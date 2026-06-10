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Тоттенхэм отпустил футболиста, за которого заплатил почти 30 млн евро
Биссума теперь свободный агент
Getty Images/Global Images Ukraine
"Тоттенхэм" официально объявил об уходе центрального полузащитника Ива Биссумы после окончания срока действия его контракта.
29-летний футболист покинул лондонский клуб в статусе свободного агента.
Биссума присоединился к "шпорам" летом 2022 года, перейдя из "Брайтона" за 22,9 млн евро. За время выступлений в составе команды сборник Мали провел 111 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.
Главным достижением Биссумы в составе "Тоттенхэма" стала победа в Лиге Европы сезона-2024/25.
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We can confirm the departure of Yves Bissouma following the conclusion of his contract.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 10, 2026
Thank you for your service and all the best for the future, Biss ????
???? https://t.co/sXFWHIzfXL pic.twitter.com/cL4AytzSvC
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