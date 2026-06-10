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Ювентус отклонил рекордное трансферное предложение от Арсенала за свою молодую звезду
Лондонцы предлагали баснословные деньги за Кенана Йылдыза
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" отклонил рекордное трансферное предложение от "Арсенала" за свою молодую звезду.
Согласно информации итальянского издания Tuttosport, этим летом руководство "канониров" было готово предложить около 100 миллионов евро за 21-летнего Кенана Йылдыза, что могло сделать его самым дорогим турецким игроком.
Однако отмечается, что "старая синьора" категорически отказалась отпускать своего талантливого игрока.
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В сезоне 2025/26 Кенан Йылдыз забил 11 голов и отдал 10 ассистов в 47 матчах за "Ювентус" во всех турнирах. Его рыночная трансферная стоимость оценивается в 75 миллионов евро.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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