Сильный ветер против Евро-2020. В Румынии уронили трофей чемпионата

Трофей Евро колесит по Европе. 20 апреля тур стартовал в Риме – городе, в котором пройдет первый матч турнира.

Сейчас кубок добрался до Румынии – трофей выставили на "Национальном стадионе" в Бухаресте. Там пройдут 4 матча: три игры группового этапа (два из них – сборной Украины) и один матч 1/8 финала. А позавчера там играли ФКСБ и "Шепши".

Во время матча прямо на трибунах выставили трофей Евро. Но ветер был такой сильный, что сдул спонсорский стенд прямо на журналистку и на кубок. Серебряная чашка упала вместе с постаментом.

Awkward ????



The Euro 2020 trophy fell to the ground during an event in Romania! ???? pic.twitter.com/u1GKZZ2qY8