Барселона приняла окончательное решение относительно будущего Рашфорда в клубе

"Барселона" приняла окончательное решение относительно будущего Маркуса Рашфорда в клубе.

Согласно информации от популярного инсайдера Фабрицио Романо, каталонский гранд не собирается активировать опцию выкупа в контракте 28-летнего английского нападающего на сумму 30 миллионов евро, поэтому Рашфорд в ближайшее время должен формально вернуться в "Манчестер Юнайтед".

Отмечается, что "Барса" стремится удержать футболиста сборной Англии в команде и продолжает искать альтернативные варианты, такие как повторная аренда.

???? BREAKING: Barcelona will NOT pay €30m buy option clause for Marcus Rashford, expiring in 5 days.



Rashford formally set to return to Man United but Barça remain open to new solutions, like another loan deal. ❗️



Barça are open to discuss again if #MUFC open doors. ???????? pic.twitter.com/XiF95KGiLG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2026

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В сезоне 2025/26 Маркус Рашфорд забил 14 голов и отдал 14 ассистов в 49 матчах за "Барселону" во всех турнирах. Его рыночная трансферная стоимость на портале Transfermarkt оценивается в 40 миллионов евро.