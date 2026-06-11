  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Бывший тренер Челси может возглавить одну из команд-новичков АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывший тренер Челси может возглавить одну из команд-новичков АПЛ

Англия

Интересный вариант

Бывший тренер Челси может возглавить одну из команд-новичков АПЛ

Новина українською

Бывший тренер лондонского "Челси" может возглавить одну из команд-новичков АПЛ.

Как сообщил авторитетный журналист Бен Джейкобс, руководство "Ипсвича" ищет нового наставника после неожиданного ухода Кирана Маккенны.

Отмечается, что на данный момент в списке "трактористов" находятся Лиам Росеньор и Гари О'Нил.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В сезоне 2025/26 "Ипсвич" под руководством Кирана Маккенны занял второе место в Чемпионшипе и заработал автоматический переход в АПЛ.

Читайте такжеОдна из вышедших команд в АПЛ осталась без тренера
Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
"Мог покинуть Англию". Стало известно, что на Миколенко претендовали два титулованных клуба
yellow-arrow
Замена Мартинесу? Астон Вилла проявляет интерес к одному из лучших вратарей Серии А
yellow-arrow
Манчестер Сити уверен в продлении контракта с ключевым игроком команды, которым интересуется Реал
Ипсвич Таун Гари О'Нил Киран Маккенна Лиам Росеньор
Источник:
Ben Jacobs
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости