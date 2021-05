"Мы – люди, которых мы ждали". Мартин Гаррикс и участники группы U2 записали гимн ЕВРО-2020

Нидерландский диджей и музыкальный продюсер Мартин Гаррикс представил официальный гимн предстоящего ЕВРО-2020. Напомним, турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.

Песня называется "We Are The People" ("Мы люди"), трек записан вместе с Боно и Эджем, участниками рок-группы U2.

24-летний Мартин Гаррикс – трижды лучший диджей мира 2016, 2017 и 2018 годов по версии журнала DJ Magazine.

U2 (произносится "Ю Ту") – рок-группа из Дублина, Ирландия. U2 была сформирована в 1976 году, одна из самых популярных, успешных и влиятельных групп в мире за всю историю. Альбомы группы разошлись тиражом более чем 170 миллионов копий. По состоянию на 2016 год, в их активе двадцать две премии "Грэмми" – больше, чем у любой другой группы в мире.