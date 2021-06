UA-Футбол представляет участника Евро-2020: Уэльс

20-го ноября 2020-го года дубль полузащитника "Ювентуса" Аарона Рэмси принес победу Уэльсу над Венгрией. Именно эта виктория на домашней арене помогла "драконам" финишировать вторыми в отборочной группе и во второй раз подряд выйти на Чемпионат Европы. Команда Роберта Пейджа отправляется на турнир в надежде повторить то самое французское чудо 2016-го года, когда они взяли бронзу.

История

Сборная Уэльса всего раз принимала участие в главном турнире европейского континента. Пять лет назад они отправились во Францию в качестве андердога и сумели добиться отличного результата. На пять с плюсом. В группе с Англией, Россией и Словакией они заняли первое место, а уже в раунде плей-офф прошли Северную Ирландию и Бельгию. Последние, имея самое талантливое поколение в собственной истории, считались одними из фаворитов Евро, однако "драконы" им были не по зубам.

???? Wales will meet Belgium again in 2022 World Cup qualifying Group E...



???? Hal Robson-Kanu



???????????????????????????????????????? Throwback to a famous game at EURO 2016!#MondayMotivation | @Cymru pic.twitter.com/vfwiGCKiO6 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) December 7, 2020

Остановить Уэльс смог лишь Криштиану Роналду, который забил в полуфинале дважды, выбив команду Криса Коулмана. По итогу, в своем дебютном турнире Уэльс сумел дойти до полуфинала и взять бронзу. Отличное начало, скажете вы. Отличное начало, повторим и мы.

Путь на Евро-2020

Квалификацию на турнир сборная Уэльса прошла не без проблем. Команда Гиггза, о котором поговорим позже, оказалась среди равных соперников - Хорватии, Венгрии и Словакии. Именно эта четверка боролась за выход на Евро.

"Шашечные", несмотря на не лучший старт, забронировали первое место, а вот "драконам" до последнего тура пришлось бороться за вторую строчку. Победа над Венгрией помогла им достичь желаемого. Стоит отметить, что Уэльс на своем поле обыграл двух главных конкурентов, а с хорватами свел матч вничью. В родных стенах им комфортнее, нежели на чужбине.

'Our wait is over' ❤️️



Watch the trail for our BBC coverage of Euro 2020 this summer, featuring Gareth Bale and plenty of others



???? Watch: https://t.co/o9jLJDoBHE pic.twitter.com/2C3Z25uclJ — BBC Sport Wales (@BBCSportWales) May 20, 2021

Тактика

Видно, что сборная Уэльса следит за трендами. Наставник (-и) долго искал (-и) подходящие расстановки, после чего было принято решение остановиться на схеме с тремя центрбеками. Если часть матчей 2019-го года "драконы" играли в классику (4-2-3-1), то сейчас расстановка следующая - 3-4-3. Иногда Уэльс выходил с двумя центральными нападающими, а один из форвардов опускался на позицию "десятки", образовывая тем самым схему 3-4-1-2.

Стоит немного детальнее рассмотреть последний матч команды. В рамках отбора на ЧМ-2022 Уэльс обыграл Чехию. Наставник Роберт Пейдж сделал ставку на схему 3-4-3. В обороне выстроилось трио Мефам, Родон, Лоуренс, а в центре поля образовался дуэт Ампаду и Моррелля. Стоит отметить, что когда все будут в строю, то в защите окажется игрок "Тоттенхэма" Дэвис, а в полузащите появится Рэмси. Именно Аарон - один из наиболее важных игроков "драконов" на протяжении последних лет.

???????????????????????????? Joe Rodon's late block kept Wales in front against Czech Republic ????#WCQ | @Cymru pic.twitter.com/fcN2Iw486N — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) April 3, 2021

Центр поля - ключевая линия Уэльса. С большей долей вероятности, основной парой там будут опытный Рэмси и молодой Ампаду. Первый обязан будет продвигать мяч вперед, связывая тем самым атаку и оборону, а Ампаду в это время будет оставаться в качестве единственного опорника, страхуя тем самым трех защитников. Справедливости ради стоит отметить, что юный Итан также классно контролирует мяч, что не раз доказывал в прошедшей кампании.

Теперь самое главное - трио нападения. За фланги будут отвечать Гарет Бэйл и Дэниел Джеймс. Аккурат между ними свое место получит 24-летний Гарри Уилсон, который весь сезон провел в "Кардиффе". Помимо прямых обязанностей центрального нападающего, Уилсон должен будет опускаться ниже, тем самым стягивая на себя часть внимания. В это время схема "драконов" перейдет на 3-4-1-2, где впереди все надежды будут полагаться на звездного Гарета Бэйла и очень быстрого Джеймса.

Крайне вероятно, что стартовый состав валлийцев, если все футболисты сохранят здоровье, будет следующим:

Главная звезда

Два слова - Гарет Бэйл. К нему можно относиться по-разному, можно шутить про гольф и издеваться из-за постоянных травм, но признать очевидное стоит - у Уэльса нет более звездного футболиста. Никто не имеет за плечами такого же опыта, такого же количества сыгранных матчей и выигранных трофеев. Не стоит забывать, что Гарет - лучший бомбардир в истории своей сборной и на международные матчи всегда выходит с правильной мотивацией. Знаменитую фразу вы же знаете.

Текущий сезон в исполнении Гарета оценить непросто. Первую половину кампании он провел в лазарете "шпор", однако после очередного шквала критики, сумел прийти в себя и выдать несколько ярких перформансов. Да и статистика голов не самая ужасная - 16 точных ударов в 34-х поединках. В среднем на одно результативное действие валлиец тратит порядка 89 минут. Неплохо, согласитесь.

Не так давно появилась информация, что уже в 2022-м году Гарет может повесить бутсы на гвоздь. И это в 32-летнем возрасте! Не уверенны, что это действительно так, но все знают, что дыма без огня никогда не бывает, а значит Евро-2020 может стать последним международным турниром в карьере валлийца. Почему бы не постараться громко хлопнуть дверью? Так ведь, Гарет?

Кто удивит

Рекомендуем внимательно понаблюдать за 20-летним Итаном Ампаду. Несмотря на юный возраст, он заслуженно играет в основе своей национальной сборной, и на Евро, как мы уже писали выше, мы ожидаем его увидеть в паре с опытным Рэмси. Ампаду - универсал, так как в основном его используют на позиции центрального защитника. В сборной же классно исполняет роль опорника, играя рядом с другими хавбеками.

Контракт Ампаду принадлежит "Челси", однако уже второй сезон подряд валлиец проводит в аренде. Прошедшую кампанию он отыграл в составе "Шеффилд Юнайтед", в котором был лучшим игроком по данным многих статистических порталов. У него приличное количество отборов (2.3) и перехватов (2) за игру, а также общее количество передач (42 за матч) и их точность (83 процента). Оставляет желать лучшего игра 1 в 1, поскольку временами случаются провалы.

????????????????????????????Ethan Ampadu match stats:



98 passes

95% pass accuracy

7 accurate long balls

1 tackle won

5 interceptions

2 clearances

1 aerial won



Chelsea have a future star on their hands ????#CFC pic.twitter.com/iq2Ascft6j — William Hill (@WilliamHill) February 19, 2020

Ампаду от звонка до звонка провел последние шесть официальных матчей Уэльса, что лучше всего говорит о его важности для команды. На Евро-2020 от Итана будет зависит многое - если он покажет себя с наилучшей стороны, то не только поможет своей команде, но и может сделать серьезный шаг вперед для будущих свершений в клубной карьере.

Лежка дёгтя

Поговорим о плохом. Обсуждая национальную сборную Уэльса, нельзя не затронуть персону Райана Гиггза. Для тех, кто не в теме, расскажем в двух словах. Именно легенда "МЮ" - главный тренер "драконов", однако турнир он пропустит. Осенью 2020-го года его арестовали из-за нападения на двух женщин - пострадала девушка экс-футболиста и её подруга. Райан был обвинен сразу по трем статьям, что и помешает ему работать с "драконами" на Чемпионате Европы. Рулить сборной будет его помощник Роберт Пейдж.

Интересно, что многие болельщики команды теперь и вовсе не хотят видеть Гиггза у руля национальной сборной. Вполне возможно, что в случае удачного выступления на Евро, Пейдж будет утвержден постоянным тренером.

Wales football manager Ryan Giggs charged with assaulting two women https://t.co/wak9hyUIUf — BBC Breaking News (@BBCBreaking) April 23, 2021

Может ли подобный скандал повлиять на сборную? Может и точно повлияет. Такая резкая смена тренера на его помощника бесследно не пройдет. Касательно общего уровня Пейджа сейчас судить сложно, так как во главе сборной он провел лишь три игры (две победы, поражение). Посмотрим, сумеет ли Роберт удивить всех на турнире.

Прогноз на выступление

Четвертое место в группе. Уэльс попал в достаточно непростой квартет с ярко выраженным фаворитом - Италией. Также в группе находятся стремительно прогрессирующая Турция и неуступчивая, особенно в кабинетах, Швейцария. На первый взгляд, "драконы" - аутсайдеры. Однако им не привыкать, ведь на турнир в 2016-м они ехали в подобном статусе.

Что может помочь валлийцам? В первую очередь, отложенная командная игра, надежность в обороне, форма Гарета Бэйла и Аарона Рэмси. У главных конкурентов, Турции и Швейцарии, подобных футболистов в составе нет, что дает несколько очков в пользу Уэльса. Однако этого вряд ли хватит. Мы предположим, что "драконы" несколько очков наберут, однако не смогут стать даже третьими.