Отбор на Евро-2020. Грузия обыгрывает Беларусь и повышает шансы попасть в группу к Украине

Предсказуемым вышел матч в Тбилиси, хозяева чуть больше сделали для победы, хотя свои шансы были и у гостей. Беларусь явно в ослабленном состоянии, два относительно активных периода выдали подопечные Маркеля. Этого оказалось мало. В створ ворот ни одного удара белорусы не нанесли, впрочем, защита хозяев не позволила развернуться сопернику.

Решающий момент произошел в самом дебюте, буквально во втором остром эпизоде, который создали грузины. Окриашвили взял игру на себя, на скорости врывался в штрафную, защитники остановили его не по правилам. Чакыр сразу указал на точку. Бывший хавбек украинских клубов "Черноморец" и "Мариуполь" сам реализовал пенальти, голкипер гадал, и прыгнул в противоположный угол.

Хозяева вообще часто стреляли по воротам, выглядели активнее и больше хотели победить. Мешал обоим командам высокий брак при передачах, а также нервозность. Цена победы ощутима, поэтому любая мелочь играет важное значение. Меньше ошибались грузины.

Выделялись на поле Казаишвили, Окриашвили, Какабадзе, затем, когда сказывалась усталость сказался опыт Канкавы, капитан грузин и экс-игрок "Днепра" мог придержать мяч, сделать хороший пас, конечно сыграл классно в отборе. Также выделим хороший выход на поле Гвилии, который усилил хозяев. В сборной Беларуси хорошо смотрелся Бахар, два его удара могли быть и точнее, но на "безрыбье" и так хорошо. Вратарь Хаткевич главный герой у белорусов, три сейва не его счету, на выходах он действовал выше всяких похвал. Лишь одна ошибка у вратаря в матче, на 27-й минуте Хаткевича подстраховли защитники.

Шанс вырвать необходимый результат возник у белорусов в середине второго тайма, неожиданно грузины прижались к своим воротам. Подстрелов и Лаптев неплохо вышли на замены, били по воротам - не хватило точности. Ну, а также на последних минутах что-то на несколько штурмов организовали гости. Хоть и сбивались на навалы, были не достаточно организованы, Беларусь могла расчитывать на что-то большее. Тем не менее, победил сильнейший.

Теперь Грузия ждет, кто победит в паре Северная Македония - Косово, сыграет с одной из этих команд 12 октября опять на своем поле. Скорее всего, грузины опять будут фаворитами. Если сборная Румынии в параллельном противостоянии не сможет одержать две победы, кто-то из этих команд - Грузия, Сев. Македония или Косово - окажутся в группе "С" с Украиной на Чемпионате Европы 2020.

Плей-офф отбора к Евро-2020

Стадион: Динамо-Арена им. Пайчадзе (Тбилиси)

Главный арбитр: Джюнейт Чакыр (Турция)

Грузия - Беларусь 1:0

Голы: Окриашвили 8 (пен.)

Грузия: 1. Лория, 2. Какабадзе, 2. Двали, 4. Кашия, 5. Кверквелия, 4. Квеквескири, 7. Канкава, 8. Казаишвили, 10. Китеишвили, 18. Кварацхелия, 10. Окриашвили.

Беларусь: 16. Хаткевич, 3. Мартынович, 4. Наумов, 13. Золотов, 21. Бордачев, 14. Яблонский, 18. Хачатурян, 23. Нехайчик, 9. Эбонг, 10. Бахар, 17. Лисакович.

Предупреждения: Квеквескири 38, Канкава 52, Казаишвили 68, Квилитая 90 - Наумов 33