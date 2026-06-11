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Арсенал и ещё три топ-клуба АПЛ заинтересованы в подписании звезды Атлетика

Англия

Нико Уильямс может перейти в АПЛ

Арсенал и ещё три топ-клуба АПЛ заинтересованы в подписании звезды Атлетика

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Арсенал" остаётся одним из главных претендентов на подписание вингера "Атлетика" Нико Уильямса.

По информации Teamtalk, ситуацию вокруг 23-летнего футболиста также активно отслеживают другие гранды английской Премьер-лиги: "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Все три клуба проявляют серьезный интерес к испанцу и готовы бороться за его подписание.

Уильямс в сезоне 2025/26 сыграл 32 матча, в которых забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.

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Атлетик (Бильбао) Арсенал (Лондон) Нико Уильямс
Источник:
Teamtalk
Опубликовал: Екатерина Власова
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