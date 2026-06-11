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Манчестер Сити уверен в продлении контракта с ключевым игроком команды, которым интересуется Реал
Между клубом и игроком продолжаются переговоры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" уверен в продлении контракта с ключевым игроком команды, несмотря на то, что этим летом им активно интересуется мадридский "Реал". Об этом сообщил Фабрицио Романо.
Согласно информации от популярного инсайдера, руководство "горожан" оптимистично настроено в отношении будущего универсального защитника Йошко Гвардиола в клубе, с которым они ведут переговоры о новом контракте. Действующий контракт хорватского футболиста истекает в конце июня 2028 года.
Отмечается, что представители "Манчестер Сити" уже направили предложение контракта 24-летнему Гвардиолу.
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В сезоне 2025/26 Йошко Гвардиол провел 25 матчей за "Манчестер Сити", отличившись 2 голами и 5 ассистами. Всего на его счету 13 голов и 10 ассистов в 122 матчах в составе "горожан".Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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