Сборная Англии назвала окончательную заявку на Евро-2020

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт огласил окончательную заявку на чемпионат Европы-2020. В список вошли 26 футболистов.

Вратари: Дин Хендерсон ("Манчестер Юнайтед"), Сэм Джонстон ("Вест Бромвич"), Джордан Пикфорд ("Эвертон");

Защитники: Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Бен Чилуэлл, Рис Джеймс (оба - "Челси"), Конор Коди ("Вулверхэмптон"), Гарри Магуайр, Люк Шоу (оба - "Манчестер Юнайтед"), Тайрон Мингс ("Астон Вилла"), Джон Стоунс, Кайл Уолкер (оба - "Манчестер Сити"), Киран Триппьер ("Атлетико");

Полузащитники: Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Мэйсон Маунт ("Челси"), Калвин Филлипс ("Лидс Юнайтед"), Деклан Райс ("Вест Хэм Юнайтед");

Нападающие: Доминик Калверт-Льюин ("Эвертон"), Филл Фоден, Рахим Стерлинг (оба - "Манчестер Сити"), Джек Грилиш ("Астон Вилла"), Харри Кейн ("Тоттенхэм Хотспур"), Маркус Рашфорд ("Манчестер Юнайтед"), Бакайо Сака ("Арсенал"), Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд).

The Call-up ft. @Wretch32



Your official #ThreeLions squad announcement for #EURO2020! pic.twitter.com/uJTEkVxApc