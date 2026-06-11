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Сын легендарного экс-нападающего Ливерпуля и сборной Франции подписал свой первый контракт с клубом
Мерсисайдцы заключили договор с талантливым 17-летним защитником
Фото - Liverpool FC
Сын легендарного бывшего нападающего "Ливерпуля" и сборной Франции Джибриля Сиссе подписал свой первый контракт с мерсисайдским клубом.
На официальном сайте "красных" сообщается, что Принс Коуби Сиссе, который в течение нескольких последних сезонов превратился из нападающего в центрального защитника, поставил подпись под профессиональным соглашением.
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Принс Коуби Сиссе провел 28 матчей за "Ливерпуль" U-18 во всех турнирах, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Также в его активе один матч в составе юношеской сборной Уэльса U-19.
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