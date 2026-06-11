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Арсенал и ещё три топ-клуба АПЛ заинтересованы в подписании звезды Атлетика
Нико Уильямс может перейти в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" остаётся одним из главных претендентов на подписание вингера "Атлетика" Нико Уильямса.
По информации Teamtalk, ситуацию вокруг 23-летнего футболиста также активно отслеживают другие гранды английской Премьер-лиги: "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Все три клуба проявляют серьезный интерес к испанцу и готовы бороться за его подписание.
Уильямс в сезоне 2025/26 сыграл 32 матча, в которых забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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