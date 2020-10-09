Украина - Германия. Анонс и прогноз на матч

Заслуживает ли сборная Украины на то, чтобы находиться в Лиге "А" среди лучших сборных Европы? Франция нам преподала хороший урок, и хорош он тем, что разгром 1:7 случился в контрольном матче, теперь в официальной игре необходимо действовать собранней и организованней. И главное – сыграть на результат. Команда Шевченко уже не раз доказывала, что может оказывать серьезное сопротивление грандам.

Лига Наций 2020. Третий тур. Лига "А"

Стадион: НСК Олимпийский (Киев)

Главный арбитр: Орель Гринфельд (Израиль)

Украина 21:45 Германия

Телетрансляция на каналах "Украина" и "Футбол 1"

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В сборной Германии также непростая ситуация. Во-первых, подопечные Йохима Лева еще ни разу не выигрывали в Лиге Наций. В прошлом дебютном розыгрыше турнира Бундестим в группе с Нидерландами и Францией свел два матча вничью и дважды проиграл. Уже в этом сезоне немцы разошлись миром с Испанией и Швейцарией, оба раза 1:1. Возможно, присутствует недооценка Лиги Наций, как второстепенного турнира, и Украина вполне может воспользоваться этой недооценкой.

К тому же, Германия провела в среду товарищеский матч против Турции и довольствовалась всего лишь ничьей 3:3. Да, в команде не было многих ведущих игроков, но проблемы в обороне Бундестим известны давно. Турки, испанцы, швейцарцы в этом году пользовались ошибками защитников, должны воспользоваться и украинцы.

В каком состоянии сборная Украины? 2020-й год не показательный, сложный во многих отношениях, особенно в футболе. "Сине-желтые" дважды забивали в этом году – Швейцарии (2:1). А затем с треском проиграли два матча подряд – Испании (0:4) и Франции (1:7). Из положительных моментов выделим то, что несколько свежих игроков приехало в сборную из "Шахтера" и "Зари", у тренеров появится больше вариантов для маневров, хотя все мы понимаем – рассчитывать на всех сильнейших не приходится.

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Последний раз Украина и Германия встречались в 2016-м на Чемпионате Европы, тогда "сине-желтые" проиграли 0:2 – голы на счету Мустафи и Швайнштайгера. Более интересной и радостной для нас получилось противостояние в матче-открытии "Олимпийского" после серьезной реконструкции. В 2011-м встреча завершилась боевой ничьей 3:3 – голы Ярмоленко, Коноплянки и Назаренко, а также Крооса, Рольфеса и Мюллера. Наверное, пока это лучшее достижение. К сожалению, украинцы еще ни разу не обыгрывали немцев.

СТАТИСТИКА

Всего сыграно шесть матчей;

Три ничьи и три победы Германии, но в Киеве украинцы еще не проигрывали немцам ;

Общий счет – 5:12

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

Марлос, Коваленко и Бондарь в пятницу присоединились к нашей сборной, в четверг Никита Шевченко уже тренировался с главной командой. С большой вероятностью именно голкипер "Зари" будет защищать ворота "сине-желтых", напомним, в пятом туре УПЛ Шевченко провел блестящий матч и помог луганчанам сыграть вничью с "Динамо" (1:1). Бущану, после семи пропущенных, надо дать время прийти в себя.

Большая часть игроков "Шахтера" находится на изоляции из-за Ковид-19, коронавирус подтвердили у Пятова, Степаненко и Панькива, а Буяльский и Зинченко травмированы. Маємо, що маємо.

У Германии ситуация с игроками почти оптимальная, насколько это возможно. Нойер, Киммих, Керер, Гнабри, Горетцка, Зюле, Зане, Вернер, Гюндоган, Клостерманн, Хальстенберг, Кроос по разным причинам не играли в товарищеском матче с турками, но с Украиной, скорее всего, все они смогут поучаствовать. Подбор исполнителей у Лева настолько широкий, что смело можно выставить два равноценных состава. Глаза разбегаются. Андрей Шевченко едва наскребет на один.

Украина: Н. Шевченко - Караваев, Миколенко, Пластун, Михайличенко – Сидорчук, Малиновский - Цыганков, Марлос, Ярмоленко – Яремчук.

Германия: Нойер – Зюле, Джан, Рюдигер – Клостерманн, Кроос, Киммих, Госенс – Дракслер, Гнабри, Вернер.

ПРОГНОЗ

Едва ли не главным козырем у сборной Украины остается фактор своего поля и поддержка болельщиков. 21 тысяча фанов, которым разрешили заполнить "Олимпийский", должны болеть каждый за себя и еще за двоих. Тепло родных трибун никогда не бывает лишним. При этом строго от обороны придется играть хозяевам, если получится избежать паники и грубых ошибок, можно рассчитывать на приемлемый результат.

Интересно, что во всех трех матчах этого года Германия забивала первой, а с Турцией три раза выходила вперед, и каждый раз соперник отыгрывался. Такой сценарий может повториться и в Киеве. Концентрации Бундестим не всегда хватает, остается надеяться, что украинцы смогут проявить характер. Прогноз: ничья 1:1.