"Ювентус" отклонил рекордное трансферное предложение от "Арсенала" за свою молодую звезду.

Согласно информации итальянского издания Tuttosport, этим летом руководство "канониров" было готово предложить около 100 миллионов евро за 21-летнего Кенана Йылдыза, что могло сделать его самым дорогим турецким игроком.

Однако отмечается, что "старая синьора" категорически отказалась отпускать своего талантливого игрока.

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В сезоне 2025/26 Кенан Йылдыз забил 11 голов и отдал 10 ассистов в 47 матчах за "Ювентус" во всех турнирах. Его рыночная трансферная стоимость оценивается в 75 миллионов евро.