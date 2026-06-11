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Бывший тренер Челси может возглавить одну из команд-новичков АПЛ
Интересный вариант
Бывший тренер лондонского "Челси" может возглавить одну из команд-новичков АПЛ.
Как сообщил авторитетный журналист Бен Джейкобс, руководство "Ипсвича" ищет нового наставника после неожиданного ухода Кирана Маккенны.
Отмечается, что на данный момент в списке "трактористов" находятся Лиам Росеньор и Гари О'Нил.
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В сезоне 2025/26 "Ипсвич" под руководством Кирана Маккенны занял второе место в Чемпионшипе и заработал автоматический переход в АПЛ.
Читайте такжеОдна из вышедших команд в АПЛ осталась без тренераПодписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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