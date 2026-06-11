  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Сити уверен в продлении контракта с ключевым игроком команды, которым интересуется Реал
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Сити уверен в продлении контракта с ключевым игроком команды, которым интересуется Реал

Англия
Обновлено

Между клубом и игроком продолжаются переговоры

Манчестер Сити уверен в продлении контракта с ключевым игроком команды, которым интересуется Реал

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" уверен в продлении контракта с ключевым игроком команды, несмотря на то, что этим летом им активно интересуется мадридский "Реал". Об этом сообщил Фабрицио Романо.

Согласно информации от популярного инсайдера, руководство "горожан" оптимистично настроено в отношении будущего универсального защитника Йошко Гвардиола в клубе, с которым они ведут переговоры о новом контракте. Действующий контракт хорватского футболиста истекает в конце июня 2028 года.

Отмечается, что представители "Манчестер Сити" уже направили предложение контракта 24-летнему Гвардиолу.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В сезоне 2025/26 Йошко Гвардиол провел 25 матчей за "Манчестер Сити", отличившись 2 голами и 5 ассистами. Всего на его счету 13 голов и 10 ассистов в 122 матчах в составе "горожан".

Читайте такжеОдин из ключевых игроков Манчестер Сити может покинуть клуб этим летом
Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
Замена Мартинесу? Астон Вилла проявляет интерес к одному из лучших вратарей Серии А
yellow-arrow
ПСЖ получил официальное предложение от клуба АПЛ по трансферу Забарного
yellow-arrow
Главный аутсайдер АПЛ уволил главного тренера спустя семь месяцев работы
Манчестер Сити Йошко Гвардиол
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости