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Официально: Ньюкасл объявил о трансфере нового вратаря
Его переход обошёлся англичанам в 25 миллионов евро
Фото - Newcastle United FC
"Ньюкасл" официально объявил о трансфере нового вратаря.
На сайте английского клуба сообщается, что к их команде присоединился 20-летний Юэн Жауэн из "Реймса", подписав долгосрочный контракт, условия которого на данный момент не разглашаются.
По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера французского голкипера составила 25 миллионов евро.
We have completed the signing of highly-sought after goalkeeper Ewen Jaouen from Stade de Reims on a long-term contract ???? pic.twitter.com/rvIqoCw8W5— Newcastle United (@NUFC) June 10, 2026
Bienvenue à Newcastle United, Ewen ???? pic.twitter.com/kDchjfpyQx— Newcastle United (@NUFC) June 10, 2026
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В сезоне 2025/26 Юэн Жауэн провел 15 матчей без пропущенных голов из 34 игр за "Реймс" в Лиге 2. Кроме того, он сыграл два матча в составе молодежной сборной Франции U-21.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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