Испания на Евро: уже не фаворит, еще не середняк

Финальные турниры Евро: 10

Победы на Евро: 3 (1964, 2008, 2012)

Сборная Испании впервые выиграла Евро еще в эпоху Франко - в 1964 году в финале «Фурия Роха» одолела СССР (2:1), забив решающий гол в ворота Льва Яшина за 6 минут до окончания матча.

За этим последовала 44-летняя пауза, во время которой Испания постоянно числилась среди претендентов на трофеи, но оставалась ни с чем. Это создало «Фурии» репутацию неудачницы, и так оставалось вплоть до 2008-го, когда Испания под руководством Луиса Арагонеса снова выиграла Евро, сыграв в новом стиле «тики-така». Ключевыми игроками той сборной были Хави, Иньеста, Вилья, Торрес, Пуйоль, Хаби Алонсо, а также натурализованный бразилец Маркос Сенна.

Почти в том же составе Испания затем победила на ЧМ-2010 и Евро-2012, став первой командой в истории, которой покорились три подряд турнира такого ранга.

За этим всплеском последовал естественный спад, и на крайнем континентальном первенстве «Фурия» не добралась даже до 1/4 финала, уступив Италии Антонио Конте - 0:2.

Испания легко выиграла свою отборочную группу, набрав 26 очков из 30 возможных. Две потери очков пришлись на выезды в Скандинавию - 1:1 с Норвегией и 1:1 со Швецией. Против скромных Румынии, Мальты и Фарерских островов проблем не было ни дома, ни в гостях.

Этот отбор Испания проводила под руководством Роберта Морено, который заменил Луиса Энрике - тому пришлось отойти от дел, чтобы быть с тяжело больной дочкой (она в итоге умерла). Впоследствии, когда отбор был пройден, Лучо вернулся к работе, а Морено не без скандала ушел в «Монако».

Лучшими бомбардирами Испании в отборе стали Серхио Рамос, Родриго Морено и Альваро Мората - по 4 гола. Из них на Евро-2020 сыграет лишь форвард «Юве» - двое остальных растеряли форму.

Испания играет по схеме 4-1-4-1. В роли глубинного опорного хавбека - или капитан команды Бускетс, или Родри. Единственного форварда обычно играет Альваро Мората, но в свете идеальной формы Жерара Морено тут тоже возможны варианты.

Важной фишкой остается контроль мяча - он никогда не падает ниже 65%. При этом гарантией результата он считаться не может. Например, с Грецией Испания держала мяч 80% времени, а сыграла 1:1. Грузия же пропустила решающий гол на 91-й минуте, хотя владела мячом лишь 22% времени.

Показательно также, что Испания пробивала по воротам в 2-3 раза чаще соперника в пяти последних матчах. Особенно поразительны 23-2 по ударам с Германией - тот матч завершился победой «Фурии» 6:0.

Такой нет. Эта Испания - неимоверно ровная команда, где каждый игрок может и выстрелить, и провалиться. Сугубо по регалиям выделим Серхио Бускетса и Жорди Альбу - участников исторических побед Испании начала десятых.

Sergio Busquets will assume a great challenge during EURO 2020. The midfielder has been named as the captain of Spain. He's the fifth Barcelona player in history who has been given this responsibility for 'La Roja'. [sport] pic.twitter.com/ZKyduxZ0nR