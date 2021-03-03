ЕВРО-2020 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Где сыграют Украина и остальные? Стадионы, на которых состоится финальная часть Евро
UA-Футбол рассказывает о стадионах, на которых пройдёт финальная часть чемпионата Европы по футболу 2020
Getty Images
УЕФА в своё время задумывал нестандарный формат проведения Евро-2020, который должен состояться в более чем десяти странах. Однако коронавирус сделал этот турнир ещё более необычным, ведь его пришлось перенести на год и он состоится лишь летом 2021 года. UA-Футбол рассказывает всю самую важную информацию, которую нужно знать: на каких аренах какие матчи состоятся.
Текст - Георгий Грошев
Фото - Getty Images
Видео - Александр Рыженко
"Уэмбли". Лондон, Англия
(вместимость - 90 000)
Какие матчи пройдут:
- Англия - Хорватия
- Англия - Шотландия
- Чехия - Англия
- 1/8 финала
- Полуфинал
- Полуфинал
- Финал
Главный стадион Англии и, возможно, всего турнира. Здесь состоится финал - во второй раз в истории на "Уэмбли" пройдёт решающий поединок чемпионата Европы. В прошлый раз это было в 1996 году.
"Альянц Арена". Мюнхен, Германия
(вместимость - 75 000)
Какие матчи пройдут:
- Франция - Германия
- Португалия - Германия
- Германия - Венгрия
- Четвертьфинал
Мюнхен не впервые увидит матчи чемпионата Европы, однако для "Альянц Арены" предстоящий турнир будет дебютным. В 1988-м году принимающей ареной из Мюнхена был легендарный "Олюмпиаштадион". А вот на нынешнем стадионе "Баварии" проводились матчи Мундиаля в 2006-м году, а также финал Лиги Чемпионов в 2012-м.
"Олимпико". Рим, Италия
(вместимость - 72 698)
Какие матчи пройдут:
- Турция - Италия
- Италия - Швейцария
- Италия - Уэльс
- Четвертьфинал
Только "Уэмбли" может посоперничать с главной ареной Италии по количеству принятых легендарных матчей. В Риме дважды проводились финалы Чемпионата Европы (1968 и 1980), а также главная игра Мундиаля в 1990-м. Помимо этого, здесь же четыре раза были разыграны Кубок европейских Чемпионов/Лига Чемпионов.
"Олимпийский стадион". Баку, Азербайджан
(вместимость - 68 700)
Какие матчи пройдут:
- Уэльс - Швейцария
- Турция - Уэльс
- Швейцария - Турция
- Четвертьфинал
Одна из самых молодых арен, открытие которой состоялось лишь в 2015-м году. В отличии от многих других легендарных сооружений, "Олимпийский стадион" из столицы Азербайджана пока не может похвастаться историческими событиями. Вероятно, только пока.
"Газпром Арена". Санкт-Петербург, Россия
(вместимость - 68 134)
Какие матчи пройдут:
- Бельгия - Россия
- Финляндия - Россия
- Финляндия - Бельгия
- Четвертьфинал
Девять лет и огромное количество средств было затрачено на строительство стадиона, на котором свои домашние матчи проводит местный "Зенит". Помимо этого, здесь проводились встречи Кубка Конфедераций в 2017-м и Чемпионата мира в 2018-м. Программа событий на стадионе в Питере не ограничится матчами Евро, ведь уже спустя год здесь пройдет финал Лиги Чемпионов.
"Ференц Пушкаш". Будапешт, Венгрия
(вместимость - 67 215)
Какие матчи пройдут:
- Венгрия - Португалия
- Венгрия - Франция
- Португалия - Франция
- 1/8 финала
Еще один молодой представитель нашего списка. Стадион, на котором пройдет сразу четыре игры будущего чемпионата, был открыт в ноябре 2019-го, а значит, что Евро-2020 - первое крупное событие, которое пройдет в столице Венгрии, на стадионе, носящее имя легендарного нападающего.
"Национальный стадион". Бухарест, Румыния
(вместимость - 55 600)
Какие матчи пройдут:
- Австрия - Северная Македония
- Украина - Северная Македония
- Украина - Австрия
- 1/8 финала
Бухаресту не впервые принимать матчи, которые подходят под категорию "важных для зрителя". В 2012-м испанские "Атлетико" и "Атлетик" разбирались, кто из них больше достоин завоевать трофей Лиги Европы. Команда Диего Симеоне победила со счетом 3:0.
"Йохан Кройф Арена". Амстердам, Нидерланды
(вместимость - 54 990)
Какие матчи пройдут:
- Нидерланды - Украина
- Нидерланды - Австрия
- Северная Македония - Нидерланды
- 1/8 финала
Болельщикам из столицы Нидерландов будет не впервые наблюдать за крутыми матчами. И речь не только об "Аяксе", который здесь играет все домашние поединки. Здесь по разу проводились финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы (1998 и 2013), а также пять игр Евро-2000. Здесь один матч проведет и сборная Украины.
"Сан-Мамес". Бильбао, Испания
(вместимость - 53 332)
Какие матчи пройдут:
- Испания - Швеция
- Испания - Польша
- Словакия - Испания
- 1/8 финала
Арена из гордой Страны Басков провела свой первый матч не так давно - в 2013-м году, и относится к молодым представителям этого списка. Евро-2020 - первый крупный турнир для испанского стадиона, однако можно вспомнить, что в 2018-м здесь проходил финал Кубка Чемпионов по регби.
"Хэмпден Парк". Глазго, Шотландия
(вместимость - 51 866)
Какие матчи пройдут:
- Шотландия - Чехия
- Хорватия - Чехия
- Хорватия - Шотландия
- 1/8 финала
Легендарная арена из столицы Шотландии была открыта более ста лет назад - 1903-й год. Учитывая подобную историю, непросто перечислить все легендарные события, проводимые здесь. Скажем одно - трижды здесь были сыграны финалы главного клубного европейского турнира (1960, 1976, 2002).
"Авива". Дублин, Ирландия
(вместимость - 51 700)
Какие матчи пройдут:
- Польша - Словакия
- Швеция - Словакия
- Швеция - Польша
- 1/8 финала
Стадион в Ирландии очень часто принимает матчи по футболу и регби, а также концерты достаточно именитых исполнителей. В 2011-м году на этом же стадионе "Порту" минимально одолел "Брагу", завоевав победу в Лиге Европы.
"Паркен". Копенгаген, Дания
(вместимость - 38 065)
Какие матчи пройдут:
- Дания - Финляндия
- Дания - Бельгия
- Россия - Дания
- 1/8 финала
Дании, а точнее говоря, её столице, не впервой принимать отвественные матчи. На арене в Копенгагене, которая была открыта в 1992-м году, дважды были сыгранны финалы еврокубков - 1994 (Кубок кубков) и 2000 (кубок УЕФА). Летом впервые они встретят матчи чемпионата Европы.
В первоначальном списке городов был еще бельгийский Брюссель, однако из-за срыва сроков строительства стадиона УЕФА исключил эту арену.
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