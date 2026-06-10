Одна из вышедших команд в АПЛ осталась без тренера.

"Ипсвич" сообщил, что Киран МакКенна покидает кдлуб посдле пяти сезонов работы в нём. Тренер решил взять перерыв.

"Киран принял решение взять перерыв в тренерской карьере, проведённый на переломном этапе в истории "Ипсвич Таун": за последние четыре года он трижды выводил команду в более высокий дивизион, причём два из этих выходов привели "синих" в Премьер-лигу.

Он уходит с наилучшими пожеланиями и благодарностью от всех в "Ипсвич Таун" за вклад, который оставил воспоминания на всю жизнь", - написал клуб.