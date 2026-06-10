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Одна из вышедших команд в АПЛ осталась без тренера

Англия

МакКенна ушёл с апоста тренера Ипсвича

Одна из вышедших команд в АПЛ осталась без тренера

Фото - Ipswich Town

Новина українською

Одна из вышедших команд в АПЛ осталась без тренера.

"Ипсвич" сообщил, что Киран МакКенна покидает кдлуб посдле пяти сезонов работы в нём. Тренер решил взять перерыв.

"Киран принял решение взять перерыв в тренерской карьере, проведённый на переломном этапе в истории "Ипсвич Таун": за последние четыре года он трижды выводил команду в более высокий дивизион, причём два из этих выходов привели "синих" в Премьер-лигу.

Он уходит с наилучшими пожеланиями и благодарностью от всех в "Ипсвич Таун" за вклад, который оставил воспоминания на всю жизнь", - написал клуб.

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Напомним, что "Ипсвич" занял второе место в Чемпионшипе в сезоне 2025/26 и спустя сезон вернулся в АПЛ.

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Источник:
Ipswich Town
Опубликовал: Владислав Прийменко
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