UA-Футбол представляет участника Евро-2020: Дания

Историческая справка

Посмотрев на сборную Дании впервые, трудно догадаться, что это команда с длинной и интересной историей, которая началась еще в начале 20-го века. Именно тогда датчане заняли вторые места на Олимпиадах 1908-го и 1912-го годов. Однако это было только начало истории незаметной, но одновременно звездной сборной.

Переломным в истории Дании стал 1976-й год. Именно тогда произошла отмена запрета на выступления в национальной команде футболистов, игравших за рубежом. Микаэль Лаудруп, Пребен Элькьер-Ларсен, Йеспер Ольсен, Мортен Ольсен и Серен Лербю стали звездами тогдашней команды, ядром "датского динамита" - сборной 80-х. Таким образом, в 1984 году Дания дошла до полуфинала чемпионата Европы, а уже в 1992-м - победила на Евро в Швеции.

Путь на Евро

В отборе на чемпионат Европы Дания играла в одной группе со Швейцарией, Ирландией, Грузией и Гибралтаром. Если успех в матчах с двумя последними сборными не вызывает сомнения, то Ирландия и Швейцария - довольно крепкие орешки. Однако, даже команду Владимира Петковича, которая по итогам отбора заняла первое место, Дании удалось обыграть. К слову, разница мячей "красной гвардии" - целых +17. Но важно учесть, что в этом очень помог Гибралтар.

Вывел сборную Дании на Евро-2020 опытный 67-летний тренер Оге Харейде, которого в команде уже давно нет. В 2020-м "датский динамит" возглавил молодой Каспер Хьюлманд, который и повезет игроков на чемпионат Европы.

Тактика

Схема, по которой играет команда Хьюмланда - это неизменные 4-2-3-1. Эту тактику в разных вариациях уже много лет использует тренерский штаб сборной Дании. Нельзя сказать, что игра датчан завязана на одном игроке, однако влияние на команду Кристиана Эриксена трудно переоценить. Футболист "Интера", не будучи капитаном, имеет ключевую роль в тактическом построении сборной.

Можно отметить, что в каждой линии команды есть звездный игрок - на позиции вратаря это, бесспорно, неизменный Каспер Шмейхель. В защите - Симон Кьер, без которого сейчас трудно представить итальянский "Милан", и Андреас Кристенсен, котрый недавно выиграл Лигу чемпионов с "Челси". Центр поля ослепляет своей звездностью Кристиан Эриксен, а также понемногу выходит на топ-уровень Пьер-Эмиль Хёйбьерг. В нападении можно отметить Юсуффа Поульсена из "Лейпцига", котрый в последние годы неплохо прибавил в своем развитии.

Опираясь на привычную для Дании схему 4-2-3-1, можно без проблем предугадать состав команды на Евро. Не совсем понятна лишь роль Кристиана Эриксена, который в "Интере" Конте стал более оборонительным игроком, чем был раньше. Также можно обратить внимание на отсутствие основного центрфорварда. Учитывая, что для Юсуффа Поульсена более привычной является игра со смещением на фланг, в центре нападения с большой вероятностью придется использовать Каспера Дольберга. Однако, посмотрев на результативность игрока "Ниццы" в прошлом сезоне (25 матчей и 6 голов), Хьюлманд может задуматься над другими кандидатами на эту позицию.

Если обсуждать скамейку запасных датской команды, то речь о топовых игроках не идет. Нет как достойной замены Шмейхелю в случае травмы, так и Кристенсену или Кьеру. В запасе можно увидеть молодых Мехле, Винда и Ольсена, которые еще не успели заявить о себе на международной арене. Вместе с тем, молодые футболисты могут быть важным козырем в рукаве Каспера Хьюлманда, потому что их мотивация на порядок выше звезд команды. Стоит добавить, что в случае травмы кого-то из игроков основы, есть большая вероятность изменения постоянной схемы 4-2-3-1 на более защитную, или же наоборот атакующую. Здесь игроки могут полностью положиться на наставника команды, который, несмотря на свой молодой возраст, имеет необходимый опыт.

Главная звезда

Если спросить десять человек о наиболее звездном футболисте сборной Дании, то девять из них точно назовут Кристиана Эриксена. Это неудивительно, ведь датчанин сыграл уже 106 матчей и забил 36 мячей за свою национальную команду.

Если рассматривать статистику игрока детально, можно заметить, что Кристиан еще не забивал за сборную в 2021-м году, хотя и провел матчи с Израилем, Молдовой и Австрией. Виной этому мог стать стиль его игры в "Интере" при Антонио Конте. Итальянский тренер использовал Эриксена гораздо глубже, чем это было в "Тоттенхэме" Почеттино. В своей бывшей команде датчанин играл на позиции плеймейкера, а в "Интере" - чуть ли не опорным полузащитником. Как видно, изменение роли игрока сразу ударило по его результативности.

Несмотря на это, болельщики сборной Дании возлагают большие надежды на свою звезду. Представить центр поля "красной гвардии" почти невозможно без Эриксена, его навесов, точных и своевременных коротких пасов и грамотной работы в обороне. Стоит не забывать, что Кристиан сейчас не находится на пике своей формы. Но и сказать, что сборная лучше выглядит без него, нельзя. Открытым перед Евро остается только один вопрос: Эриксен будет играть на команду или команда на него?

Игрок, который удивит

Матиас Йенсен. Готов поспорить, что подавляющее большинство болельщиков сейчас впервые слышат фамилию этого удивительно талантливого полузащитника. Матиас – 25-летний воспитанник датского "Норшеллана", который сейчас играет за английский "Брентфорд". По результатам прошлого сезона его клуб повысился в классе и впервые в истории вышел в АПЛ. Заслуга датчанина в этом очень велика, ведь он сыграл 45 матчей в Чемпионшипе, забив 2 гола и отдав 7 ассистов.

К сожалению, достаточного опыта выступлений за национальную команду Йенсен еще не имеет, хотя уже и забил дебютный гол. Если говорить о надежности в центре поля на Евро, то Матиас стал бы отличным дополнением Хёйбьергу и Эриксену в полузащите.

Ложка дегтя

Фактором, который сыграет против команды, может выступить очень слабая скамейка запасных и отсутствие в сборной топ-форварда. Если встанет вопрос замены одного из дуэта Кьер-Кристенсен, у главного тренера появится большая головная боль. Пара центральных защитников Андерсен-Вестергор выглядит гораздо менее привлекательно, чем обладатель Лиги чемпионов с "Челси" и одна из главных звезд "Милана". Такой же вопрос о ротации есть и в центре поля, и на флангах нападения, поэтому Хьюлманду стоит заранее подумать над решением возможных проблем.

Еще одним минусом является отсутствие яркого центрфорварда. Поульсен может закрыть эту позицию, но тогда встанет вопрос результативности. Молодой Винд также еще не готов к серьезному европейскому турниру, поэтому именно в позиции центрального нападающего заключается вторая проблема сборной Дании на Евро-2020.

Прогноз

Группа в Дании довольно легкая: матчи с Бельгией, Россией и Финляндией. К тому же, все поединки команда проведет дома - в Копенгагене. Конечно, Бельгия не отдаст легко первое место в группе, однако борьба за вторую позицию не составит труда для "красной гвардии". Если Дания финиширует второй, в плей-офф она встретится с Турцией, Швейцарией или Уэльсом. Далее успех команды будет зависеть от мотивации и профессионализма, но 1/8 турнира для подопечных Хьюлманда почти гарантирована.

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