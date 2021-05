Главный тренер Шотландии назвал заявку сборной на Евро-2020

Главный тренер национальной сборной Шотландии Стив Кларк представил список футболистов, которые поедут с ним на летний чемпионат Европы.

Вратари: Крейг Гордон, Дэвид Маршалл, Джон Маклафлин;

Защитники: Лиам Купер, Деклан Галлахер, Грант Хэнли, Джек Хендри, Скотт Маккенна, Стивен О’Доннелл, Натан Паттерсон, Эндрю Робертсон, Грег Тейлор, Киран Тирни.

Полузащитники: Стюарт Армстронг, Райан Кристи, Джон Флек, Билли Гилмор, Джон Макгинн, Каллум Макгрегор, Скотт Мактоминей, Дэвид Тернбулл.

Нападающие: Че Адамс, Линдон Дайкс, Джеймс Форрест, Райан Фрейзер, Кевин Нисбет.

BREAKING: Steve Clarke has revealed his Scotland squad for #Euro2020 ????????????????????????????