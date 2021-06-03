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UA-Футбол представляет участника Евро-2020: Италия

ЕВРО-2020
(2 голосов)

Непривычная эйфория

UA-Футбол представляет участника Евро-2020: Италия

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол продолжает представление участников Евро-2020. На очереди сборная Италии - победитель турнира в 1968-ом году, двукратный серебряный призер и четвертьфиналист Евро-2016.

Историческая справка

Финальные турниры Евро: 10

Победа: 1968

Второе место: 2000, 2012

Четырехкратный Чемпион Мира к Мундиалям всегда относился по-особенному, часто корректируя календарь лиги. К Евро же - обыденно. Скорее всего, потому взял его лишь в те времена, когда победитель в случае ничьей определялся подбрасыванием монетки, а в финале - переигровкой. Именно монетку в полуфинале домашнего турнира (0:0) "адзурри" и выиграли у СССР, а в финале, спася матч против югославов на 80-ой минуте, выиграли второй - 2:0.

Запомнились и другие финалы. В 2000-ом команда Дино Дзоффа вышла туда вдесятером и через пять нереализованных пенальти голландцев (два из них - в основное время). В финале ж вела в счете против французов до 93-ей минуты, запоров кучу моментов. А в 2012-ом под руководством Андреа Пирло, Даниэле Де Росси, Джанлуиджи Буффона и сумасшедшего дуэта форвардов Балотелли-Кассано после прохода англичан и немцев состоялся провал против испанцев в Киеве - 0:4.

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Путь на Евро

После Апокалипсиса невыхода на Чемпионат Мира-2018 итальянцы сделали ставку на молодежь, на владение мячом, на атаку. Новый главный тренер Роберто Манчини постоянно заявляет, что его сборная не должна и даже не умеет защищаться и отказалась от "катеначчо" окончательно и бесповоротно. В Отборе на Евро это было заметно. Десять побед в десяти матчах над Финляндией, Грецией, Боснией и Герцеговиной, Арменией и Лихтенштейном с разницей мячей 37:4! Впервые в своей истории она обеспечила место на крупном турнире еще за три тура до финиша Отбора.

При всем этом ливне голов лидера атаки у команды нет. Четыре в том Отборе забил Андреа Белотти, еще четверо - по три мяча. Всего забивали 19 игроков.

Тактика

Сборная Италии играет по схеме 4-3-3. Это вступает в контраст с Серией А, где большинство лидеров играют с тремя центральными защитниками. Тем не менее, и крайние, и центральные защитники "Интера", "Ювентуса", "Ромы", "Лацио" не раз доказывали, что умеют адаптироваться. В центре поля Манчини предпочитает игроков, умеющих обращаться с мячом. Хотя Локателли, Верратти, Барелла и в меньшей степени Жоржиньо также умеют играть жестко. Барелла также отлично подключается в штрафную без мяча и при своем невысоком росте уже забивал в сборной головой.

От вингеров тренер требует часто смещаться в центр, не бояться обходить соперника на дриблинге и пробивать по воротам с 16-20 метров. Форварды также очень мобильны, работают в подыгрыше. Все это позволяет доминировать и запутывать соперника, но оставляет штрафную довольно пустой. Как результат - в Лиге Наций-2020 сборная владела мячом 57.7 процентов времени (второй результат в Дивизоне А) и нанесла 16.3 ударов по воротам (третий результат), но забила всего семь мячей в шести матчах.

В первых трех матчах Отбора на Чемпионат Мира-2022, состоявшихся в этом году, 67 процентов владения мячом в среднем и 63 удара по воротам принесли итальянцам лишь шесть голов против слабых Северной Ирландии, Болгарии и Литвы.

Что точно обеспечивает такой стиль игры - так это безопасность обороны. По воротам "Скуадры Адзурры" бьют крайне редко. Потому в последних 11-ти матчах во всех турнирах она пропустила лишь однажды. В последних 25-ти матчах - всего шесть мячей.

Главная звезда

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Сила этой сборной Италии - прежде всего в команде. Здесь нет никаких звезд. Не только потому, что никто из нынешнего итальянского поколения не дошел до такого статуса, но и потому, что такой статус Манчини не нужен. Благодаря этому часто конфликтный тренер и преуспевает на нынешней должности. Ни свежий победитель Лиги Чемпионов Жоржиньо, ни любимцы тренера Лоренцо Инсинье и Барелла, ни получающие безмерное доверие "зубры" центра обороны Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини не могут считать себя главными звездами.

Возможно, статистика пропущенных и огромные проблемы Бонуччи и Кьеллини в "Ювентусе" в прошедшем сезоне все же выделяют главную звезду. Джанлуиджи Доннарумма в сборной великолепен, за его плечами успешный сезон, в котором помог вернуть "Милан" в Лигу Чемпионов. Правда, этот сезон закончился ссорой с клубом и уходом свободным агентом. Сейчас он без команды и без особо вкусных горячих предложений. Но как раз именно это еще больше мотивирует Джиджо на Евро. Как и статус преемника Джиджи Буффона.

Игрок, который удивит

Тех, кто следит за Серией А, он не удивит. Доменико Берарди провел замечательный сезон, забив 17 мячей (в частности, "Милану", "Аталанте", "Наполи" и "Лацио") и чуть не выведя "Сассуоло" в Еврокубки. После нескольких лет страданий он вернул стабильность и мотивацию. Его уже давно хотели забрать Топ-клубы, но сам Доменико испытывал психологические проблемы и не хотел уходить из теплого дома. Теперь, в 26 лет, он готов уйти. Готов и блеснуть на Евро. Он забил в трех последних официальных матчах за сборную, в которых брал участие, играя очень смело, свободно.

Первые места на флангах занимают Кьеза и Инсинье, также проведшие замечательный сезон и играющие за более статусные клубы - "Ювентус", "Наполи". Тем не менее, Берарди способен стать суперсабом турнира и даже вытеснить кого-либо из лидеров из стартового состава. Не исключено, что он в итоге даже появится в центре атаки.

Кого может не хватить

Тот же ответ, что и в вопросе с главной звездой. Любому есть замена. Скорее не хватит по позиции. Чиро Иммобиле - Золотая Бутса в Европе сезона 2019/20 и лучший бомбардир в истории "Лацио". Но он всегда проваливается в сборной, вызывая и насмешку, и раздражение. Белотти - боец, но игрок аутсайдера. Реализация может подвести.

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Также вызывает вопросы центр обороны с Бонуччи, Кьеллини, новичком Толоем, Ачерби из провалившего сезон в обороне "Лацио". Всем им за 30.

Как бы Манчини не пришлось переобуваться по ходу турнира и не комбинировать спешно новый центр обороны. Для этого есть великолепно проведший сезон в "Интере" Бастони и переквалифицированный "Ромой" в защитники Кристанте. Хватит ли их?

Ложка дегтя

Италия с ветерком прошлась по более слабым соперникам, но против более сильных в Лиге Наций-2018 и -2020 играла очень натужно, очень мало забивала, несмотря на большое преимущество по статистике. Даже против слабых соперников она частенько засыпает на целые таймы. Ее стиль игры с часто бесцельными передачами, ее результаты напоминают Испанию 90-х. "Ла Роха" громила Сан-Марино, Кипр, Латвию, Литву, даже Австрию в Отборах со счетом 5:0, 6:0, 9:0, но на крупных турнирах вылетала от первого серьезного соперника. Динамика очень похожа.

Помощник главного тренера Альбериго Эвани говорит о том, что сборная ищет игру, а не результат. Манчини также говорит об игре. Что вызывает подозрения в наивности, некой инфантильности команды.

Ожидания и Прогноз

В Италии обычно провожают сборную хмуро, без особых надежд. Тот же Эвани напоминает, что "итальянская культура - это сплотиться и выдать лучшее именно в худшие времена". В том-то и проблема, что сейчас времена кажутся отличными. Всегда уничтожавшая сборную пресса теперь боготворит ее каждое движение, восхищена не виданным от нее атакующим футболом, не желает видеть недостатков. А Манчини уже рассказывает, как будет раздавать автографы в качестве Чемпиона Европы. Опасная самоуверенность.

Сильный, прочный игровой фундамент должен позволить сборной уверенно выйти из группы. В нынешнем турнире элитных, мощных соперников мало, поэтому можно пройти далеко. Но все же ее недостатки должны помешать ей пробиться в финал.

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В статье: Роберто Манчини Италия Евро-2020 Доменико Берарди сборная Италии Джанлуиджи Доннарумма Национальная сборная Италии
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.