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Официально: Ньюкасл объявил о трансфере нового вратаря

Англия
Обновлено

Его переход обошёлся англичанам в 25 миллионов евро

Официально: Ньюкасл объявил о трансфере нового вратаря

Фото - Newcastle United FC

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"Ньюкасл" официально объявил о трансфере нового вратаря.

На сайте английского клуба сообщается, что к их команде присоединился 20-летний Юэн Жауэн из "Реймса", подписав долгосрочный контракт, условия которого на данный момент не разглашаются.

По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера французского голкипера составила 25 миллионов евро.

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В сезоне 2025/26 Юэн Жауэн провел 15 матчей без пропущенных голов из 34 игр за "Реймс" в Лиге 2. Кроме того, он сыграл два матча в составе молодежной сборной Франции U-21.

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Реймс Ньюкасл
Источник:
Newcastle United FC
Опубликовал: Андрей Журба
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