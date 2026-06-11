Замена Мартинесу? Астон Вилла проявляет интерес к одному из лучших вратарей Серии А

"Астон Вилла" проявляет интерес к одному из лучших вратарей Серии А.

Популярный итальянский журналист Николо Скира сообщил, что представители бирмингемского клуба наблюдают за голкипером "Пармы" Зионом Судзуки. Его стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

Текущий контракт 23-летнего японского вратаря с клубом рассчитан до конца 2029 года. Его рыночная трансферная стоимость на популярном портале Transfermarkt оценивается в 20 миллионов евро.

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В сезоне 2025/26 Зион Сузуки провел 6 "сухих" игр в 22 матчах за "Парму" во всех турнирах, пропустив значительное количество поединков из-за травмы руки.