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От многомиллионных переходов до свободных агентов: МЮ расстался с экс-звездами

Англия
Обновлено

Каземиро, Санчо и Маласия остаются без клуба

От многомиллионных переходов до свободных агентов: МЮ расстался с экс-звездами

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" объявил об уходе полузащитника Каземиро, защитника Тайрелла Маласии и вингера Джейдона Санчо.

Все трое покинут английский клуб в статусе свободных агентов после истечения срока действия контрактов.

Каземиро выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2022 года и за это время провел 160 матчей, в которых забил 26 голов. Вместе с командой бразилец выиграл Кубок английской лиги в 2023 году и Кубок Англии в 2024-м.

Санчо присоединился к "красным дьяволам" летом 2021 года. На его счету 83 матча за манкунианцев, после чего он выступал на правах аренды за дортмундскую "Боруссию", "Челси" и "Астон Виллу".

Маласия также перешел в "МЮ" в 2022 году. Нидерландец провел 50 матчей, однако значительную часть времени пропустил из-за проблем со здоровьем.

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