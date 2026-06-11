  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Реал проявляет интерес к перспективному защитнику Челси
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал проявляет интерес к перспективному защитнику Челси

Англия

Этим летом испанский гранд хочет усилить свою оборону

Реал проявляет интерес к перспективному защитнику Челси

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" проявляет интерес к перспективному защитнику "Челси".

Как сообщил журналист Грэм Бейли изданию TEAMtalk, спортивное руководство испанского гранда намерено усилить оборону своей команды, поэтому представители "сливочных" внимательно следят за Леви Колвиллом.

Также в их списке находятся Йошко Гвардиол из "Манчестер Сити" и Риккардо Калафиори из "Арсенала".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В сезоне 2025/26 Леви Колвилл провел лишь 4 матча за "Челси" во всех турнирах, пропустив остальные игры из-за серьезной травмы колена. Его рыночная трансферная стоимость на сайте Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.

Читайте такжеФИФА устроит серьезную революцию на трансферном рынке в 2027 году. Что известно об изменениях в правилах?
Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
Коварный план. Реал начал переговоры с опытным игроком, которого хотела подписать Барселона
yellow-arrow
Сын легендарного экс-нападающего Ливерпуля и сборной Франции подписал свой первый контракт с клубом
yellow-arrow
Де Дзерби выступил против продажи ключевого игрока Тоттенхэма
Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Леви Колвилл
Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости