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Рыси и их Бог. Северная Македония пробила путь к вечности

ЕВРО-2020
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И к встрече со сборной Украины

Рыси и их Бог. Северная Македония пробила путь к вечности
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Македония вместе с Черногорией всегда была отстающей в югославском спорте. В пяти больших командных видах она взяла лишь один чемпионат СФРЮ (в волейболе), в футболе - лишь один Кубок. Обретение независимости изменило немногое. Лишь в последние годы наметился прогресс. "Вардар" - действующий победитель гандбольной Лиги Чемпионов, до этого был вторым. Баскетбольная сборная была в полуфинале Евробаскета. А вчера и футбольная благодаря победе в Тбилиси (1:0) впервые в своей истории пробилась на крупный турнир. Потому следует узнать поближе будущего соперника сборной Украины.

От чёрного к белому за три года

Ещё три года тому Македония была страной негатива. Она продолжала грызться с Грецией из-за своего названия, вынужденно добавляя "Бывшая Югославская Республика". Грызлась с Болгарией, и вовсе не признававшей существования македонского народа и македонского языка как таковых. Славянское христианское большинство в самой стране грызлось с албанским меньшинством. Вовлекая в это и футбол. Болельщики "Вардара" и "Шкендии" не раз устраивали стычки, воюя, например, из-за церкви, построенной в "албанском" квартале. Последние часто выдавали кричалки и баннеры "За Великую Албанию".

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Разумеется, всё это отражалось и на сборной, за которую албанцы играли неохотно. Молодой талант Энис Барди заявлял: "Нет ни одного албанца в Скопье, который не хотел бы играть за Албанию". Влияла и грызня в самой Федерации по этой и другим причинам. Неудивительно, что в 2017-ом году сборная упала на антирекордное 166-ое место в рейтинге ФИФА, в Отборе на Евро-2016 была последней в группе со всего четырьмя очками позади даже Люксембурга, в Отборе на Чемпионат Мира-18 - пятой. 12-го ноября 2015-го года дебютный матч нового главного тренера Игора Ангеловски посетили всего 150 человек.

С тех пор изменилось всё. С Грецией договорились об имени "Северная Македония", с Болгарией заключён договор о сотрудничестве и основана совместная Комиссия по Культуре. Хотя и споры о языке бушуют. Существуют договоры о сотрудничестве и с Сербией и Албанией. В Правительстве и во главе Федерации Футбола появились албанцы. Страна идёт в ЕС и НАТО. Федерация наконец-то построила свою академию. А сборная в Отборе на Евро-2020 заняла рекордное третье место. Обойдя Словению, Израиль и Латвию. Причём матч против словенцев посетили 16.5 тысяч человек. Лигу же Наций вчера выиграла...

И этот успех родился не на пустом месте. В последние годы прогресс македонского футбола очевиден. Впервые он был представлен в групповом турнире Еврокубка ("Вардар" в Лиге Европы тогда выбил "Мальмё" и "Фенербахче"). "Шкендия" трижды подряд была в шаге от этого. В том же 2017-ом году молодёжная сборная страны впервые в истории попала на Евро. Выбив в Квалификации Францию Усмана Дембеле, Бенжамена Павара, Адриена Рабио, Корентина Толиссо, Клемана Ленгле, Эмерика Ляпорта. Пятеро из той сборной - Бейтулай, Муслиу, Николов, Элмас, Вельковски - вышли в "старте" в Тбилиси.

Армия Ангела

Благодаря чему успех состоялся? Конечно, прежде всего - благодаря УЕФА и формату Лиги Наций, давшему шанс самым слабым. "Рыси" были вторыми по рейтингу в дивизионе D и первыми по силе. Их выход за счёт Азербайджана, Грузии, Беларуси, Косово логичен. Но и они сами отлично поработали. Ангеловски, самый молодой тренер-чемпион македонской лиги (в 38 лет в 2014-ом году) и в сборную принёс свежий ветер, сшил политические разрывы. Он лично поехал в Италию и убедил Горана Пандева вернуться в сборную. Он очень активно работает с "албанцами". Очень смело задействует молодёжь.

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Ангеловски умеет работать и тактически, и психологически. Он отметил слишком широкую игру грузинской сборной с разрывами между линиями и воспользовался этим. Он сразу же после назначения на фоне скептицизма окружающих заявил, что пришёл не для статистики, а для выхода на крупный турнир. Он ещё три года назад удержал Эльифа Элмаса в сборной, хотя за этническим турком охотилась турецкая сборная. Задействовав в 17-летнем возрасте в официальном матче против испанцев (напоминает одного украинца). А до этого ещё в "Работничках" сделал его самым молодым игроком в истории лиги.

Тренер не зацикливается на одной тактике, не упрям. Он уже перешёл с 4-4-2 на игру с тремя центральными защитниками (3-4-1-2). Его команда не очень любит владение мячом. Против Косово владела 40 процентов времени, вчера - 45. В матчах Отбора на Евро - 43, 47, 46, против поляков и австрийцев - даже 37-39. Далеко не всегда и создаёт много опасных моментов и ударов по воротам вообще. Её латерали не очень активны, не загружают банально мячи в штрафную. Но умеют найти умный пас. Команда и играет жёстко в обороне, ввязывается в дуэли, и выходит из неё через пас. И находит свой момент.

В Грузии, где хозяева проиграли лишь однажды за последние три года, в первые 28 минут не было ударов в створ ворот, в вязком первом тайме грузины в целом доминировали. Зато второй начался отличной комбинацией Пандев-Элмас-Несторовски-Пандев. И гости уже полностью переиграли соперника, оставили его без ударов в створ ворот. Его тренер Владимир Вайсс признал справедливость результата. Так что матч, который все называли финалом, а Несторовски - "просто" важнейшим в истории македонского футбола ("там не будет тактики, футбола, сердце и страсть решат"), "рыси" чётко выиграли.

Сплочённость этой сборной несомненна. Пандев говорил о "времени объединиться для нашей Македонии". "Один за всех и все за одного". Висар Муслиу - о том, что готов умереть на поле за Македонию. Барди, оставшийся дома из-за травмы - о том, что все игроки сборной как братья. "Я албанец, но горд играть за Македонию. У меня никогда не было проблем в сборной". Даже Адис Яхович, который уже три года не в сборной из-за ссоры с Ангеловски, говорил о "львах", "товарищах", "легендах" и призывал "принести людям гордость за страну". О "гордости за нацию" говорил и тренер. Появившуюся нацию.

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"Одна цель на всех, одна победа для всех. Это возможно достичь только вместе. Македонцы, албанцы, турки в одинаковых футболках, под одним флагом, для общей Родины. Это показывает, что лишь вместе мы можем достичь успеха", - так встречал сборную в аэропорту Премьер-Министр Северной Македонии Зоран Заев. И в его словах не пафос, а воспоминания о боли и нынешняя гордость.

Бог по имени Горан

Сборная остаётся очень скромной. 9.25 миллиона евро премиальных за выход - годовой бюджет Федерации. Некоторые игроки получат премиальные (3.7 миллиона уйдёт на них) не менее годовой зарплаты. По десять тысяч евро добавки от Правительства - также немало. Но дело не в деньгах. В Тбилиси сборную встречал баннер болельщиков "играйте с сердцем, Македония с вами", ей посвящали стихи, призывали бороться за историю, вечность. Поборолась. А после матча игроки и тренер плакали навзрыд. "Это просто сумасшедшее достижение", - восхищался чуть не ушедший в сборную Хорватии Арлин Адеми.

Вместе с тем, "рыси" - не только сердце. А и талант. Столе Димитриевски из "Райо Вальекано" слаб на выходе из ворот, пропустил за шиворот от Косово, но на ленточке действует отлично. Адеми ("Динамо Загреб") и Барди ("Леванте") - настоящие моторы центра поля, умеющие и держать мяч, и отбирать, и умно пасовать. Несторовски и Трайковски - мощные и динамичные форварды с опытом игры в Серии А и Ла Лиге. Элмас ("Наполи") - лидер нового поколения, игрок с великолепной техникой, дриблингом, техничным ударом. Самый дорогой в истории страны. От него и на мировом уровне ожидают немало.

Ну и вечный Пандев. Человек, которого в трёх разных интервью Ангеловски назвал "иконой", "Гораном Великим" и "лучшим македонским игроком в истории". Победитель Лиги Чемпионов, Серии А, Клубного Чемпионата Мира в составе "Интера", бомбардир "Лацио" и "Наполи". Его чуть не задержали в Италии из-за карантина "Дженоа", но он прорвался, приехал и забил золотой мяч. И в 37 лет он выкладывается в каждом матче каждого турнира на все сто, служит примером работоспособности, жертвенности, мобильности. Он лидер и в "Дженоа", и в сборной, но отнюдь не ведёт себя как Примадонна.

Он уже 19 лет в сборной, забил 36 мячей и опережает на 20 любого другого. Первый и по выступлениям - 115. Он уже должен был закончить карьеру игрока ещё в 2019-ом, но решил потянуть ещё год для сборной. А теперь - и ещё один. И работает на совесть, в предыдущем сезоне забив за "Дженоа" столько, сколько не забивал в лигах 10 лет. Он четвёртый легионер в истории Серии А с 451-им матчем. За последние годы он забивал победные мячи "Ювентусу", "Милану", "Интеру" (дважды), "Лацио". А его статус на Родине даже описать невозможно. Твиттер Федерации вчера описал одним словом - Бог.

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"Гораном Великим" его также называет и пресса, как и "Гранде Пандев". И не только за голы. За благотворительность. За "Академию Пандева", первая команда которой играет в Высшем дивизионе и даже брала Кубок. А в молодёжных занимаются 250 ребят. Ну а теперь, после этого гола, он и вовсе стал бессмертным. Но остался скромным. "Я настраиваюсь одинаково на всех соперников, иначе бы уже ушёл. Мне очень помогает опыт таких матчей. Но не я решил его. Это поколение очень сильно, лучшее в истории. И жаль, что я не на десять лет младше, чтобы как следует помочь ему". Уже помог.

Северная Македония будет слабейшей сборной на Евро. Украине повезло со жребием. Впрочем, она уже обожглась на других "слабых" северных - Ирландии. Умный тренер "рысей", опытные игроки, интересный баланс бойцов с талантами, техники с цинизмом опасны для всех. Ну и дух Пандева. "Я играл 19 лет в этой святой футболке и жил для этого успеха. Этот матч был для меня важнее, чем на "Камп Ноу" или "Сантьяго Бернабеу". Я бы отдал все свои трофеи за одну игру на большом турнире за сборную". Что ж, уже не нужно ничего отдавать. Кроме всех сил. И он несомненно отдаст. Заставив и других.

Фото - Sport1.mk, Gol.mk, Wikipedia

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В статье: Горан Пандев Евро-2020 Элиф Элмас Северная Македония
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.