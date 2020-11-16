Богатинов: Едем первый раз на Евро. Рад, что попали в одну группу, ведь для меня Украина важна

Экс-вратарь львовских "Карпат" и сборной Северной Македонии Мартин Богатинов рассказал о победах над Косово и Грузией и выходе команды на Евро 2020.

- Рады были не только футболисты, а вся страна. Праздновали все. Сборная вернулась очень поздно, так что мы не увидели, что было на улицах. Но по видео – это было очень весело. Все ждали этого 30 лет.

Я знаю, что говорят про Лигу наций – мол, она не нужна, не интересная, маленькие сборные в ней играют. Но для нас это был шанс. Победили в группе, выиграли в полуфинале, потом в финале. Мы использовали этот шанс и едем на Евро.

С Косово в полуфинале был непростой матч. Вся Македония ждала, что мы попадем на Евро. Особенно давление было на 38-летнего Пандева. Он проявил себя в Европе, он очень хотел попасть со сборной на такой чемпионат. Это ему удалось, это удалось нашей команде. Пандев забил решающий гол, на своих плечах вывел нас на Евро.

Ему 38 лет, но он король футбола в Македонии, самая большая легенда. Он очень хороший как человек, не отрывается от земли, а ведь он звезда футбола, в Европе все его знают. Он выложился по полной, сделал все, чтобы наша сборная поехала на Евро. Он был очень счастлив, даже плакал.

За последние 4 года сформировалась такая команда. Появилось новое поколение. Я один из самых старых в 34 года. Пришли футболисты из молодежки. В команде очень хорошая химия. Есть очень качественные футболисты. Например, Элмаз из "Наполи", очень хороший игрок, большая перспектива для македонского футбола.

Есть Нестеровски, который играет в Италии. Также есть футболисты из Испании – вратарь Столе Димитриевски. Не все они настолько известные. Но через год-два у нас будет новый Пандев, которого будут знать все в Европе.

Едем первый раз на Евро, встретимся с Украиной. Рад, что попали в одну группу, ведь для меня Украина важна. Я там играл, хорошие эмоции остались. С тех времен процентов на 90 поменялась ваша команда, приехали новые футболисты. Я видел один матч. У Украины были проблемы с коронавирусом, команда играла с Испанией.

Шевченко сделал очень хорошую команду, которая дает результат и играет в современный футбол. Команда поменялась, но в лучшую сторону. Удачи на Евро. Увидимся и будем играть в футбол, – сказал Богатинов.