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Один из ключевых игроков Манчестер Сити может покинуть клуб этим летом

Англия

Универсальный защитник получил предложение от Реала

Один из ключевых игроков Манчестер Сити может покинуть клуб этим летом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Один из ключевых игроков "Манчестер Сити" может покинуть клуб этим летом.

Согласно информации журналиста Флориана Плеттенберга из Sky Sport, в ближайшее время Йошко Гвардиол должен определиться со своим будущим, поскольку на его столе лежит предложение от мадридского "Реала".

Также отмечается, что 24-летний хорватский футболист может подписать новый контракт с клубом, который пытается удержать Гвардиолу. Его действующий контракт с "горожанами" истекает в конце июня 2028 года.

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В сезоне 2025/26 Йошко Гвардиол провел 25 игр за "Манчестер Сити", забив 2 гола и отдав 5 ассистов. Значительную часть сезона он пропустил из-за проблем со здоровьем. На сайте Transfermarkt его рыночная трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

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Реал (Мадрид) Манчестер Сити Йошко Гвардиол
Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
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