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Ноттингем Форест сложно удержать свою звезду. Манчестер Сити сделал грандиозное предложение
Предлагают почти 123 млн евро за Эллиота Андерсона
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" сделал грандиозное предложение по Эллиоту Андерсону.
Авторитетный инсайдер Дэвид Орнштейн сообщает, что "горожане" предлагают за полузащитника "лесников" 106 млн + бонусы. Но "Ноттингем" хочет получить 120 млн евро чистыми.
???? Manchester City verbal proposal to Nottingham Forest for Elliot Anderson was worth £106m + add-ons, taking it above £120m. #NFFC want British record fee guaranteed, not after bonuses. No fresh talks with #MCFC over 23yo England midfielder @TheAthleticFC https://t.co/DdanEQcqnz— David Ornstein (@David_Ornstein) June 10, 2026
Инсайдер Фабрицио Романо заявил, что "Манчестер Сити" предлагает бонусами 15 млн евро и подтверждает информацию о 120 млн евро
"Как и ожидалось, "Манчестер Сити" направил новое предложение по Эллиоту Андерсону в размере 106 млн фунтов стерлингов в качестве гарантированной суммы плюс 15 млн фунтов стерлингов в виде дополнительных выплат", - написал инсайдер.
"Ноттингем Форест" хочет получить за полузащитника не менее 120 млн фунтов стерлингов, поскольку знает об интересе со стороны "Манчестер Юнайтед".
"Манчестер Сити" стремится завершить сделку", - написал Романо.
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23-летний Эллиот Андерсен в прошлом сезоне сыграл в 50-ти матчах "Ноттингем Фореста", в которых отметился 4-мя голами и 5-ю ассистами.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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