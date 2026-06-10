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Барселона приняла окончательное решение относительно будущего Рашфорда в клубе

Англия

Информацию подтвердил Фабрицио Романо

Барселона приняла окончательное решение относительно будущего Рашфорда в клубе

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Барселона" приняла окончательное решение относительно будущего Маркуса Рашфорда в клубе.

Согласно информации от популярного инсайдера Фабрицио Романо, каталонский гранд не собирается активировать опцию выкупа в контракте 28-летнего английского нападающего на сумму 30 миллионов евро, поэтому Рашфорд в ближайшее время должен формально вернуться в "Манчестер Юнайтед".

Отмечается, что "Барса" стремится удержать футболиста сборной Англии в команде и продолжает искать альтернативные варианты, такие как повторная аренда.

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В сезоне 2025/26 Маркус Рашфорд забил 14 голов и отдал 14 ассистов в 49 матчах за "Барселону" во всех турнирах. Его рыночная трансферная стоимость на портале Transfermarkt оценивается в 40 миллионов евро.

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Барселона Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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