Арсенал и ещё три топ-клуба АПЛ заинтересованы в подписании звезды Атлетика

"Арсенал" остаётся одним из главных претендентов на подписание вингера "Атлетика" Нико Уильямса.

По информации Teamtalk, ситуацию вокруг 23-летнего футболиста также активно отслеживают другие гранды английской Премьер-лиги: "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Все три клуба проявляют серьезный интерес к испанцу и готовы бороться за его подписание.

Уильямс в сезоне 2025/26 сыграл 32 матча, в которых забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.