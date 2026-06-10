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Барселона приняла окончательное решение относительно будущего Рашфорда в клубе
Информацию подтвердил Фабрицио Романо
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" приняла окончательное решение относительно будущего Маркуса Рашфорда в клубе.
Согласно информации от популярного инсайдера Фабрицио Романо, каталонский гранд не собирается активировать опцию выкупа в контракте 28-летнего английского нападающего на сумму 30 миллионов евро, поэтому Рашфорд в ближайшее время должен формально вернуться в "Манчестер Юнайтед".
Отмечается, что "Барса" стремится удержать футболиста сборной Англии в команде и продолжает искать альтернативные варианты, такие как повторная аренда.
???? BREAKING: Barcelona will NOT pay €30m buy option clause for Marcus Rashford, expiring in 5 days.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2026
Rashford formally set to return to Man United but Barça remain open to new solutions, like another loan deal. ❗️
Barça are open to discuss again if #MUFC open doors. ???????? pic.twitter.com/XiF95KGiLG
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В сезоне 2025/26 Маркус Рашфорд забил 14 голов и отдал 14 ассистов в 49 матчах за "Барселону" во всех турнирах. Его рыночная трансферная стоимость на портале Transfermarkt оценивается в 40 миллионов евро.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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