста, за которого заплатил почти 30 млн евро

Англия
Обновлено

Биссума теперь свободный агент

Тоттенхэм отпустил футболиста, за которого заплатил почти 30 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Тоттенхэм" официально объявил об уходе центрального полузащитника Ива Биссумы после окончания срока действия его контракта.

29-летний футболист покинул лондонский клуб в статусе свободного агента.

Биссума присоединился к "шпорам" летом 2022 года, перейдя из "Брайтона" за 22,9 млн евро. За время выступлений в составе команды сборник Мали провел 111 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Главным достижением Биссумы в составе "Тоттенхэма" стала победа в Лиге Европы сезона-2024/25.

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