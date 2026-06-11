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Реал проявляет интерес к перспективному защитнику Челси
Этим летом испанский гранд хочет усилить свою оборону
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" проявляет интерес к перспективному защитнику "Челси".
Как сообщил журналист Грэм Бейли изданию TEAMtalk, спортивное руководство испанского гранда намерено усилить оборону своей команды, поэтому представители "сливочных" внимательно следят за Леви Колвиллом.
Также в их списке находятся Йошко Гвардиол из "Манчестер Сити" и Риккардо Калафиори из "Арсенала".
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В сезоне 2025/26 Леви Колвилл провел лишь 4 матча за "Челси" во всех турнирах, пропустив остальные игры из-за серьезной травмы колена. Его рыночная трансферная стоимость на сайте Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.
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