Отбор на Евро-2020. Исландия обыгрывает Румынию, которая теперь точно не сыграет с Украиной

По большому счету в матче в Рейкьявике играла только одна команда - хозяева встречи. Первый тайм вообще островитяне на голову превосходили гостей и могли делать счет 4:0, 5:0 или больше. Румыния долго привыкала к полю, потом к сопернику, в отдельных эпизодах получалось что-то показать, но опасных моментов южане создали критично мало. Впрочем, интрига сохранялась и эту интригу позволили создать опять же исландцы.

Первый мяч получилось забить после комбинации в центральной зоне, Гудмундссон отдал пас, Сигурдссон немного повозился, а затем классно пробил в самый угол. При этом румыны в обороне напоминали детей, который пытаются отобрать мяч у взрослых. Очень слабая игра гостей у своих ворот и ряд грубейших ошибок.

Вскоре Сигурдссон забил второй мяч, но арбитр долго смотрел видеоповтор, не мог принять решение и все же увидел офсайд. Румыния попыталась перевести игру на половину поля "викингов" - безуспешно, все шло по сценарию хозяев. Второй мяч забили исландцы и никто не имел права отменить его. Герой встречи Сигурдссон пробил обводящим выверенным ударом в дальний угол, ассистировал ему Финнбогасон.

Получилось добавить у гостей после перерыва, не так чтобы создать много проблем хозяевам, но, возможно, освежить игру, сделать ее более интересной. Полумометы возникали у Крету, Алибека, Митрицэ, а забить получилось после неоднозначного пенальти. Арбитр опять долго смотрел видеоповтор, сомневался, но назначил одиннадцатиметровый за то, что в штрафной шла обычная для футбола борьба. С точки уверенно пробил Максим - 2:1.

Несмотря ни на что, исландцы не теряли контроля над игрой, выглядели уверенными в себе и сдерживали соперника. Атаки гостей больше напоминали хаотичное и бессмысленное наступление, в редких случаях дело доходило до ударов. Всего один удар в створ у Румынии в этом матче. Исландия без паники довела дело до победы и в решающем матче сразится со сборной Венгрии на ее поле.

Победитель пары Венгрия - Румыния выйдет в основной раунд Чемпионата Европы и попадет в "группу-смерти" к Германии, Франции и Португалии (вот так компания подбирается). Румыния вылетает и точно не попадет в группу к Украине, Нидерландам и Австрии. Наш соперник определится в так называемом "Пути D" в паре Грузия - Северная Македония.

Плей-офф отбора на Евро-2020

Стадион: Лаугардалсвёллур (Рейкьявик)

Главный арбитр: Дамир Скомина (Словения)

Исландия - Румыния 2:1

Голы: Сигурдссон 16, Сигурдссон 34 - Максим 63 (пен.)

Румыния: Тэтэрушану - Маня, Бэласа, Буркэ, Камора - Станчу, Крету, Максим - Дяк, Алибек, Митрицэ.

Исландия: Халльдоурссон - Пальссон, Р. Сигурдссон, Арнасон, Магнуссон - Траустасон, Гуннарссон, Бьярнасон, Гвюдмюндссон - Сигурдссон, Финнбогасон.

Предупреждения: Сигурдссон 62 - Максим 35, Янку 90+4