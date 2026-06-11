Главный аутсайдер АПЛ уволил главного тренера спустя семь месяцев работы

"Вулверхэмптон" отправил в отставку главного тренера Роба Эдвардса спустя всего семь месяцев после его назначения, сообщает Sky Sports.

Эдвардс возглавил команду в ноябре, сменив Витора Перейру, однако не сумел спасти ее от вылета из Премьер-лиги. "Волки" завершили сезон на последнем месте и опустились в Чемпионшип.

Ранее "Вулверхэмптон" публично выражал поддержку 43-летнему специалисту и говорил о планах на перестройку состава под борьбу за возвращение в элиту.

Отмечается, что главным кандидатом на замену Эдвардсу считается португалец Сезар Пейшоту, который ранее работал с "Жил Висенте".

Эдвардс за время работы в "Вулверхэмптоне" выиграл 5 из 30 матчей во всех турнирах и потерпел 16 поражений.



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