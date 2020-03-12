Денисов: Телеканал Украина покажет только топ-матчи Евро, а Футбол 1/2 покажут весь турнир

Генеральный директор ТК "Футбол" Александр Денисов рассказал о том, кто и как в Украине будет транслировать Евро-2020.

– Когда ожидаете наибольший приток абонентов на каналах "Футбол 1/2"?

– Осень – старт еврокубков. А лето – это Евро 2020. Телеканал "Украина" покажет только топ-матчи европейского чемпионата, а "Футбол 1/2" покажут весь турнир.

– Вы также реализуете права на публичный просмотр для желающих организовать фан-зоны?

– В рамках контракта УЕФА на правообладание Евро-2020 мы продаем эксклюзивное право на предоставление лицензий для фан-зон и любую другую трансляцию матчей Евро на больших экранах: на площадях в парках и т.д. У нас уже огромное количество запросов на сегодняшний день, что говорит о том, что еще со времен 2012 года рынок уже цивилизованно относится к тому, что необходимо приобретать право.

– Что вы планируете к Евро 2020, кроме показа в 4К финала?

– Кроме финала в качестве 4К, мы планируем показать и все матчи сборной Украины на Евро. Это будут специальные показы в кинотеатрах, отдельная акция для абонентов. Чуть ближе к турниру мы проинформируем, как получить это ультра-удовольствие.

– Какие проекты планируете запускать к Евро?

– Спецпроект "Великий футбол. Евро-2020". В его формате появятся новые вводные. В студии будет вместе с нами девушка. Кто она – откроем секрет позже. Будет большая утренняя программа и дневная студия. Два канала 24 часа в сутки тотально будут посвящены Евро-2020 за счет нескольких съемочных групп, которые будут путешествовать по Европе, и прямых трансляций, а также большого количества сопутствующего эксклюзивного контента, который будет доступен нашему телезрителю, благодаря тому, что телеканалы "Футбол 1/2/3" – официальные трансляторы.

– Будете строить студию?

– К июню мы запустим новую мультифункциональную студию. Дизайн проекта для нас специально разработали наши польские коллеги. Эта студия по сути, поменяет облик всех студийных программ телеканалов: "Футбол News", "Великий футбол" и всех остальных проектов.