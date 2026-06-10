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От многомиллионных переходов до свободных агентов: МЮ расстался с экс-звездами
Каземиро, Санчо и Маласия остаются без клуба
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" объявил об уходе полузащитника Каземиро, защитника Тайрелла Маласии и вингера Джейдона Санчо.
Все трое покинут английский клуб в статусе свободных агентов после истечения срока действия контрактов.
Каземиро выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2022 года и за это время провел 160 матчей, в которых забил 26 голов. Вместе с командой бразилец выиграл Кубок английской лиги в 2023 году и Кубок Англии в 2024-м.
Санчо присоединился к "красным дьяволам" летом 2021 года. На его счету 83 матча за манкунианцев, после чего он выступал на правах аренды за дортмундскую "Боруссию", "Челси" и "Астон Виллу".
Маласия также перешел в "МЮ" в 2022 году. Нидерландец провел 50 матчей, однако значительную часть времени пропустил из-за проблем со здоровьем.
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Everyone at the club would like to thank Casemiro, Tyrell and Jadon for their contributions to United and wish them the very best of luck for the future ????— Manchester United (@ManUtd) June 10, 2026
Once a Red, always a Red ❤️
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