Adidas презентовал выездные комплекты форм для пяти сборных на ЕВРО

Немецкий производитель спортивной экипировки Adidas презентовал выездные комплекты форм сразу пяти сборных на ЕВРО, которое состоится этим летом. Новые футболки получили венгры, немцы, испанцы, шведы и бельгийцы.

Отмечается, что впервые за десятилетие Бундестим будет играть в комплектах с темным дизайном.

