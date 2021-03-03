Где сыграют Украина и остальные? Стадионы, на которых состоится финальная часть Евро

УЕФА в своё время задумывал нестандарный формат проведения Евро-2020, который должен состояться в более чем десяти странах. Однако коронавирус сделал этот турнир ещё более необычным, ведь его пришлось перенести на год и он состоится лишь летом 2021 года. UA-Футбол рассказывает всю самую важную информацию, которую нужно знать: на каких аренах какие матчи состоятся.

Текст - Георгий Грошев

Фото - Getty Images

Видео - Александр Рыженко

"Уэмбли". Лондон, Англия

(вместимость - 90 000)

Какие матчи пройдут:

Англия - Хорватия

Англия - Шотландия

Чехия - Англия

1/8 финала

Полуфинал

Полуфинал

Финал

Главный стадион Англии и, возможно, всего турнира. Здесь состоится финал - во второй раз в истории на "Уэмбли" пройдёт решающий поединок чемпионата Европы. В прошлый раз это было в 1996 году.

"Альянц Арена". Мюнхен, Германия

(вместимость - 75 000)

Какие матчи пройдут:

Франция - Германия

Португалия - Германия

Германия - Венгрия

Четвертьфинал

Мюнхен не впервые увидит матчи чемпионата Европы, однако для "Альянц Арены" предстоящий турнир будет дебютным. В 1988-м году принимающей ареной из Мюнхена был легендарный "Олюмпиаштадион". А вот на нынешнем стадионе "Баварии" проводились матчи Мундиаля в 2006-м году, а также финал Лиги Чемпионов в 2012-м.

"Олимпико". Рим, Италия

(вместимость - 72 698)

Какие матчи пройдут:

Турция - Италия

Италия - Швейцария

Италия - Уэльс

Четвертьфинал

Только "Уэмбли" может посоперничать с главной ареной Италии по количеству принятых легендарных матчей. В Риме дважды проводились финалы Чемпионата Европы (1968 и 1980), а также главная игра Мундиаля в 1990-м. Помимо этого, здесь же четыре раза были разыграны Кубок европейских Чемпионов/Лига Чемпионов.

"Олимпийский стадион". Баку, Азербайджан

(вместимость - 68 700)

Какие матчи пройдут:

Уэльс - Швейцария

Турция - Уэльс

Швейцария - Турция

Четвертьфинал

Одна из самых молодых арен, открытие которой состоялось лишь в 2015-м году. В отличии от многих других легендарных сооружений, "Олимпийский стадион" из столицы Азербайджана пока не может похвастаться историческими событиями. Вероятно, только пока.

"Газпром Арена". Санкт-Петербург, Россия

(вместимость - 68 134)

Какие матчи пройдут:

Бельгия - Россия

Финляндия - Россия

Финляндия - Бельгия

Четвертьфинал

Девять лет и огромное количество средств было затрачено на строительство стадиона, на котором свои домашние матчи проводит местный "Зенит". Помимо этого, здесь проводились встречи Кубка Конфедераций в 2017-м и Чемпионата мира в 2018-м. Программа событий на стадионе в Питере не ограничится матчами Евро, ведь уже спустя год здесь пройдет финал Лиги Чемпионов.

"Ференц Пушкаш". Будапешт, Венгрия

(вместимость - 67 215)

Какие матчи пройдут:

Венгрия - Португалия

Венгрия - Франция

Португалия - Франция

1/8 финала

Еще один молодой представитель нашего списка. Стадион, на котором пройдет сразу четыре игры будущего чемпионата, был открыт в ноябре 2019-го, а значит, что Евро-2020 - первое крупное событие, которое пройдет в столице Венгрии, на стадионе, носящее имя легендарного нападающего.

"Национальный стадион". Бухарест, Румыния

(вместимость - 55 600)

Какие матчи пройдут:

Австрия - Северная Македония

Украина - Северная Македония

Украина - Австрия

1/8 финала

Бухаресту не впервые принимать матчи, которые подходят под категорию "важных для зрителя". В 2012-м испанские "Атлетико" и "Атлетик" разбирались, кто из них больше достоин завоевать трофей Лиги Европы. Команда Диего Симеоне победила со счетом 3:0.

"Йохан Кройф Арена". Амстердам, Нидерланды

(вместимость - 54 990)

Какие матчи пройдут:

Нидерланды - Украина

Нидерланды - Австрия

Северная Македония - Нидерланды

1/8 финала

Болельщикам из столицы Нидерландов будет не впервые наблюдать за крутыми матчами. И речь не только об "Аяксе", который здесь играет все домашние поединки. Здесь по разу проводились финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы (1998 и 2013), а также пять игр Евро-2000. Здесь один матч проведет и сборная Украины.

"Сан-Мамес". Бильбао, Испания

(вместимость - 53 332)

Какие матчи пройдут:

Испания - Швеция

Испания - Польша

Словакия - Испания

1/8 финала

Арена из гордой Страны Басков провела свой первый матч не так давно - в 2013-м году, и относится к молодым представителям этого списка. Евро-2020 - первый крупный турнир для испанского стадиона, однако можно вспомнить, что в 2018-м здесь проходил финал Кубка Чемпионов по регби.

"Хэмпден Парк". Глазго, Шотландия

(вместимость - 51 866)

Какие матчи пройдут:

Шотландия - Чехия

Хорватия - Чехия

Хорватия - Шотландия

1/8 финала

Легендарная арена из столицы Шотландии была открыта более ста лет назад - 1903-й год. Учитывая подобную историю, непросто перечислить все легендарные события, проводимые здесь. Скажем одно - трижды здесь были сыграны финалы главного клубного европейского турнира (1960, 1976, 2002).

"Авива". Дублин, Ирландия

(вместимость - 51 700)

Какие матчи пройдут:

Польша - Словакия

Швеция - Словакия

Швеция - Польша

1/8 финала

Стадион в Ирландии очень часто принимает матчи по футболу и регби, а также концерты достаточно именитых исполнителей. В 2011-м году на этом же стадионе "Порту" минимально одолел "Брагу", завоевав победу в Лиге Европы.

"Паркен". Копенгаген, Дания

(вместимость - 38 065)

Какие матчи пройдут:

Дания - Финляндия

Дания - Бельгия

Россия - Дания

1/8 финала

Дании, а точнее говоря, её столице, не впервой принимать отвественные матчи. На арене в Копенгагене, которая была открыта в 1992-м году, дважды были сыгранны финалы еврокубков - 1994 (Кубок кубков) и 2000 (кубок УЕФА). Летом впервые они встретят матчи чемпионата Европы.

В первоначальном списке городов был еще бельгийский Брюссель, однако из-за срыва сроков строительства стадиона УЕФА исключил эту арену.