УЕФА признал свою ошибку - название будущего Евро может быть изменено

Сегодня появилась официальная информация, что УЕФА не будет менять название Евро-2020, несмотря на перенос. Но позже пришел вечер и пришла новая информация.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, прошлая информация была опубликована по ошибке. Решение о название ближайшего Евро пока что еще не принято.

With apologies for the earlier error, to be clear no decision has yet been made on the name of the rearranged EURO to be held in 2021.



The earlier tweet was sent by mistake.