Бывший партнер Забарного стал игроком "Тоттенхэма".

Лондонский клуб объявил о присоединении Сенеси. Игрок будет выступать под номером 5.

Сенеси с 2022 года выступал за "Борнмут", в котором провел 128 матчей. На его счету 6 голов и 10 ассистов. С Ильей Забарным защитник провел 52 матча.

Контракт аргентинца с "Борнмутом" действовал до конца текущего сезона.