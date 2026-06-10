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Де Дзерби собирает опытных. Бывший партнер Забарного стал игроком Тоттенхэма
Маркос Сенеси присоединился к шпорам
Фото - Tottenham
Бывший партнер Забарного стал игроком "Тоттенхэма".
Лондонский клуб объявил о присоединении Сенеси. Игрок будет выступать под номером 5.
Our new #️⃣5️⃣ pic.twitter.com/DJ4I9DB63a— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 10, 2026
Сенеси с 2022 года выступал за "Борнмут", в котором провел 128 матчей. На его счету 6 голов и 10 ассистов. С Ильей Забарным защитник провел 52 матча.
Контракт аргентинца с "Борнмутом" действовал до конца текущего сезона.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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