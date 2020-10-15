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Апокалипсис вчера, боязнь завтра. Италия и Нидерланды на перепутье

ЕВРО-2020
(3 голосов)

Другая история после коронавируса

Апокалипсис вчера, боязнь завтра. Италия и Нидерланды на перепутье
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборные Италии и Нидерландов не попали на Чемпионат Мира-2018, вторые не пробились и на Евро-2016. Разумеется, в обеих странах это восприняли как Апокалипсис. С тех пор обе отлично поработали, начали новые проекты, смену поколений. Что позволило блестяще пройти Отбор на Евро и вернуть улыбки на лица измученных болельщиков. "Оранье" ещё и пробились в финал первого розыгрыша Лиги Наций. Правда, после коронавируса сборные вернулись в ином состоянии. И их очный матч (1:1) прояснил лишь некоторые вопросы, увеличив тяжесть других.

Team Koeman

Пролёты мимо Евро и ЧМ очень сильно потрясли уверенность голландцев в себе, в своём футболе. Тем более, что всё было абсолютно справедливо. Не может рассчитывать на успех сборная, выставляющая стартовый состав без игроков в возрасте 25-31 лет. Сборная, сменившая пять тренеров за шесть лет (плюс два временных). Сборная, пытающаяся произвести смену поколений с нафталиновыми Гуусом Хиддинком и Диком Адвокаатом, с лояльным к боссам, но злым с игроками тренером без какого-либо опыта Данни Блиндом. Сборная, в Федерации которой закосневшие чиновники борются с новыми силами.

"Оранье" оставалась без плана, без проекта. Рууд Гуллит, недолго проработавший в сборной в 2017-ом году, говорил об отсутствии ясности, о катастрофе. "Никто не знает, кто главный, кто отвечает за сборную". И даже хуже: "Мы были примером для всех и гордились этим. Но стояли на месте, думая, что знаем всё. Ныне все умеют защищаться, а у нас исчезли инициатива и импровизация. У нас уже не играют в футбол на улице". Слыша это, не удивляешься 728-дневной серии без побед дома. В том числе и пяти поражениям дома подряд. Худшим сериям с любительских 50-х годов, а то и с 30-х.

Правда, в последние годы главные появились. Уже почти год Федерацией руководит новое лицо. Юст Спее имеет огромный опыт работы в медиаиндустрии и желает сделать футбол ярким медиапродуктом. За два года до него появился Рональд Куман. Бывший тренер "Аякса", ПСВ и "Фейеноорда" был равноудалён от всех, как тренер никак не связан со сборной, известен отличной работой с молодёжью в Англии. А также тем, что отнюдь не молится на достояние Йохана Кройфа и схему 4-3-3, а видит свой путь. Такой глоток свежего воздуха был критически нужен сборной. И она воскресла, вернув уважение к себе.

Апокалипсис вчера, боязнь завтра. Италия и Нидерланды на перепутье - изображение 1

С помощью своего жёсткого характера, прагматизма и вдруг появившегося нового лидера сборной Вирджила Ван Дейка Куман сразу же вытащил "Оранье" из ямы к победам над Германией, Францией, Англией, Португалией. К обилию голов, финалу Лиги Наций и чёткому выходу на Евро. К 4-2-3-1, к сильной обороне, к высокому прессингу. К умению варьировать схемы, играть по сопернику. То есть к тому, чего голландский футбол не знал давно, а то и вовсе никогда. К построению клубной системы, Team Oranje, к 12-ти игрокам, игравшим в "старте" в десяти и более матчах, к постоянному стартовому составу.

Сумеречная зона

Впрочем, как оказалось, Team Oranje держалась только на Кумане. В Федерации ничего не изменилось. Так что к его уходу в команду своей мечты "Барселону" (а такая возможность была прописана в его контракте) сборная оказалась не готовой. Без базы имён тренеров на смену. Потому начали мелькать имена нафталиновых Франка Райкарда, Адвокаата, Луи Ван Гаала, того же Гуллита. В разговорах о тренере открыто, на камеру, участвовали и игроки, поддерживая разных кандидатов. Совет Игроков сборной (ничего себе демократия) поддержал Хенка Тен Кате. И уже вся эта вакханалия настораживала.

Итог? Тренером назначен Франк Де Бур. Антипод Кумана. Явно связанный с "Аяксом", уже работавший в сборной. Ярый кройфист, приверженец схемы 4-3-3. Хмурый человек с очень непростыми взаимоотношениями с игроками. И главное - за пределами Нидерландов лишь проваливавшийся. Он неудачно играл с "Аяксом" в Еврокубках (а после него были финал Лиги Европы и полуфинал Лиги Чемпионов), его имя болельщики "Интера" и "Кристал Пэлас" до сих пор видят в ночных кошмарах. Уволен он был и из "Атланты" из МЛС, в июле. Неудивительно, что это назначение встретили крайне скептически.

Уж точно не помогло Де Буру слабое начало каденции. 0:1 дома против Мексики и 0:0 в Боснии продолжили серию из матчей без побед и забитых мячей до трёх. Он постоянно заявляет, что глупо отказываться от наследия Кумана, но уже видно приближение к 4-3-3, уже исчез высокий прессинг, уже видна неорганизованность после потерь мяча. Френки де Йонг и Ван Дейк говорят о медленности и неуклюжести. Сборная уже просто перекатывает мяч, в Боснии отбирала его лишь семь раз. И, как в кошмарах "Интера" и "Кристал Пэлас", сбилась на "кроссы" с флангов. В Боснии их число подскочило с 22-26 до 35-ти.

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Реакция на всё это не удивляла. СМИ заявляли, что сборная уже в "сумеречной зоне", что от её игры "болят глаза", а "негатив быстро растёт". Чемпион Европы-1988 Вим Кифт уже называл назначение Де Бура большой ошибкой. Вице-Чемпион Мира-1974 Джонни Реп уже не наслаждается игрой сборной. А весьма известный в прошлом тренер Аад де Мос говорит об ограниченной тактике. Правда, он также указывает на отсутствие Топов в атаке. Действительно, в обороне есть Ван Дейк, Де Лихт, Де Фрай, в центре поля - Френки Де Йонг. А даже 20-процентной замены Ван Перси, Роббену, Снейдеру, ван дер Ваарту нет.

Кто есть? Посредственные вингеры Промес и Бергхюйс, молодой и очень наивный Мален, в центре атаки - "деревянный" Люк Де Йонг и бывший вингер не бомбардир Депай. Нет и "десятки". Вейналдум в центре поля "Ливерпуля" почти забыл о голах и голевых передачах.

Тренер пытался оправдаться. Частично - логично. Нереализацией "500-процентных моментов в Боснии", ненасыщаемостью штрафной соперника. "Длинный пас - не наша игра". Но большей частью - неубедительно. "Поражение тренера сборной Нидерландов в его дебюте - почти традиция". "Не важно, каким я был кандидатом". "Мои команды скучны? Нет, поперечные пасы - не мой стиль". "Я научился быть более менеджером, чем тренером и лучше контактирую с игроками. Я пытаюсь сократить время разговоров, иначе буду лишь повторяться". Кого он так пытался убедить в том, что изменился? Не самого ли себя?

И всё же хотя бы под давлением извне, но Де Бур изменился. Его новая схема 3-5-2 вчера ошеломила всех. Манчини также признался в этом. Зато преуспела. Да, непривычный центр обороны пропускал немало забросов за шиворот. Также Франк жутко опоздал с заменами, из-за чего в последние полчаса пришлось обороняться. Зато центр поля на этот раз боролся на равных. Френки Де Йонг, разрезавший оборону в голевом эпизоде, заявил, что так ему гораздо свободнее. Присутствие в штрафной соперника с двумя форвардами и более смелыми опорниками явно повысилось. "Кроссов" вновь 26, отборов - уже 11.

Перед звонком в Хьюстон

В Италии всё гораздо спокойнее и организованнее, и с Хьюстоном связываться рано. Недавние времена, когда год Федерация оставалась без президента, сборная - полгода без тренера, а в контракте последнего был позорный пункт о продлении в случае всего лишь выхода на Евро, уже забыты. Роберто Манчини удивил всем и всех. И отсутствием каких-либо конфликтов и громких заявлений, и умением работать с молодёжью. Проект Team Italia, в котором игроки чувствуют себя как в клубе, как дома, и обёрнуты вниманием, помощью и всей нужной информацией со всех сторон, работает отлично.

Более того, очень быстро удалось перевести сборную на игру в пас, интенсивность и оставить её там. Об этом Манчини говорит постоянно, сохранение таких принципов называет важнейшей задачей. Сборная Италии не выключается из борьбы за мяч и не просто перекатывает его, а быстро доставляет в штрафную. И этот игровой фундамент благодаря постоянному стартовому составу очень прочен, что позволяет не только доминировать, но и снимать напряжение и отталкивать игру ближе к атаке. Причём никак не в ущерб обороне. Разница мячей 49:7 в последних 19-ти матчах поражает в обоих компонентах.

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Результаты всего этого "молодёжного", "инновационного", как его назвал Джанлука Виалли, футбола - серии среди лучших в истории сборной. 19 матчей без поражений подряд (14 побед и пять ничьих), лучший старт тренера в истории. Десять побед в десяти матчах Отбора на Евро с 37:4 по голам, 21 матч подряд без двух и более пропущенных. 26 разных авторов голов в эру Манчини. А также немало комплиментов отовсюду. Даже из самих Нидерландов. Последнее тренер особо ценит: "Рад, что страна Тотального футбола заметила наш атакующий характер". Италия и вправду изменилась до неузнаваемости.

Вместе с тем, тревожные звоночки слышны. Пресса, вещавшая об Апокалипсисе три года тому и уже хоронившая итальянский футбол, ныне настолько обожает сборную, что прощает ей многое и даже отказывается критиковать результаты и плохую реализацию. Сам Манчини понимает это, говоря о настолько большой разбалованности игрой сборной, что ничья уже воспринимается чуть ли не как провал. "Мы превратили болельщиков в слишком уверенных в нас". Один из лидеров сборной и "жертва" процесса Марко Верратти даже заявляет, что она уже близка к Франции. А такие заявления и ощущения опасны для развития.

9:1 и 6:0 были достигнуты против Армении, Молдовы и Лихтенштейна. Также в Отборе были побеждены разваленная Греция, скромная Финляндия, Босния, у которой будет пятый тренер за шесть лет. А в истории Лиги Наций, как раз созданной для проверки сил против равных, у итальянцев две победы в восьми матчах благодаря голам в добавленное время. Всего пять забитых. Против той же Боснии и в Польше они даже выполняли работу за вратарей соперников, не попадая в створ в упор. Похоже на Испанию или ту же Голландию 90-х, громивших аутсайдеров, но сразу же буксовавших против приличных соперников.

Вот и против голландцев с постоянным, а не временным наставником, они забуксовали. Вновь подвела реализация. Что-то нужно решать с Золотой Бутсой на клубном уровне Иммобиле, отказывающимся забивать за сборную. Попробовать обойтись без одного из бесполезных в атаке опорников - Верратти либо Жоржиньо. Подумать, как соперник, о смене схемы. Ведь прятаться за креативом и сохранением стиля, о чём игроки и тренер вновь говорили после матча, уже бесполезно. А тем более, как Алессандро Флоренци, хвастаться тем, что голландцы "подстроили схему под нас, боясь нас". Слишком уж мало побед.

Вчера сборная Нидерландов доказала, что с критикой в её адрес переборщили. Де Бур доволен игрой, и особенно агрессией, "как стаи гиен". Но не результатом. Да и в целом говорил, что матч принёс "лишь" спокойствие и возможность вновь говорить о футболе. Впереди тяжёлая работа, возможно, уже приходится начинать с нуля. А сборной Италии пора осознать, что нужно искать переход на следующий этап и не почивать на лаврах. Что её слишком перехвалили. 2018-19 годы для обеих ушли в небытие. А в 2020-ом у них по одной победе в четырёх турах Лиги Наций. И места позади Польши.
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В статье: Роберто Манчини Рональд Куман Франк де Бур Евро-2020 Лига Наций сборная Италии сборная Нидерландов Национальная сборная Италии Национальная сборная Нидерландов
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.