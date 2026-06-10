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Один из ключевых игроков Манчестер Сити может покинуть клуб этим летом
Универсальный защитник получил предложение от Реала
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Один из ключевых игроков "Манчестер Сити" может покинуть клуб этим летом.
Согласно информации журналиста Флориана Плеттенберга из Sky Sport, в ближайшее время Йошко Гвардиол должен определиться со своим будущим, поскольку на его столе лежит предложение от мадридского "Реала".
Также отмечается, что 24-летний хорватский футболист может подписать новый контракт с клубом, который пытается удержать Гвардиолу. Его действующий контракт с "горожанами" истекает в конце июня 2028 года.
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В сезоне 2025/26 Йошко Гвардиол провел 25 игр за "Манчестер Сити", забив 2 гола и отдав 5 ассистов. Значительную часть сезона он пропустил из-за проблем со здоровьем. На сайте Transfermarkt его рыночная трансферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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