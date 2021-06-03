UA-Футбол представляет участника Евро-2020: Италия

UA-Футбол продолжает представление участников Евро-2020. На очереди сборная Италии - победитель турнира в 1968-ом году, двукратный серебряный призер и четвертьфиналист Евро-2016.

Историческая справка

Финальные турниры Евро: 10

Победа: 1968

Второе место: 2000, 2012

Четырехкратный Чемпион Мира к Мундиалям всегда относился по-особенному, часто корректируя календарь лиги. К Евро же - обыденно. Скорее всего, потому взял его лишь в те времена, когда победитель в случае ничьей определялся подбрасыванием монетки, а в финале - переигровкой. Именно монетку в полуфинале домашнего турнира (0:0) "адзурри" и выиграли у СССР, а в финале, спася матч против югославов на 80-ой минуте, выиграли второй - 2:0.

Запомнились и другие финалы. В 2000-ом команда Дино Дзоффа вышла туда вдесятером и через пять нереализованных пенальти голландцев (два из них - в основное время). В финале ж вела в счете против французов до 93-ей минуты, запоров кучу моментов. А в 2012-ом под руководством Андреа Пирло, Даниэле Де Росси, Джанлуиджи Буффона и сумасшедшего дуэта форвардов Балотелли-Кассано после прохода англичан и немцев состоялся провал против испанцев в Киеве - 0:4.

Путь на Евро

После Апокалипсиса невыхода на Чемпионат Мира-2018 итальянцы сделали ставку на молодежь, на владение мячом, на атаку. Новый главный тренер Роберто Манчини постоянно заявляет, что его сборная не должна и даже не умеет защищаться и отказалась от "катеначчо" окончательно и бесповоротно. В Отборе на Евро это было заметно. Десять побед в десяти матчах над Финляндией, Грецией, Боснией и Герцеговиной, Арменией и Лихтенштейном с разницей мячей 37:4! Впервые в своей истории она обеспечила место на крупном турнире еще за три тура до финиша Отбора.

При всем этом ливне голов лидера атаки у команды нет. Четыре в том Отборе забил Андреа Белотти, еще четверо - по три мяча. Всего забивали 19 игроков.

Тактика

Сборная Италии играет по схеме 4-3-3. Это вступает в контраст с Серией А, где большинство лидеров играют с тремя центральными защитниками. Тем не менее, и крайние, и центральные защитники "Интера", "Ювентуса", "Ромы", "Лацио" не раз доказывали, что умеют адаптироваться. В центре поля Манчини предпочитает игроков, умеющих обращаться с мячом. Хотя Локателли, Верратти, Барелла и в меньшей степени Жоржиньо также умеют играть жестко. Барелла также отлично подключается в штрафную без мяча и при своем невысоком росте уже забивал в сборной головой.

От вингеров тренер требует часто смещаться в центр, не бояться обходить соперника на дриблинге и пробивать по воротам с 16-20 метров. Форварды также очень мобильны, работают в подыгрыше. Все это позволяет доминировать и запутывать соперника, но оставляет штрафную довольно пустой. Как результат - в Лиге Наций-2020 сборная владела мячом 57.7 процентов времени (второй результат в Дивизоне А) и нанесла 16.3 ударов по воротам (третий результат), но забила всего семь мячей в шести матчах.

В первых трех матчах Отбора на Чемпионат Мира-2022, состоявшихся в этом году, 67 процентов владения мячом в среднем и 63 удара по воротам принесли итальянцам лишь шесть голов против слабых Северной Ирландии, Болгарии и Литвы.

Что точно обеспечивает такой стиль игры - так это безопасность обороны. По воротам "Скуадры Адзурры" бьют крайне редко. Потому в последних 11-ти матчах во всех турнирах она пропустила лишь однажды. В последних 25-ти матчах - всего шесть мячей.

Главная звезда

Сила этой сборной Италии - прежде всего в команде. Здесь нет никаких звезд. Не только потому, что никто из нынешнего итальянского поколения не дошел до такого статуса, но и потому, что такой статус Манчини не нужен. Благодаря этому часто конфликтный тренер и преуспевает на нынешней должности. Ни свежий победитель Лиги Чемпионов Жоржиньо, ни любимцы тренера Лоренцо Инсинье и Барелла, ни получающие безмерное доверие "зубры" центра обороны Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини не могут считать себя главными звездами.

Возможно, статистика пропущенных и огромные проблемы Бонуччи и Кьеллини в "Ювентусе" в прошедшем сезоне все же выделяют главную звезду. Джанлуиджи Доннарумма в сборной великолепен, за его плечами успешный сезон, в котором помог вернуть "Милан" в Лигу Чемпионов. Правда, этот сезон закончился ссорой с клубом и уходом свободным агентом. Сейчас он без команды и без особо вкусных горячих предложений. Но как раз именно это еще больше мотивирует Джиджо на Евро. Как и статус преемника Джиджи Буффона.

Игрок, который удивит

Тех, кто следит за Серией А, он не удивит. Доменико Берарди провел замечательный сезон, забив 17 мячей (в частности, "Милану", "Аталанте", "Наполи" и "Лацио") и чуть не выведя "Сассуоло" в Еврокубки. После нескольких лет страданий он вернул стабильность и мотивацию. Его уже давно хотели забрать Топ-клубы, но сам Доменико испытывал психологические проблемы и не хотел уходить из теплого дома. Теперь, в 26 лет, он готов уйти. Готов и блеснуть на Евро. Он забил в трех последних официальных матчах за сборную, в которых брал участие, играя очень смело, свободно.

Первые места на флангах занимают Кьеза и Инсинье, также проведшие замечательный сезон и играющие за более статусные клубы - "Ювентус", "Наполи". Тем не менее, Берарди способен стать суперсабом турнира и даже вытеснить кого-либо из лидеров из стартового состава. Не исключено, что он в итоге даже появится в центре атаки.

Кого может не хватить

Тот же ответ, что и в вопросе с главной звездой. Любому есть замена. Скорее не хватит по позиции. Чиро Иммобиле - Золотая Бутса в Европе сезона 2019/20 и лучший бомбардир в истории "Лацио". Но он всегда проваливается в сборной, вызывая и насмешку, и раздражение. Белотти - боец, но игрок аутсайдера. Реализация может подвести.

Также вызывает вопросы центр обороны с Бонуччи, Кьеллини, новичком Толоем, Ачерби из провалившего сезон в обороне "Лацио". Всем им за 30.

Как бы Манчини не пришлось переобуваться по ходу турнира и не комбинировать спешно новый центр обороны. Для этого есть великолепно проведший сезон в "Интере" Бастони и переквалифицированный "Ромой" в защитники Кристанте. Хватит ли их?

Ложка дегтя

Италия с ветерком прошлась по более слабым соперникам, но против более сильных в Лиге Наций-2018 и -2020 играла очень натужно, очень мало забивала, несмотря на большое преимущество по статистике. Даже против слабых соперников она частенько засыпает на целые таймы. Ее стиль игры с часто бесцельными передачами, ее результаты напоминают Испанию 90-х. "Ла Роха" громила Сан-Марино, Кипр, Латвию, Литву, даже Австрию в Отборах со счетом 5:0, 6:0, 9:0, но на крупных турнирах вылетала от первого серьезного соперника. Динамика очень похожа.

Помощник главного тренера Альбериго Эвани говорит о том, что сборная ищет игру, а не результат. Манчини также говорит об игре. Что вызывает подозрения в наивности, некой инфантильности команды.

Ожидания и Прогноз

В Италии обычно провожают сборную хмуро, без особых надежд. Тот же Эвани напоминает, что "итальянская культура - это сплотиться и выдать лучшее именно в худшие времена". В том-то и проблема, что сейчас времена кажутся отличными. Всегда уничтожавшая сборную пресса теперь боготворит ее каждое движение, восхищена не виданным от нее атакующим футболом, не желает видеть недостатков. А Манчини уже рассказывает, как будет раздавать автографы в качестве Чемпиона Европы. Опасная самоуверенность.

Сильный, прочный игровой фундамент должен позволить сборной уверенно выйти из группы. В нынешнем турнире элитных, мощных соперников мало, поэтому можно пройти далеко. Но все же ее недостатки должны помешать ей пробиться в финал.