Шотландия вырвала путёвку на Евро в послематчевой лотерее с Сербией

Финал квалификации к Евро, Путь С

Сербия – Шотландия 1:1 (пен. 4:5)

Голы: Йович (90) – Кристи (52)

Сборная Шотландии стала последним участников предстоящего чемпионата Европы, обыграв Сербию в драматическом поединке в Белграде (1:1, пенальти – 4:5). Для "кельтов" это будет первая поездка на Евро за почти четверть века, ведь в последний раз они участвовали в финальной стадии континентального первенства в далеком 1996-м году.

Несмотря на удручающие результаты в последнее время, Сербия подходила к сегодняшней встречи в статусе явного фаворита. К тому же им предстояло играть на родном поле – в условиях пандемии и пустующих трибун это уже не такое большое преимущество как раньше, однако дома и стены помогают. А после победы над крепкой Норвегией (2:1, доп. время) в полуфинале и вовсе показалось, что сербы вновь в ударе и заберут своё в решающем матче.

Но на деле всё получилось совсем иначе. Шотландия с первых минут взялась навязывать хозяевам борьбу на каждом участке поля, уделяя особое внимание Тадичу и Милинковичу-Савичу. Плотная опека главных созидателей команды сделала Сербию практически беспомощной в атаке, которые уже к средине первого тайма перешли на банальные навесы, отчаявшись в попытках провести хоть одну толковую комбинацию. Первая половина выдалась откровенно сухой, а если кто-то и был опаснее, то "кельты".

Такой рисунок матча мог бы продолжаться еще очень долго, однако Шотландии удалось повести в счете на старте второго тайма. Сыграла связка Калума Макгрегора и Райана Кристи, партнёров по "Селтику". После удачной попытки контрпрессинга Макгрегор заполучил мяч в опасной зоне, отпасовал на Кристи, который после серии загадочных и не очень убедительных манёвров сумел поразить угол ворот Райковича.

Сербия сразу же побежала отыгрываться, однако их атакующий порыв не был подкреплен слаженностью командных действий. В итоге панических забросов в штрафную соперника на авось стало ещё больше, а конструктивной игры всё меньше. Все могло закончится еще в основное время, но вышедший на замену Лука Йович был против этого. Форвард "Реала" забил головой после подачи с углового, сравняв счёт на последней минуте.

В дополнительные полчаса оба коллектива откровенно боялись рисковать, морально готовясь к серии пенальти. В лотерее удачливей оказались шотландцы, реализовавшие все пять своих ударов. В итоге "кельты" поедут на историческое для себя Евро, где сыграют в группе D вместе с Англией, Хорватией и Чехией.

Сербия: Райкович – Гудель, Митрович (Спаич, 108), Миленкович – Костич (Младенович, 59), Лукич, Максимович (Йович, 70), Лазович – Милинкович-Савич (Катаи, 71), Тадич – Митрович

Шотландия: Маршалл – Тирни, Галлахер, Мактоминей – Робертсон, Макгрегор, Джек, О Доннелл (Гриффитс, 117) – Макгинн (Макклин, 83)– Кристи (Патерсон, 87), Дайкс (Макберни, 83)