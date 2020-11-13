Рыси и их Бог. Северная Македония пробила путь к вечности

Македония вместе с Черногорией всегда была отстающей в югославском спорте. В пяти больших командных видах она взяла лишь один чемпионат СФРЮ (в волейболе), в футболе - лишь один Кубок. Обретение независимости изменило немногое. Лишь в последние годы наметился прогресс. "Вардар" - действующий победитель гандбольной Лиги Чемпионов, до этого был вторым. Баскетбольная сборная была в полуфинале Евробаскета. А вчера и футбольная благодаря победе в Тбилиси (1:0) впервые в своей истории пробилась на крупный турнир. Потому следует узнать поближе будущего соперника сборной Украины.

От чёрного к белому за три года

Ещё три года тому Македония была страной негатива. Она продолжала грызться с Грецией из-за своего названия, вынужденно добавляя "Бывшая Югославская Республика". Грызлась с Болгарией, и вовсе не признававшей существования македонского народа и македонского языка как таковых. Славянское христианское большинство в самой стране грызлось с албанским меньшинством. Вовлекая в это и футбол. Болельщики "Вардара" и "Шкендии" не раз устраивали стычки, воюя, например, из-за церкви, построенной в "албанском" квартале. Последние часто выдавали кричалки и баннеры "За Великую Албанию".

Разумеется, всё это отражалось и на сборной, за которую албанцы играли неохотно. Молодой талант Энис Барди заявлял: "Нет ни одного албанца в Скопье, который не хотел бы играть за Албанию". Влияла и грызня в самой Федерации по этой и другим причинам. Неудивительно, что в 2017-ом году сборная упала на антирекордное 166-ое место в рейтинге ФИФА, в Отборе на Евро-2016 была последней в группе со всего четырьмя очками позади даже Люксембурга, в Отборе на Чемпионат Мира-18 - пятой. 12-го ноября 2015-го года дебютный матч нового главного тренера Игора Ангеловски посетили всего 150 человек.

С тех пор изменилось всё. С Грецией договорились об имени "Северная Македония", с Болгарией заключён договор о сотрудничестве и основана совместная Комиссия по Культуре. Хотя и споры о языке бушуют. Существуют договоры о сотрудничестве и с Сербией и Албанией. В Правительстве и во главе Федерации Футбола появились албанцы. Страна идёт в ЕС и НАТО. Федерация наконец-то построила свою академию. А сборная в Отборе на Евро-2020 заняла рекордное третье место. Обойдя Словению, Израиль и Латвию. Причём матч против словенцев посетили 16.5 тысяч человек. Лигу же Наций вчера выиграла...

И этот успех родился не на пустом месте. В последние годы прогресс македонского футбола очевиден. Впервые он был представлен в групповом турнире Еврокубка ("Вардар" в Лиге Европы тогда выбил "Мальмё" и "Фенербахче"). "Шкендия" трижды подряд была в шаге от этого. В том же 2017-ом году молодёжная сборная страны впервые в истории попала на Евро. Выбив в Квалификации Францию Усмана Дембеле, Бенжамена Павара, Адриена Рабио, Корентина Толиссо, Клемана Ленгле, Эмерика Ляпорта. Пятеро из той сборной - Бейтулай, Муслиу, Николов, Элмас, Вельковски - вышли в "старте" в Тбилиси.

Армия Ангела

Благодаря чему успех состоялся? Конечно, прежде всего - благодаря УЕФА и формату Лиги Наций, давшему шанс самым слабым. "Рыси" были вторыми по рейтингу в дивизионе D и первыми по силе. Их выход за счёт Азербайджана, Грузии, Беларуси, Косово логичен. Но и они сами отлично поработали. Ангеловски, самый молодой тренер-чемпион македонской лиги (в 38 лет в 2014-ом году) и в сборную принёс свежий ветер, сшил политические разрывы. Он лично поехал в Италию и убедил Горана Пандева вернуться в сборную. Он очень активно работает с "албанцами". Очень смело задействует молодёжь.

Ангеловски умеет работать и тактически, и психологически. Он отметил слишком широкую игру грузинской сборной с разрывами между линиями и воспользовался этим. Он сразу же после назначения на фоне скептицизма окружающих заявил, что пришёл не для статистики, а для выхода на крупный турнир. Он ещё три года назад удержал Эльифа Элмаса в сборной, хотя за этническим турком охотилась турецкая сборная. Задействовав в 17-летнем возрасте в официальном матче против испанцев (напоминает одного украинца). А до этого ещё в "Работничках" сделал его самым молодым игроком в истории лиги.

Тренер не зацикливается на одной тактике, не упрям. Он уже перешёл с 4-4-2 на игру с тремя центральными защитниками (3-4-1-2). Его команда не очень любит владение мячом. Против Косово владела 40 процентов времени, вчера - 45. В матчах Отбора на Евро - 43, 47, 46, против поляков и австрийцев - даже 37-39. Далеко не всегда и создаёт много опасных моментов и ударов по воротам вообще. Её латерали не очень активны, не загружают банально мячи в штрафную. Но умеют найти умный пас. Команда и играет жёстко в обороне, ввязывается в дуэли, и выходит из неё через пас. И находит свой момент.

В Грузии, где хозяева проиграли лишь однажды за последние три года, в первые 28 минут не было ударов в створ ворот, в вязком первом тайме грузины в целом доминировали. Зато второй начался отличной комбинацией Пандев-Элмас-Несторовски-Пандев. И гости уже полностью переиграли соперника, оставили его без ударов в створ ворот. Его тренер Владимир Вайсс признал справедливость результата. Так что матч, который все называли финалом, а Несторовски - "просто" важнейшим в истории македонского футбола ("там не будет тактики, футбола, сердце и страсть решат"), "рыси" чётко выиграли.

Сплочённость этой сборной несомненна. Пандев говорил о "времени объединиться для нашей Македонии". "Один за всех и все за одного". Висар Муслиу - о том, что готов умереть на поле за Македонию. Барди, оставшийся дома из-за травмы - о том, что все игроки сборной как братья. "Я албанец, но горд играть за Македонию. У меня никогда не было проблем в сборной". Даже Адис Яхович, который уже три года не в сборной из-за ссоры с Ангеловски, говорил о "львах", "товарищах", "легендах" и призывал "принести людям гордость за страну". О "гордости за нацию" говорил и тренер. Появившуюся нацию.

"Одна цель на всех, одна победа для всех. Это возможно достичь только вместе. Македонцы, албанцы, турки в одинаковых футболках, под одним флагом, для общей Родины. Это показывает, что лишь вместе мы можем достичь успеха", - так встречал сборную в аэропорту Премьер-Министр Северной Македонии Зоран Заев. И в его словах не пафос, а воспоминания о боли и нынешняя гордость.

Бог по имени Горан

Сборная остаётся очень скромной. 9.25 миллиона евро премиальных за выход - годовой бюджет Федерации. Некоторые игроки получат премиальные (3.7 миллиона уйдёт на них) не менее годовой зарплаты. По десять тысяч евро добавки от Правительства - также немало. Но дело не в деньгах. В Тбилиси сборную встречал баннер болельщиков "играйте с сердцем, Македония с вами", ей посвящали стихи, призывали бороться за историю, вечность. Поборолась. А после матча игроки и тренер плакали навзрыд. "Это просто сумасшедшее достижение", - восхищался чуть не ушедший в сборную Хорватии Арлин Адеми.

Вместе с тем, "рыси" - не только сердце. А и талант. Столе Димитриевски из "Райо Вальекано" слаб на выходе из ворот, пропустил за шиворот от Косово, но на ленточке действует отлично. Адеми ("Динамо Загреб") и Барди ("Леванте") - настоящие моторы центра поля, умеющие и держать мяч, и отбирать, и умно пасовать. Несторовски и Трайковски - мощные и динамичные форварды с опытом игры в Серии А и Ла Лиге. Элмас ("Наполи") - лидер нового поколения, игрок с великолепной техникой, дриблингом, техничным ударом. Самый дорогой в истории страны. От него и на мировом уровне ожидают немало.

Ну и вечный Пандев. Человек, которого в трёх разных интервью Ангеловски назвал "иконой", "Гораном Великим" и "лучшим македонским игроком в истории". Победитель Лиги Чемпионов, Серии А, Клубного Чемпионата Мира в составе "Интера", бомбардир "Лацио" и "Наполи". Его чуть не задержали в Италии из-за карантина "Дженоа", но он прорвался, приехал и забил золотой мяч. И в 37 лет он выкладывается в каждом матче каждого турнира на все сто, служит примером работоспособности, жертвенности, мобильности. Он лидер и в "Дженоа", и в сборной, но отнюдь не ведёт себя как Примадонна.

Он уже 19 лет в сборной, забил 36 мячей и опережает на 20 любого другого. Первый и по выступлениям - 115. Он уже должен был закончить карьеру игрока ещё в 2019-ом, но решил потянуть ещё год для сборной. А теперь - и ещё один. И работает на совесть, в предыдущем сезоне забив за "Дженоа" столько, сколько не забивал в лигах 10 лет. Он четвёртый легионер в истории Серии А с 451-им матчем. За последние годы он забивал победные мячи "Ювентусу", "Милану", "Интеру" (дважды), "Лацио". А его статус на Родине даже описать невозможно. Твиттер Федерации вчера описал одним словом - Бог.

"Гораном Великим" его также называет и пресса, как и "Гранде Пандев". И не только за голы. За благотворительность. За "Академию Пандева", первая команда которой играет в Высшем дивизионе и даже брала Кубок. А в молодёжных занимаются 250 ребят. Ну а теперь, после этого гола, он и вовсе стал бессмертным. Но остался скромным. "Я настраиваюсь одинаково на всех соперников, иначе бы уже ушёл. Мне очень помогает опыт таких матчей. Но не я решил его. Это поколение очень сильно, лучшее в истории. И жаль, что я не на десять лет младше, чтобы как следует помочь ему". Уже помог.

Северная Македония будет слабейшей сборной на Евро. Украине повезло со жребием. Впрочем, она уже обожглась на других "слабых" северных - Ирландии. Умный тренер "рысей", опытные игроки, интересный баланс бойцов с талантами, техники с цинизмом опасны для всех. Ну и дух Пандева. "Я играл 19 лет в этой святой футболке и жил для этого успеха. Этот матч был для меня важнее, чем на "Камп Ноу" или "Сантьяго Бернабеу". Я бы отдал все свои трофеи за одну игру на большом турнире за сборную". Что ж, уже не нужно ничего отдавать. Кроме всех сил. И он несомненно отдаст. Заставив и других.

Фото - Sport1.mk, Gol.mk, Wikipedia