Один из грандов АПЛ может выиграть борьбу у "Барселоны" и "Реала" за трансфер звезды "Атлетико".

Согласно информации испанского издания Diario AS, на данный момент лондонский "Арсенал" имеет наибольшие шансы на успех в гонке за подписание Хулиана Альвареса, учитывая, что "канониры" обладают лучшими финансовыми возможностями, чем клубы Ла Лиги.

Напомним, что недавно "матрасники" отклонили предложение "сливочных" в размере 150 млн евро за Альвареса, а до этого каталонский гранд не смог договориться о переходе аргентинца за 100 млн евро.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В сезоне 2025/26 Хулиан Альварес забил 20 голов и отдал 9 ассистов в 49 матчах за "Атлетико" во всех турнирах. Всего на его счету 49 голов и 17 голевых передач в 106 матчах в составе "матрасников".