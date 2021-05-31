UA-Футбол представляет участника Евро-2020: Шотландия

История

Шотландия и Англия – старейшие сборные мира. Их матч в 1872 году стал первым поединком сборных в истории футбола. “Тартановая армия” (прозвище сборной Шотландии) восемь раз выступала на Мундиале, а нынешний Евро станет для нее третьим в истории. Выступления на крупных турнирах не были удачными – Шотландия всегда вылетала после первого этапа.

Это будет первый крупный турнир для сборной Шотландии за 23 года и первый чемпионат Европы за 25 лет. На Евро-1992 Шотландия выиграла один матч и проиграла дважды, а на Евро-1996 “тартановая армия” выиграла у Швейцарии, сыграла вничью с Нидерландами, но проиграла Англии, и заняла третье место, уступив Нидерландам только по количеству забитых голов.

Путь на Евро

Шотландия смогла пробиться на чемпионат Европы благодаря Лиге наций. В группе C1 Шотландия заняла первое место, дважды обыграв Албанию, и взяв три очка в двух матчах со сборной Израиля.

В плей-офф, который состоялся в октябре-ноябре прошлого года, “тартановая армия” в полуфинале по пенальти переиграла Израиль (5:3, матч закончился со счетом 0:0), а финале Шотландия тоже в серии по пенальти расправилась с Сербией. Команда 57-летнего тренера Стива Кларка была близка к тому, чтобы победить в основное время благодаря голу Кристи, но на 90-й минуте Лука Йович сравнял счет. В серии одиннадцатиметровых Шотландия реализовала все свои пять ударов, у сербов решающий пенальти не забил Митрович – 5:4.

Тактика

Стив Кларк в свое время был ассистентом Жозе Моуриньо в “Челси” и Кенни Далглиша в “Ливерпуле”, но назначение в сборную он получил благодаря успешной работе в шотландском клубе “Килмарнок”. Он принял клуб на последнем месте и в первых двух матчах сыграл вничью с “Рейнджерсом” (1:1) и “Селтиком” (1:1). Первый сезон с Кларком “Килмарнок” завершил на пятом месте, а второй – на третьем. Это был лучший результат “Килмарнока” в лиге за 50 лет, а Кларк был признан лучшим тренером чемпионата.

Главная проблема, которая предстала перед Кларком в сборной – как слепить единую команду из игроков совершенно разного уровня. В одной системе должны находится ведущие игроки АПЛ Робертсон, Тирни и Мактомини и футболисты из чемпионата Шотландии. Более того, Робертсон и Тирни – игроки одной позиции (левый фланговый защитник).

После серии экспериментов Кларк остановился на схеме 3-5-2 или 3-4-2-1, где Роберстон занимает левую бровку, а Тирни действует на позиции левого центрального защитника. Мактомини также пробовался на позиции центрбека, но на Евро он вероятно будет переведен в центр.

The 26 players picked to represent Scotland at UEFA #EURO2020. pic.twitter.com/uV5epmAEJc — Scotland National Team (@ScotlandNT) May 19, 2021

Сборная Шотландия – не та команда, от которой можно ожидать зрелищного футбола с продуманной позиционной атакой. Первоначальной задачей Кларка было сделать крепкую команду, которую сложно обыграть. Компактная, организованная игра без мяча, грамотный прессинг. Футбол, в котором нужно больше трудится, а не играть.

Исполнения простых, понятный функций Кларк требует и от игры команды в атаке. В нападении в последнее время основным стал натурализованный австралийский форвард Линдон Дайкс. Дайкс – классический таргетмен. Также был натурализован форвард “Сотона” Че Адамс, более полезный в подыгрыше. Под одним нападающим обычно располагается пара “свободных” десяток, которые могут действовать как в центре (на позиции второго форварда), так и смещаться на фланги.

Упор на базовые принципы игры, а также прямолинейность и дисциплинированность, пока не позволяют пробиться в основу “тартановой армии” Билли Гилмору, талантливому 19-летнему хавбеку “Челси”. Гилмор, вероятно, самый одаренной шотландский игрок в техническом плане, но в других аспектах игры он еще не способен выполнять требования Кларка. Тем не менее Гилмор был включен в заявку, благодаря расширения ее списка до 26 футболистов. Для него это будет полезный опыт.

Главная звезда

Без сомнения, Эндрю Робертсон. Самый дорогой и титулованный игрок сборной Шотландии, ее капитан и настоящий лидер. Робертсон – один из лучших фланговых защитников мира. Сезон 2020/21 для него, как для всего “Ливерпуля” был непростым, но у Робертсона практически не было отдыха. Ближайший матч Шотландии станет для него 60-м в сезоне.

“Ливерпуль” никогда не играет в три/пять защитников, но по сути, и в сборной, и в своем клубе, 27-летний Робертсон полностью покрывает свою бровку. В “Ливерпуле” его игра в атаке во многом построена на взаимодействии с Садио Мане, в сборной похожую функцию исполняет одна из десяток, Армстронг, Фрейзер или Кристи. Робертсона невозможно представить без проходов, кроссов и подач со стандартов. Все эти функции он исполняет и в сборной.

Большая ответственность лежит и на плечах хавбека МЮ Скотта Мактомини, полузащитника “Астон Виллы” Джона Макгинна и защитника “Арсенала” Кирана Тирни, который во второй половине сезона играл в своем клубе на позиции левого бека, но в сборной вынужден будет вернуться в центр.

Кто удивит

Фанатам АПЛ не нужно объяснять, кто такой Джон Макгинн. Хавбек “Астон Виллы” воплощает в себе много качеств: трудолюбивость, надежность, энтузиазм, креативность. Единственный его недостаток – техника паса. В сборной 26-летний воспитанник “Сент-Миррена” действует в паре “шестерок”, но иногда выдвигается и на позицию “десятки”. Макгинн – очень энергичный игрок, он способен действовать “от ворот до ворот”. Славится Макгинн и своим прекрасным темпераментом и заразительным оптимизмом. Макгинна очень любят в “Вилле” и в сборной, чемпионат Европы – шанс для него влюбить в себя континент. За сборную Шотландии Макгинн провел 32 матча и забил десять голов.

Good week with the boys ???????????????????????????????? pic.twitter.com/F5DzxIXSDU — John McGinn (@jmcginn7) April 1, 2021

Кого может не хватить

Из-за травм Евро-2020 пропустят опорные полузащитники Райан Джек и Кенни Маклин. Джек был бы основным футболистом на чемпионате Европы. Опорник “Рейнджерса” очень хорош в отборе мяча, и умении играть агрессивно, но в пределах правил. Джек – один из ключевых элементов в системе Кларка. Из-за его отсутствия дополнительный объем работы упадет на плечи Мактомини.

Ложка дегтя

Для Шотландии это будет первый турнир с 1998 года, и само собой у футболистов “тартановой армии” нет опыта выступлений в подобного рода соревнованиях. Конечно, лидеры и звезды сборной Шотландии играют на высшем уровне в своих клубах, но помимо них в команде немало игроков среднего уровня, для которых участие на Евро – ни с чем не сравнимое событие.

Прогноз на Евро-2020

Соперниками сборной Шотландии на чемпионате Европы будут Англия, Хорватия и Чехия. Третье место – предел, на который может рассчитывать “тартановая армия”. Болельщики сборной Шотландии будут безумно счастливы, если их сборной удастся отобрать очки у сборной Англии, но вероятность этого невелика, учитывая разницу в классе двух сборных. Но зацепиться за одноо-два очка команде Стива Кларка вполне по силам.