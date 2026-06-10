"Манчестер Сити" хочет вернуть в клуб футболиста сборной Испании.

Как сообщает авторитетное издание The Athletic, спортивное руководство "горожан" летом рассматривает вариант с подписанием Педро Порро из лондонского "Тоттенхэма", поскольку они ищут нового правого защитника.

Интересно, что контракт Порро принадлежал "Ман Сити" в период с 2019 по 2022 год, но испанец не провел ни одного матча за основную команду. Его текущий контракт со "шпорами" действует до конца июня 2028 года.

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В сезоне 2025/26 Педро Порро отметился 2 голами и 6 ассистами в 47 матчах за "Тоттенхэм" во всех турнирах. На данный момент его рыночная трансферная стоимость на сайте Transfermarkt оценивается в 35 миллионов евро.