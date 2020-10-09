Плей-офф Евро 2020. Словакия - Ирландия 0:0 (4:2 по пен.). Когда путевка на кону

В рамках полуфинала квалификации пути B на чемпионат Европы встречались сборные Словакии и Ирландии.

Команды начали поединок очень осторожно, все-таки любая ошибка может привести к потере шансов на путевку в групповой этап предстоящего Евро. Это было вполне ожидаемо, так как подопечные Павела Гапала забивают очень мало, а команда Стивена Кенни делает ставку на агрессивную игру в обороне, и самый главный фактор: обе команды за свою историю всего лишь один раз выходили на чемпионат Европы.

В первые минуты встречи словаки имели тотальное преимущество в контроле мяча - доходило до 70%. Хорошо смотрелся опытный капитан хозяев Марек Гамшик, например, бывший лидер "Наполи" на 21-й минуте матча делал эффектный заброс за спину защитникам гостей, но мяч был перехвачен. На 25-й минуте французский арбитр встречи Клеман Тюрпен обратился за помощью к ВАР, чтобы проверить было ли нарушение на предмет назначения пенальти в штрафной хозяев.

Ко второй половине первых 45-х минут матча ирландцы практически выровняли показатель владения мячем и отодвинули игру от своих ворот. Несмотря на катастрофически малое количество голевых моментов, игра была довольно динамичной, команды играли "без центра поля". Свой первый по-настоящему опасный момент сборная Словакии создала на 37-й минуте - фланговый полузащитник Джеймс Макклейн получил мяч в штрафной соперника и имел время, чтобы прицелиться и поразить ворота Ирландии, но словак пробил чудовищно, параллельно лицевой линии.

Словакия могла уйти на перерыв при голевом преимуществе - атакующий полузащитник Ондржей Дуда смело пробивал через себя, но мяч прошел в метре от стойки ворот ирландского голкипера Даррена Рэндолфа. Команды бодро начали и бодро закончили первую половину поединка, но в середине тайма показали вязкую и тяжелую игру. Было ощущение, что судьбу матча решит первая голевая ошибка одной из команд, коллективы действовали уж очень плотно.

В начале второго тайма уже ирландцы владели инициативой и могли открыть счет в матче на 51-й минуте, благодаря курьезному эпизоду - футболист гостей исполнил подачу в штрафную площадь и капитан словаков Гамшик едва ли головой не срезал мяч в свои ворота. Марек был активен и у чужих ворот, в частности словак брался исполнять угловой удар с нерабочей левой ноги.

Первые замены в матче провел наставник гостей Стивен Кенни - поле покинули игроки атакующей линии Маккарти и Макклейн. Словаки даже при обороне своих ворот оставляли форварда впереди и явно показывали, что не хотят переводить игру в дополнительное время, в свою очередь ирландцы не форсировали события. Словакия старалась нагнетать темп и при любой возможности бежать вперед, но ирландцы здорово гасили напряжение и делали резкие контрвыпады.

Павел Гапал на 74-й минуте внес коррективы в переднюю линию своей команды, выпустив форварда итальянского "Сассуоло" Лукаша Гараслина. И словак буквально через 40 секунд после замены мог оправдать свой выход - Гамшик отдал длинную передачу из глубины поля, Гараслин обработал мяч в штрафной, выждал паузу и пробил мимо голкипера гостей, но капитан национальной команды Ирландии Шейн Даффи вынес мяч практически с ленточки ворот! Спустя 10 минут ирландцы организовали свою ответку, форвард "Шеффилда" Дэвид МакГолдрик разогнал атаку, доставил мяч в штрафную, но партнеры после нескольких попыток так и не смогли загнать мяч в сетку ворот - отлично сработал голкипер хозяев Марек Родак.

Словаки и ирландцы не смогли определить победителя в основное время, но определенно можно сказать, что словаки были ближе к голу во втором тайме. Оба коллектива жаждали забить, но гости больше хотели не пропустить... В экстра-таймах начались качели, мяч долго не задерживался ни у одной из команд. Примечательно, что футболисты смотрелись довольно бодро и свежо, несмотря на проведенные на поле 90 минут.

Команды показывали футбол не очень яркий, но зато очень умный, каждая из команд понимала, что стоит на кону и старалась сыграть на слабых сторонах соперника. Ирландия и Словакия наиграли на 3-4 гола, моментов хватало, но великолепно действовали защитники и голкиперы. К концу второй дополнительного тайма команды максимально изучили ходы друг друга и практически не продвигались вперед: не работали ни позиционные атаки, ни стандартные положение, ни попытки обострять игру с флангов или выбегать в контратаки. Коллективы были абсолютно равны по показанной игре и достойны по своему классу. К 115-й минуте встречи показатель по ударах был абсолютно равен: 12 на 12.

За 120 минут национальные сборные Словакии и Ирландии так и не смогли забить ни одного гола. На облегчение всем наступила серия пенальти, в которой сильнее оказались хозяева - 4:2. Последний 11-метровый не реализовал защитник ирландцев Мэтт Доэрти. Таким образом, Словакия проходит в финал отборочного раунда плей-офф пути B, где разыграет с Северной Ирландией путевку в групповой этап Евро 2020.

Полуфинал плей-офф отборочного этапа на Евро-2020, путь B

8 октября, 21:45

Стадион: Национальный (Братислава, Словакия)

Словакия - Ирландия 0:0 (серия пенальти - 4:2)

Словакия: Родак - Вальент, Мазань, Пекарик, Вавро - Дуда, Куцка, Мигалик, Гамшик, Руснак - Грошовски.

Запасные: Гараслин, Куцьяк, Дьомбер, Грегуш, Паусхек, Беро, Боженик, Косцелник, Шранц, Грейф, Мак.

Главный тренер: Павел Гапал

Ирландия: Рэндолф - Даффи, Доэрти, Иган, Стивенс - Робинсон, Хендрик, Макклейн, Хурихэйн, Маккарти - МакГолдрик.

Запасные: Трэверс, Кристи, Брэйди, Бирн, О`Дода, Келлехер, Моламби, Лонг, Браун, Уильямс.

Главный тренер: Стивен Кенни

Арбитр: Клеман Тюрпен