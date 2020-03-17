Продолжать или отменить сезон? Какое решение примет УЕФА - прогноз от ESPN

Сегодня, 16 марта, УЕФА проведет встречу со всеми своими представителями по поводу коронавируса. Чего ожидать - "не очень хороших" решений, поскольку футбольная элита в выжидательной позиции, считает Габриэль Маркотти, журналист ESPN.

Не ожидайте, что на саммите УЕФА во вторник с заинтересованными сторонами будет найдено какое-то хорошее решение, которое решит все проблемы, вызванные пандемией коронавируса.

Лучшее, на что мы можем надеяться, это неоднозначный план, какой-то компромисс. Он должен позволить европейским турнирам и внутренним лигам, практически все из которых были приостановлены, прийти к какому-то общепринятому выводу.

Прямо сейчас у нас нет точной даты возврата к соревнованиям в обычном формате. Это может быть через месяц, это может быть июнь, это может быть и намного дольше. Таким образом, каким бы путем чиновники ни пошли, скорее это будет путь, а не немедленное, окончательное решение. Все будет зависеть от того, станет ли эпидемия управляемой, по крайней мере до такой степени, что мы сможем играть с некоторым разумным чувством безопасности. Возможно, хотя бы за закрытыми для болельщиков дверьми.

УЕФА будет находиться под сильным давлением, чтобы перенести Евро-2020, который в настоящее время запланирован на 12 июня. На самом деле, трудно представить себе хоть одного участника, который бы не хотел, чтобы они это сделали. Клубы и лиги хотят получить время, чтобы закончить свои сезоны, разыграть оставшиеся матчи (это означает, что от 9 до 13 игр в европейских лигах "большой пятерки"). Не исключается схема плей-офф, либо сокращенный график. Если они должны будут сделать это к концу мая, у них практически нет ни единого шанса, что они получат время.

На данном этапе также и в интересах УЕФА перенести чемпионат Европы 2020. Лига Европы и Лига чемпионов еще не завершены, как минимум, необходимо провести еще три раунда, а затем финал.

Может ли сезон 2019/20 выйти за рамки июня? Рассматриваются ли варианты июль, август или даже сентябрь? Теоретически - да, но это обнажает еще одну гигантскую проблему. Для начала, любой игрок, чей контракт заканчивается в конце этого сезона, станет свободным агентом 30 июня. Именно тогда контракты игроков обычно заканчиваются каждый год, и, что особенно важно, страховые и спонсорские сделки в том числе.

Можно ли решить этот вопрос? Конечно. Но адвокатам и агентам предстоит проделать большую работу. Кроме того, в разных странах трансферные окна закрываются в разное время. Вы получите путаницу в европейских соревнованиях следующего сезона, чьи отборочные раунды, между прочим, начнутся 23 июня. Другими словами, вы либо урежете этот короткий сезон или необходимо сокращение в следующем сезоне, или вы просто продвигаетесь вперед на годы. Этого не избежать.

Таким образом, вы переносите Евро-2020 (мы доберемся до этого в дальнейшем анализе) и, очевидно, переносится финал Лиги чемпионов, потому что до 30 мая ничего не получится сыграть, но проблема нагромождения матчей остается. Если, скажем, "Манчестер Сити" выйдет в финал Лиги чемпионов и Кубка Англии, им нужно будет как-то сыграть 21 игру в период с 1 мая до начала июня. Это было бы абсолютно жестоко для игроков.

Все это означает, что нужно давать и брать со всех сторон. Лига чемпионов должна быть сокращена, возможно, до одиночных встреч на нейтральной площадке, затем - "Финал четырех" и финал Лиги чемпионов. Это избавляет от двух игр. В дальнейшем для матчей внутренних лиг придумать какую-то систему плей-офф, где турниры будут разделены на мини-лиги и некоторые другие. Пропорции набранных очков могут суммироваться.

Как это работает? Бельгийская лига может предоставить план (УПЛ также использует подобную схему – прим. ред.). Некоторые команды уходят в "мини-лигу", чтобы определить чемпиона и места в еврокубках. Другие разыгрывают в мини-турнире места "на вылет". План не идеален, далеко не идеален, но можно подумать, как сделать это максимально справедливо.

Это намного лучше, чем другие рассматриваемые альтернативы, которые объявляют сезон законченным. Или объявив сезон недействительным, не присваивая титулы и не выбирая команды на понижение.

Внутренние лиги решают сами – есть ли у них время для сокращенного варианта проведения турнира. Это зависит от каждой отдельной страны. Все, что может сделать УЕФА, - это предложить временные рамки, которые могут сделать это возможным, и в то же время позволить Лиге чемпионов и Лиге Европы финишировать и определить победителя. При условии, конечно, что эпидемия позволит достойно завершить сезон. Пока УЕФА займет выжидательную позицию, но и постарается предоставить ассоциациям место и время для маневров.

По материалам ESPN