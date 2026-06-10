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Один из грандов АПЛ может выиграть борьбу у Барселоны и Реала за трансфер звезды Атлетико

Англия

Арсенал считается фаворитом в гонке за подписание Хулиана Альвареса

Один из грандов АПЛ может выиграть борьбу у Барселоны и Реала за трансфер звезды Атлетико

Getty Images/Global Images Ukraine

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Один из грандов АПЛ может выиграть борьбу у "Барселоны" и "Реала" за трансфер звезды "Атлетико".

Согласно информации испанского издания Diario AS, на данный момент лондонский "Арсенал" имеет наибольшие шансы на успех в гонке за подписание Хулиана Альвареса, учитывая, что "канониры" обладают лучшими финансовыми возможностями, чем клубы Ла Лиги.

Напомним, что недавно "матрасники" отклонили предложение "сливочных" в размере 150 млн евро за Альвареса, а до этого каталонский гранд не смог договориться о переходе аргентинца за 100 млн евро.

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В сезоне 2025/26 Хулиан Альварес забил 20 голов и отдал 9 ассистов в 49 матчах за "Атлетико" во всех турнирах. Всего на его счету 49 голов и 17 голевых передач в 106 матчах в составе "матрасников".

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Атлетико (Мадрид) Арсенал (Лондон) Барселона Реал (Мадрид) Хулиан Альварес
Источник:
Diario AS
Опубликовал: Андрей Журба
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