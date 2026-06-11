Ньюкасл работает над подписанием талантливого воспитанника академии Реала

"Ньюкасл" работает над подписанием талантливого воспитанника академии мадридского "Реала".

Популярный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что руководство "сорок" нацелилось на трансфер Витора Муньоса, отправив первое официальное предложение "Осасуне".

Отмечается, что 22-летний испанский вингер является главной целью для "Ньюкасла" в межсезонье. На данный момент между всеми вовлеченными сторонами продолжаются переговоры.

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В сезоне 2025/26 Витор Муньос забил 7 голов и отдал 5 ассистов в 36 матчах за "Осасуну" во всех турнирах. Его рыночная трансферная стоимость на сайте Transfermarkt оценивается в 30 миллионов евро.