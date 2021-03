Официально: Йоахим Лев покинет должность главного тренера Бундестим после ЕВРО

Твиттер сборной Германии официально сообщил о том, что наставник команды Йоахим Лев покинет свой пост после чемпионата Европы этим летом.

1 августа 2004 года было объявлено, что Лев стал помощником нового главного тренера сборной Германии Юргена Клинсманна, который пришел на смену Руди Феллеру. После ЧМ-2006 Клинсманн решил не продлевать контракт, новым наставником сборной стал Лев.

Йогги привел Бундестим к серебру ЕВРО-2008 и бронзе ЧМ-2010. Также немцы брали с ним третье место на чемпионатах Европы в 2012 и 2016 годах. На чемпионате мира в 2014-м "орлы" взяли золотые медали.

