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Де Дзерби собирает опытных. Бывший партнер Забарного стал игроком Тоттенхэма

Англия

Маркос Сенеси присоединился к шпорам

Де Дзерби собирает опытных. Бывший партнер Забарного стал игроком Тоттенхэма

Фото - Tottenham

Новина українською

Бывший партнер Забарного стал игроком "Тоттенхэма".

Лондонский клуб объявил о присоединении Сенеси. Игрок будет выступать под номером 5.

Сенеси с 2022 года выступал за "Борнмут", в котором провел 128 матчей. На его счету 6 голов и 10 ассистов. С Ильей Забарным защитник провел 52 матча.

Контракт аргентинца с "Борнмутом" действовал до конца текущего сезона.

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Тоттенхэм (Лондон) Борнмут Маркос Сенеси
Источник:
Tottenham
Опубликовал: Владислав Прийменко
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