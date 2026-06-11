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Ливерпуль готов продать чемпиона Европы
Ливерпуль может продать Кьезу за 17 млн евро
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Ливерпуля" Федерико Кьеза может сменить клуб уже в ходе этого летнего трансферного окна.
По информации портала CaughtOffside, английский клуб готов отпустить игрока примерно за 17 миллионов фунтов стерлингов. Сам Кьеза также настроен сменить команду и хочет вернуться в Серию А.
Добавим, что у Кьезы контракт с "Ливерпулем" до 30 июня 2028 года.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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