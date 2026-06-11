Де Дзерби выступил против продажи ключевого игрока Тоттенхэма

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби выступил против продажи ключевого игрока команды.

Популярный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что итальянский наставник "шпор" считает Педро Порро чрезвычайно важным футболистом, который является неприкосновенным для клуба во время предстоящего летнего трансферного окна.

Ранее появлялись слухи об интересе к 26-летнему испанскому правому защитнику со стороны "Манчестер Сити" и "Реала".

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В сезоне 2025/26 Педро Порро забил два гола и отдал шесть голевых передач в 47 матчах за "Тоттенхэм" во всех турнирах. Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца июня 2028 года.