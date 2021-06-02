Испания на Евро: уже не фаворит, еще не середняк

Историческая справка

Финальные турниры Евро: 10

Победы на Евро: 3 (1964, 2008, 2012)

Сборная Испании впервые выиграла Евро еще в эпоху Франко - в 1964 году в финале «Фурия Роха» одолела СССР (2:1), забив решающий гол в ворота Льва Яшина за 6 минут до окончания матча.

За этим последовала 44-летняя пауза, во время которой Испания постоянно числилась среди претендентов на трофеи, но оставалась ни с чем. Это создало «Фурии» репутацию неудачницы, и так оставалось вплоть до 2008-го, когда Испания под руководством Луиса Арагонеса снова выиграла Евро, сыграв в новом стиле «тики-така». Ключевыми игроками той сборной были Хави, Иньеста, Вилья, Торрес, Пуйоль, Хаби Алонсо, а также натурализованный бразилец Маркос Сенна.

Почти в том же составе Испания затем победила на ЧМ-2010 и Евро-2012, став первой командой в истории, которой покорились три подряд турнира такого ранга.

За этим всплеском последовал естественный спад, и на крайнем континентальном первенстве «Фурия» не добралась даже до 1/4 финала, уступив Италии Антонио Конте - 0:2.

Путь на Евро-2020

Испания легко выиграла свою отборочную группу, набрав 26 очков из 30 возможных. Две потери очков пришлись на выезды в Скандинавию - 1:1 с Норвегией и 1:1 со Швецией. Против скромных Румынии, Мальты и Фарерских островов проблем не было ни дома, ни в гостях.

Этот отбор Испания проводила под руководством Роберта Морено, который заменил Луиса Энрике - тому пришлось отойти от дел, чтобы быть с тяжело больной дочкой (она в итоге умерла). Впоследствии, когда отбор был пройден, Лучо вернулся к работе, а Морено не без скандала ушел в «Монако».

Лучшими бомбардирами Испании в отборе стали Серхио Рамос, Родриго Морено и Альваро Мората - по 4 гола. Из них на Евро-2020 сыграет лишь форвард «Юве» - двое остальных растеряли форму.

Тактический рисунок

Испания играет по схеме 4-1-4-1. В роли глубинного опорного хавбека - или капитан команды Бускетс, или Родри. Единственного форварда обычно играет Альваро Мората, но в свете идеальной формы Жерара Морено тут тоже возможны варианты.

Важной фишкой остается контроль мяча - он никогда не падает ниже 65%. При этом гарантией результата он считаться не может. Например, с Грецией Испания держала мяч 80% времени, а сыграла 1:1. Грузия же пропустила решающий гол на 91-й минуте, хотя владела мячом лишь 22% времени.

Показательно также, что Испания пробивала по воротам в 2-3 раза чаще соперника в пяти последних матчах. Особенно поразительны 23-2 по ударам с Германией - тот матч завершился победой «Фурии» 6:0.

Главная звезда

Такой нет. Эта Испания - неимоверно ровная команда, где каждый игрок может и выстрелить, и провалиться. Сугубо по регалиям выделим Серхио Бускетса и Жорди Альбу - участников исторических побед Испании начала десятых.

Sergio Busquets will assume a great challenge during EURO 2020. The midfielder has been named as the captain of Spain. He's the fifth Barcelona player in history who has been given this responsibility for 'La Roja'. [sport] pic.twitter.com/ZKyduxZ0nR — barcacentre (@barcacentre) June 1, 2021

Игрок, который удивит

Верим в Жерара Морено. Лидер «Вильярреала» провел потрясающий сезон, забив 30 голов в 46 матчах во всех турнирах. Вы точно видели его гол «МЮ» в финале Лиги Европы, да и мячи киевскому «Динамо» тоже должны помнить.

При этом Морено уже 29 лет, и этот Евро, возможно, последний его шанс сверкнуть на уровне сборной. У него есть все для этого - лишь бы партнеры не подвели.

Joint-top in assists

Joint-top goalscorer

Europa League winner



An unforgettable season for Gerard Moreno! #UELfinal | #UEL pic.twitter.com/tQ2Ichdk3F — UEFA Europa League (@EuropaLeague) June 1, 2021

Игрок, которого будет не хватать

Без вариантов - это Серхио Рамос. Один из величайших капитанов в истории испанского футбола стал жертвой травм и посмотрит Евро по телевизору. Рамосу уже 35 лет, и возраст берет свое.

По позиции кэпа заменит либо Пау Торрес, либо Эмерик Лапорт, но это совсем не то. Рамос - это неимоверный опыт, характер, авторитет, харизма. Без него Испания не будет прежней.

Sergio Ramos is living through his hardest year in football



https://t.co/cgui8E6cAd pic.twitter.com/sTEdsAlWMR — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) May 25, 2021

Ложка дегтя

Ну вы, наверное, видели, как Давид де Хеа отражал пенальти в финале ЛЕ против «Вильярреала», правда? Разве он похож на топ-вратаря?

Увы, времена, когда за место в старте «Фурии Рохи» спорили праймовые Касильяс и Каньисарес давно прошли. На Евро-2020 Луису Энрике придется рассчитывать либо на возрождение де Хеа (что вряд ли), либо на кураж молодого и толком еще непроверенного Унаи Симона.

De Gea’s penalty miss with the titanic music



Just RT pic.twitter.com/wqO6hHUlXL — (@lfcnxsir) May 26, 2021

Ожидания и прогноз

Внутри Испании настроения сдержанные. Безусловно, невыход из группы будет считаться провалом, но и такого, чтоб кто-то прямо требовал трофей, нет. В этой сборной нету ни единой суперзвезды, это понижает планку ожиданий.

Наш прогноз - Испания выиграет группу, но до полуфинала не доберется. Ее выбьет первая же команда с элитной обороной и контратаками.