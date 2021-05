UA-Футбол представляет участника Евро-2020: Шотландия

Шотландия и Англия – старейшие сборные мира. Их матч в 1872 году стал первым поединком сборных в истории футбола. “Тартановая армия” (прозвище сборной Шотландии) восемь раз выступала на Мундиале, а нынешний Евро станет для нее третьим в истории. Выступления на крупных турнирах не были удачными – Шотландия всегда вылетала после первого этапа.

Это будет первый крупный турнир для сборной Шотландии за 23 года и первый чемпионат Европы за 25 лет. На Евро-1992 Шотландия выиграла один матч и проиграла дважды, а на Евро-1996 “тартановая армия” выиграла у Швейцарии, сыграла вничью с Нидерландами, но проиграла Англии, и заняла третье место, уступив Нидерландам только по количеству забитых голов.

Шотландия смогла пробиться на чемпионат Европы благодаря Лиге наций. В группе C1 Шотландия заняла первое место, дважды обыграв Албанию, и взяв три очка в двух матчах со сборной Израиля.

В плей-офф, который состоялся в октябре-ноябре прошлого года, “тартановая армия” в полуфинале по пенальти переиграла Израиль (5:3, матч закончился со счетом 0:0), а финале Шотландия тоже в серии по пенальти расправилась с Сербией. Команда 57-летнего тренера Стива Кларка была близка к тому, чтобы победить в основное время благодаря голу Кристи, но на 90-й минуте Лука Йович сравнял счет. В серии одиннадцатиметровых Шотландия реализовала все свои пять ударов, у сербов решающий пенальти не забил Митрович – 5:4.

Стив Кларк в свое время был ассистентом Жозе Моуриньо в “Челси” и Кенни Далглиша в “Ливерпуле”, но назначение в сборную он получил благодаря успешной работе в шотландском клубе “Килмарнок”. Он принял клуб на последнем месте и в первых двух матчах сыграл вничью с “Рейнджерсом” (1:1) и “Селтиком” (1:1). Первый сезон с Кларком “Килмарнок” завершил на пятом месте, а второй – на третьем. Это был лучший результат “Килмарнока” в лиге за 50 лет, а Кларк был признан лучшим тренером чемпионата.

Главная проблема, которая предстала перед Кларком в сборной – как слепить единую команду из игроков совершенно разного уровня. В одной системе должны находится ведущие игроки АПЛ Робертсон, Тирни и Мактомини и футболисты из чемпионата Шотландии. Более того, Робертсон и Тирни – игроки одной позиции (левый фланговый защитник).

После серии экспериментов Кларк остановился на схеме 3-5-2 или 3-4-2-1, где Роберстон занимает левую бровку, а Тирни действует на позиции левого центрального защитника. Мактомини также пробовался на позиции центрбека, но на Евро он вероятно будет переведен в центр.

The 26 players picked to represent Scotland at UEFA #EURO2020. pic.twitter.com/uV5epmAEJc