Шесть лет разлуки. Карим Бензема будет вызван в сборную Франции на Евро-2020

Наставник сборной Франции Дидье Дешам вызовет в команду Карима Бензема. Об этом передает Le Parisien.

Источник сообщает, что нападающий "Реала" отправится с командой на Евро-2020. Официальный список "трехцветных" будет опубликован позже.

#Benzema La décision a de quoi interpeller tant on a imaginé les positions des deux hommes irréconciliables.



Mais Deschamps n’a jamais dérogé de sa ligne de conduite et met sans cesse en avant la notion de collectif et l’intérêt supérieur de l’équipe



