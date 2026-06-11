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Ньюкасл работает над подписанием талантливого воспитанника академии Реала

Англия
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Английский клуб ведет переговоры с клубом Ла Лиги

Ньюкасл работает над подписанием талантливого воспитанника академии Реала

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ньюкасл" работает над подписанием талантливого воспитанника академии мадридского "Реала".

Популярный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что руководство "сорок" нацелилось на трансфер Витора Муньоса, отправив первое официальное предложение "Осасуне".

Отмечается, что 22-летний испанский вингер является главной целью для "Ньюкасла" в межсезонье. На данный момент между всеми вовлеченными сторонами продолжаются переговоры.

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В сезоне 2025/26 Витор Муньос забил 7 голов и отдал 5 ассистов в 36 матчах за "Осасуну" во всех турнирах. Его рыночная трансферная стоимость на сайте Transfermarkt оценивается в 30 миллионов евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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