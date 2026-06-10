Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Одна из вышедших команд в АПЛ осталась без тренера
МакКенна ушёл с апоста тренера Ипсвича
Фото - Ipswich Town
Одна из вышедших команд в АПЛ осталась без тренера.
"Ипсвич" сообщил, что Киран МакКенна покидает кдлуб посдле пяти сезонов работы в нём. Тренер решил взять перерыв.
"Киран принял решение взять перерыв в тренерской карьере, проведённый на переломном этапе в истории "Ипсвич Таун": за последние четыре года он трижды выводил команду в более высокий дивизион, причём два из этих выходов привели "синих" в Премьер-лигу.
Он уходит с наилучшими пожеланиями и благодарностью от всех в "Ипсвич Таун" за вклад, который оставил воспоминания на всю жизнь", - написал клуб.
???? Kieran McKenna will step down as Ipswich Town Manager after five seasons at the club.— Ipswich Town (@IpswichTown) June 10, 2026
Kieran has made the decision to step away from football management and dedicate time to his family, having been at the forefront of one of the most successful eras in the club’s history.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что "Ипсвич" занял второе место в Чемпионшипе в сезоне 2025/26 и спустя сезон вернулся в АПЛ.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- В возрасте 33 лет. Бывший полузащитник Шахтера повесил бутсы на гвоздь
- Обиделись? Стало известно, как Динамо отреагировало на скандальный переход Караваева в Шахтер
- "Я понял, что не нужен": Караваев объяснил свой уход из Динамо
- Новый вызов для Трубина. Голкипер заинтересован в переходе в клуб АПЛ
- В ожидании первенца: девушка футболиста Шахтёра поделилась личными моментами с возлюбленным
- Жена защитника сборной Украины впечатлила горячими кадрами, вдохновившись образом из культового фильма