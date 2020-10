Товарищеские матчи. Дания не заметила Фареры, Чехия с трудом обыграла Кипр

Большинство европейских сборных сегодня проводят товарищеские матчи, готовясь к Лиге Наций. Турнир будет сыгран уже в субботу.

Идеальныый матч провела Дания, пусть и против Фарер. Скандинавы забили четыре гола и добыли разгромную победу. Голом отметился Эриксен.

Дания - Фарерские острова 4:0

Голы: Ольсен 22, Эриксен 27 (п), Мехле 32, Корнелиус 45

Также победили чехи, которые отправились в гости к Кипру. Матч был очень непростыми, а победный гол гостей был забит лишь с пенальти.

Кипр - Чехия 1:2

Голы: Лоизу 32 - Холеш 13, Дарида 45 (п)

