(Не) прощенный: Бензема и Франция нужны друг другу, как никогда прежде

Весной 2017 года 78% французов выступили против возвращения Карима Бензема в национальную сборную.

Весной 2021 года 53% французов поддержали вызов Карима Бензема на Евро-2020.

Здесь каждый сделает свои выводы, но главный - время лечит. В 2015 году новость об участии бомбардира "Реала" в шантаже своего партнера по сборной Матье Вальбуэна шокировала мир. Сегодня же ту историю давно забыли. В эпоху интернета инфо-поводы так долго не живут.

Да, судебное разбирательство до сих пор не завершено, и осенью Карим вместе с еще четырьмя друзьями арабского происхождения сядет на скамью подсудимых, но мы сейчас не про юридическую сторону дела, а про ментальную. Французское общество за шесть лет созрело до того, чтобы простить Бензема. Не верите? Тогда послушайте президента Макрона:

Макрон, к слову, болельщик "Марселя", а не "Лиона", где начинал Карим. Но для Франции футбол - последняя глобальная индустрия, где страна опережает остальной мир, а сохранение гегемонии важнее клубных и личных разборок.

Если вам надо главная причина, по которой Бензема вернули в сборную, то это она и есть.

***

Почему сам Карим радуется возвращению, словно он выиграл Золотой мяч? Вероятно, из-за недосказанности своей международной карьеры. Она, мягко говоря, не задалась.

А ведь какое было начало, а? В 2004-м Бензема вместе с Насри, Менезом и Бен-Арфа выиграл юношеское Евро, а в 2007-м дебютировал в национальной команде с гола в ворота Австрии - к слову, после передачи Самира.

Это поколение называли класс’87. Журналисты в один голос называли его костяком сборной Франции на долгие годы. Кто же тогда знал, что Насри забанят за переливание крови во время сезона, Бен-Арфа рассорится с каждым тренером от Пиренеев до Северного моря, а Менез будет заканчивать в итальянской Серии Б? По итогу только Бензема состоялся как топ-игрок, да и то не в сборной.

На провальном Евро-2008 он сыграл два матча и голов не забил; на еще более скандальный ЧМ-2010 Раймон Доменек его даже не вызвал; на Евро-2012 Бензема выходил четырежды и отметился двумя ассистами в матче с Украиной. Лишь ЧМ-2014 форвард "Реала" мог занести себе в актив: там он оформил дубль Гондурасу, забил и отдал две голевые со Швейцарией и в целом выглядел активно.

Таким образом, 27 голов Бензема за сборную Франции - это большая фикция. Даже сами французы не вспомнят, где и кому он забил львиную долю этих мячей.

Когда Дешам объявил, что Карим возвращается, знаете, какой матч L’Equipe назвал его лучшим выступлением за сборную? Те самые 3:0 на "Стад де Франс", лишившие Украину шанса сыграть на ЧМ-2014. Бензема тогда забил второй мяч "Ле Бле".

Ничего более заметного, решающего и крутого в международной карьере Карима до сих пор не было. Представляете масштаб трагедии?

***

Бензема - он же не рядовой ролевик, а один из лучших форвардов мира; четырехкратный победитель Лиги чемпионов, в конце концов.

Представить "Реал" без Карима невозможно. В текущем сезоне он и лучший бомбардир (22 гола в Примере), и второй лучший ассистент (8 голевых), и самый бьющий игрок (3,6 удара за 90 минут), и четвертый в команде по пасам под удар (1,1).

Goals by French forwards since 2015/16 (club competitions): [157] Mbappe [145] BENZEMA [142] Griezmann [134] Ben Yadder [86] Giroud [79] Martial [52] Dembele pic.twitter.com/MrtTEZF3vu

Если не верите статистике, просто пересмотрите полуфиналы ЛЧ против "Челси" и попытайтесь найти хоть один голевой шанс, созданный "Сливочными" без участия французского центрфорварда.

Так хорошо Бензема не играл ни разу в своей жизни. Отчасти дело в уходе Роналду, под которого ранее затачивались все основные атакующие маневры Мадрида, но не только. Кажется, что Зидан нашел и раскрыл в Бензема то, чего Анчелотти и Моуриньо не замечали. Например, умения обострять передачами из глубины, или выдающуюся игру на втором этаже. "Девятка с половиной" - так характеризует его позицию AS.

***

Не будь этого позднего расцвета - и у Дешама отпала бы необходимость перешагивать через себя. Еще в январе он признавался, что никогда не простит Кариму его обвинений в расизме:

На пресс-конференции 18 мая, где было объявлено о возвращении Карима в сборную, Дешам говорил уже совсем другое:

Прощением здесь и не пахнет; это лишь договор двух взрослых мужчин. Дидье пошел на него, потому что потерял уверенность в своих лидерах. Жиру, вроде, забивает каждые 110 минут за "Челси", но что толку, если у него лишь 700 сыгранных минут в 37 турах АПЛ?

Гризманн - жертва бардака в "Барселоне". У Антуана солидные 19+12 в текущем сезоне, но вряд ли хоть один человек в здравом уме скажет, что он на своем месте. А это бьет по психологии - Гризманн не забил 3 (!) кряду пенальти за сборную.

Мбаппе - да, он феномен, но это оружие по большей части для контратакующего футбола, и вдобавок он не центральный нападающий. А нужен именно центр. Без него у французов возникают колоссальные проблемы даже против команд, вроде Украины и Боснии, как показал мартовский сбор.

***

В общем, это была необходимость, а не широкий жест. Да, Бензема получил шанс красиво завершить международную карьеру, но 19-й номер в сборной как бы указывает на его позиции. У Франции уже есть лидеры, и Карима вернули в помощь, а не на роль первой скрипки.

When Benzema and Giroud see each other at France training ???? pic.twitter.com/3Y0Q1JBTBP