Апокалипсис вчера, боязнь завтра. Италия и Нидерланды на перепутье

Сборные Италии и Нидерландов не попали на Чемпионат Мира-2018, вторые не пробились и на Евро-2016. Разумеется, в обеих странах это восприняли как Апокалипсис. С тех пор обе отлично поработали, начали новые проекты, смену поколений. Что позволило блестяще пройти Отбор на Евро и вернуть улыбки на лица измученных болельщиков. "Оранье" ещё и пробились в финал первого розыгрыша Лиги Наций. Правда, после коронавируса сборные вернулись в ином состоянии. И их очный матч (1:1) прояснил лишь некоторые вопросы, увеличив тяжесть других.

Team Koeman

Пролёты мимо Евро и ЧМ очень сильно потрясли уверенность голландцев в себе, в своём футболе. Тем более, что всё было абсолютно справедливо. Не может рассчитывать на успех сборная, выставляющая стартовый состав без игроков в возрасте 25-31 лет. Сборная, сменившая пять тренеров за шесть лет (плюс два временных). Сборная, пытающаяся произвести смену поколений с нафталиновыми Гуусом Хиддинком и Диком Адвокаатом, с лояльным к боссам, но злым с игроками тренером без какого-либо опыта Данни Блиндом. Сборная, в Федерации которой закосневшие чиновники борются с новыми силами.

"Оранье" оставалась без плана, без проекта. Рууд Гуллит, недолго проработавший в сборной в 2017-ом году, говорил об отсутствии ясности, о катастрофе. "Никто не знает, кто главный, кто отвечает за сборную". И даже хуже: "Мы были примером для всех и гордились этим. Но стояли на месте, думая, что знаем всё. Ныне все умеют защищаться, а у нас исчезли инициатива и импровизация. У нас уже не играют в футбол на улице". Слыша это, не удивляешься 728-дневной серии без побед дома. В том числе и пяти поражениям дома подряд. Худшим сериям с любительских 50-х годов, а то и с 30-х.

Правда, в последние годы главные появились. Уже почти год Федерацией руководит новое лицо. Юст Спее имеет огромный опыт работы в медиаиндустрии и желает сделать футбол ярким медиапродуктом. За два года до него появился Рональд Куман. Бывший тренер "Аякса", ПСВ и "Фейеноорда" был равноудалён от всех, как тренер никак не связан со сборной, известен отличной работой с молодёжью в Англии. А также тем, что отнюдь не молится на достояние Йохана Кройфа и схему 4-3-3, а видит свой путь. Такой глоток свежего воздуха был критически нужен сборной. И она воскресла, вернув уважение к себе.

С помощью своего жёсткого характера, прагматизма и вдруг появившегося нового лидера сборной Вирджила Ван Дейка Куман сразу же вытащил "Оранье" из ямы к победам над Германией, Францией, Англией, Португалией. К обилию голов, финалу Лиги Наций и чёткому выходу на Евро. К 4-2-3-1, к сильной обороне, к высокому прессингу. К умению варьировать схемы, играть по сопернику. То есть к тому, чего голландский футбол не знал давно, а то и вовсе никогда. К построению клубной системы, Team Oranje, к 12-ти игрокам, игравшим в "старте" в десяти и более матчах, к постоянному стартовому составу.

Сумеречная зона

Впрочем, как оказалось, Team Oranje держалась только на Кумане. В Федерации ничего не изменилось. Так что к его уходу в команду своей мечты "Барселону" (а такая возможность была прописана в его контракте) сборная оказалась не готовой. Без базы имён тренеров на смену. Потому начали мелькать имена нафталиновых Франка Райкарда, Адвокаата, Луи Ван Гаала, того же Гуллита. В разговорах о тренере открыто, на камеру, участвовали и игроки, поддерживая разных кандидатов. Совет Игроков сборной (ничего себе демократия) поддержал Хенка Тен Кате. И уже вся эта вакханалия настораживала.

Итог? Тренером назначен Франк Де Бур. Антипод Кумана. Явно связанный с "Аяксом", уже работавший в сборной. Ярый кройфист, приверженец схемы 4-3-3. Хмурый человек с очень непростыми взаимоотношениями с игроками. И главное - за пределами Нидерландов лишь проваливавшийся. Он неудачно играл с "Аяксом" в Еврокубках (а после него были финал Лиги Европы и полуфинал Лиги Чемпионов), его имя болельщики "Интера" и "Кристал Пэлас" до сих пор видят в ночных кошмарах. Уволен он был и из "Атланты" из МЛС, в июле. Неудивительно, что это назначение встретили крайне скептически.

Уж точно не помогло Де Буру слабое начало каденции. 0:1 дома против Мексики и 0:0 в Боснии продолжили серию из матчей без побед и забитых мячей до трёх. Он постоянно заявляет, что глупо отказываться от наследия Кумана, но уже видно приближение к 4-3-3, уже исчез высокий прессинг, уже видна неорганизованность после потерь мяча. Френки де Йонг и Ван Дейк говорят о медленности и неуклюжести. Сборная уже просто перекатывает мяч, в Боснии отбирала его лишь семь раз. И, как в кошмарах "Интера" и "Кристал Пэлас", сбилась на "кроссы" с флангов. В Боснии их число подскочило с 22-26 до 35-ти.

Реакция на всё это не удивляла. СМИ заявляли, что сборная уже в "сумеречной зоне", что от её игры "болят глаза", а "негатив быстро растёт". Чемпион Европы-1988 Вим Кифт уже называл назначение Де Бура большой ошибкой. Вице-Чемпион Мира-1974 Джонни Реп уже не наслаждается игрой сборной. А весьма известный в прошлом тренер Аад де Мос говорит об ограниченной тактике. Правда, он также указывает на отсутствие Топов в атаке. Действительно, в обороне есть Ван Дейк, Де Лихт, Де Фрай, в центре поля - Френки Де Йонг. А даже 20-процентной замены Ван Перси, Роббену, Снейдеру, ван дер Ваарту нет.

Кто есть? Посредственные вингеры Промес и Бергхюйс, молодой и очень наивный Мален, в центре атаки - "деревянный" Люк Де Йонг и бывший вингер не бомбардир Депай. Нет и "десятки". Вейналдум в центре поля "Ливерпуля" почти забыл о голах и голевых передачах.

Тренер пытался оправдаться. Частично - логично. Нереализацией "500-процентных моментов в Боснии", ненасыщаемостью штрафной соперника. "Длинный пас - не наша игра". Но большей частью - неубедительно. "Поражение тренера сборной Нидерландов в его дебюте - почти традиция". "Не важно, каким я был кандидатом". "Мои команды скучны? Нет, поперечные пасы - не мой стиль". "Я научился быть более менеджером, чем тренером и лучше контактирую с игроками. Я пытаюсь сократить время разговоров, иначе буду лишь повторяться". Кого он так пытался убедить в том, что изменился? Не самого ли себя?

И всё же хотя бы под давлением извне, но Де Бур изменился. Его новая схема 3-5-2 вчера ошеломила всех. Манчини также признался в этом. Зато преуспела. Да, непривычный центр обороны пропускал немало забросов за шиворот. Также Франк жутко опоздал с заменами, из-за чего в последние полчаса пришлось обороняться. Зато центр поля на этот раз боролся на равных. Френки Де Йонг, разрезавший оборону в голевом эпизоде, заявил, что так ему гораздо свободнее. Присутствие в штрафной соперника с двумя форвардами и более смелыми опорниками явно повысилось. "Кроссов" вновь 26, отборов - уже 11.

Перед звонком в Хьюстон

В Италии всё гораздо спокойнее и организованнее, и с Хьюстоном связываться рано. Недавние времена, когда год Федерация оставалась без президента, сборная - полгода без тренера, а в контракте последнего был позорный пункт о продлении в случае всего лишь выхода на Евро, уже забыты. Роберто Манчини удивил всем и всех. И отсутствием каких-либо конфликтов и громких заявлений, и умением работать с молодёжью. Проект Team Italia, в котором игроки чувствуют себя как в клубе, как дома, и обёрнуты вниманием, помощью и всей нужной информацией со всех сторон, работает отлично.

Более того, очень быстро удалось перевести сборную на игру в пас, интенсивность и оставить её там. Об этом Манчини говорит постоянно, сохранение таких принципов называет важнейшей задачей. Сборная Италии не выключается из борьбы за мяч и не просто перекатывает его, а быстро доставляет в штрафную. И этот игровой фундамент благодаря постоянному стартовому составу очень прочен, что позволяет не только доминировать, но и снимать напряжение и отталкивать игру ближе к атаке. Причём никак не в ущерб обороне. Разница мячей 49:7 в последних 19-ти матчах поражает в обоих компонентах.

Результаты всего этого "молодёжного", "инновационного", как его назвал Джанлука Виалли, футбола - серии среди лучших в истории сборной. 19 матчей без поражений подряд (14 побед и пять ничьих), лучший старт тренера в истории. Десять побед в десяти матчах Отбора на Евро с 37:4 по голам, 21 матч подряд без двух и более пропущенных. 26 разных авторов голов в эру Манчини. А также немало комплиментов отовсюду. Даже из самих Нидерландов. Последнее тренер особо ценит: "Рад, что страна Тотального футбола заметила наш атакующий характер". Италия и вправду изменилась до неузнаваемости.

Вместе с тем, тревожные звоночки слышны. Пресса, вещавшая об Апокалипсисе три года тому и уже хоронившая итальянский футбол, ныне настолько обожает сборную, что прощает ей многое и даже отказывается критиковать результаты и плохую реализацию. Сам Манчини понимает это, говоря о настолько большой разбалованности игрой сборной, что ничья уже воспринимается чуть ли не как провал. "Мы превратили болельщиков в слишком уверенных в нас". Один из лидеров сборной и "жертва" процесса Марко Верратти даже заявляет, что она уже близка к Франции. А такие заявления и ощущения опасны для развития.

9:1 и 6:0 были достигнуты против Армении, Молдовы и Лихтенштейна. Также в Отборе были побеждены разваленная Греция, скромная Финляндия, Босния, у которой будет пятый тренер за шесть лет. А в истории Лиги Наций, как раз созданной для проверки сил против равных, у итальянцев две победы в восьми матчах благодаря голам в добавленное время. Всего пять забитых. Против той же Боснии и в Польше они даже выполняли работу за вратарей соперников, не попадая в створ в упор. Похоже на Испанию или ту же Голландию 90-х, громивших аутсайдеров, но сразу же буксовавших против приличных соперников.

Вот и против голландцев с постоянным, а не временным наставником, они забуксовали. Вновь подвела реализация. Что-то нужно решать с Золотой Бутсой на клубном уровне Иммобиле, отказывающимся забивать за сборную. Попробовать обойтись без одного из бесполезных в атаке опорников - Верратти либо Жоржиньо. Подумать, как соперник, о смене схемы. Ведь прятаться за креативом и сохранением стиля, о чём игроки и тренер вновь говорили после матча, уже бесполезно. А тем более, как Алессандро Флоренци, хвастаться тем, что голландцы "подстроили схему под нас, боясь нас". Слишком уж мало побед.

Вчера сборная Нидерландов доказала, что с критикой в её адрес переборщили. Де Бур доволен игрой, и особенно агрессией, "как стаи гиен". Но не результатом. Да и в целом говорил, что матч принёс "лишь" спокойствие и возможность вновь говорить о футболе. Впереди тяжёлая работа, возможно, уже приходится начинать с нуля. А сборной Италии пора осознать, что нужно искать переход на следующий этап и не почивать на лаврах. Что её слишком перехвалили. 2018-19 годы для обеих ушли в небытие. А в 2020-ом у них по одной победе в четырёх турах Лиги Наций. И места позади Польши.