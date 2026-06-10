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Ноттингем Форест сложно удержать свою звезду. Манчестер Сити сделал грандиозное предложение

Англия
Обновлено

Предлагают почти 123 млн евро за Эллиота Андерсона

Ноттингем Форест сложно удержать свою звезду. Манчестер Сити сделал грандиозное предложение

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" сделал грандиозное предложение по Эллиоту Андерсону.

Авторитетный инсайдер Дэвид Орнштейн сообщает, что "горожане" предлагают за полузащитника "лесников" 106 млн + бонусы. Но "Ноттингем" хочет получить 120 млн евро чистыми.

Инсайдер Фабрицио Романо заявил, что "Манчестер Сити" предлагает бонусами 15 млн евро и подтверждает информацию о 120 млн евро

"Как и ожидалось, "Манчестер Сити" направил новое предложение по Эллиоту Андерсону в размере 106 млн фунтов стерлингов в качестве гарантированной суммы плюс 15 млн фунтов стерлингов в виде дополнительных выплат", - написал инсайдер.

"Ноттингем Форест" хочет получить за полузащитника не менее 120 млн фунтов стерлингов, поскольку знает об интересе со стороны "Манчестер Юнайтед".

"Манчестер Сити" стремится завершить сделку", - написал Романо.

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23-летний Эллиот Андерсен в прошлом сезоне сыграл в 50-ти матчах "Ноттингем Фореста", в которых отметился 4-мя голами и 5-ю ассистами.

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Ноттингем Форест Манчестер Сити Эллиот Андерсон
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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