Депай тянет, а Де Бур топит. UA-Футбол представляет участника ЕВРО-2020: Нидерланды

Йохан Кройф, Руд Крол, Марк Овермарс, Кларенс Зеедорф, Патрик Клюйверт, Деннис Бергкамп, Марко Ван Бастен, Робин Ван Перси, Уэсли Снайдер. Все они и, конечно, многие другие известные мастеровитые футболисты в разное время защищали цвета сборной Нидерландов. "Оранжевые" начали завоевывать статус одной из лучших национальных команд мира ближе к середине 70-х годов прошлого века – до ЧМ-1974 голландцы либо вовсе не участвовали, либо банально не проходили квалификацию двух главных форумов для европейских сборных.

"Заводной Апельсин" трижды доходил до финала Мундиаля (1974, 1978, 2010), в 2014-м брал бронзу, но именно на ЕВРО команда достигла лучшего результата в своей истории. В решающем поединке турнира в 1988 году Гуллит и Ван Бастен (особенно Марко) шокировали сборную СССР (0:2) на мюнхенском "Олимпийском". Четыре бронзы в рамках соревнования (1976, 1992, 2000, 2004) наверняка не такие по вкусу, как то самое золото, добытое на полях ФРГ.

После такого экскурса в летописи особенно удивительно припомнить, что Нидерланды, вообще-то, только возвращаются на авансцену крупных турниров, они пропустили предыдущие два – ЕВРО-2016 и ЧМ-2018.

Отбор на перенесенный чемпионат Европы голландцы начинали еще под руководством Рональда Кумана. За 2,5 года у руля сборной сегодняшний тренер "Барселоны" неплохо перезагрузил "Оранье" после затянувшейся неудачной серии команды, квалифицировавшись на ЕВРО со второго места и дойдя до финала первого в истории розыгрыша Лиги наций. В первом случае нидерландцев опередили немцы, во втором они проиграли португальцам.

Сам отбор на соревнование голландцы прошли крайне уверенно; было бы странно, провались они с немцами в квинтете, где есть Беларусь и Эстония. Только дважды банда Кумана потеряла очки – здесь неудача с Бундестим во втором туре (2:3) и сухой паритет с Северной Ирландией (0:0), кстати, одним из спарринг-партнеров сборной Украины перед ЕВРО. Парни Рональда взяли реванш у подопечных Лева (2:4), однако больше немцы в квалификации не оступались и финишировали первыми. За 10 матчей "оранжевые" выглядели целостным коллективом, не сильно уступая с точки зрения качества игры той же сборной Германии – да, забили на 6 голов меньше (24 vs 30), зато пропустили столько же (7).

Классикой для сборной Нидерландов и голландских клубов в целом принято считать схему 4-3-3, однако, что Рональд Куман, что сейчас Франк Де Бур, во многом использовал/использует 4-2-3-1. Также оба специалиста по разу задействовали схему с тремя центрбеками. Только если Куман с агрессивными 3-1-4-2 в прекрасном атакующем стиле обыграл немцев в матче отбора на ЕВРО, то у Де Бура это ассоциировалось с неудачным трусливым экспериментом-5-3-2 в рамках спасенного спарринга против шотландцев (2:2). Во втором тайме Франк хотя бы признал ошибку и вернулся к более проверенным наработкам.

За развитие выпадов на первом этапе отвечает Френки Де Йонг, часто в центральный круг к будущему одноклубнику опускается Вейналдум, ведь Джорджиньо явно больше заточен на атаку. Когда стерильность на финальной трети поля достигает апогея, то вынужден подключаться в данную зону и Депай. Во многом команда играет именно на их лучших качествах – дриблинге (Депай), интеллекте (Де Йонг) и правильном выборе позиции в единоборствах (Вейналдум). А, еще Де Лигт хорош на стандартах у своих и чужих ворот. Теперь точно все.

Безусловно, коллектив продвигает атаки не только через центр поля, но и по флангам, где нагружены работой крайние защитники (зачастую Вейндал и Дюмфрис), однако на фишку это не тянет. Имея в своем распоряжении исполнителей из "Аталанты", "Ливерпуля", "Ювентуса", "Интера", "Барселоны" и двух манчестерских грандов, тренер банально не знает, как сколотить из них команду на поле.

Хорошо для Франка, что в таких условиях он хотя бы может рассчитывать на универсальность нескольких игроков. Велтман и Блинд способны выйти на фланге или в центре защиты, хавбек Копмайнерс может подстраховать Де Лигта или Де Врея в обороне. Без подобного трюка ему было бы еще тяжелее.

Мемфис Депай – самый яркий футболист в текущем составе сборной Нидерландов. Джорджиньо Вейналдум и Френки Де Йонг также в значительной мере влияют на игру команды, однако тянет ее в атаке именно Мемфис. Депай разносторонен: он дополняет дриблинг поставленным ударом, постоянно оттягивается к центру поля для помощи партнерам в развитии наступлений. Играет как на фланге, так и в центре нападения.

Главное орудие "Лиона" наколотило 22 гола в 39 поединках клубного розыгрыша-2020/21 во всех турнирах. К слову, в гонке бомбардиров Лиги 1 Депай расположился в аккурат за Килианом Мбаппе. Мемфис – лучший в сборной по голам (4) со штрафных за последние 47 лет. В 58 поединках за национальную команду он забил 22 мяча и отдал 15 результативных передач. Высококлассный исполнитель.

Сам Депай будет крайне мотивирован хорошо выступить на летнем турнире. В 21 год он уже прошляпил первый шанс регулярно играть на топ-уровне, халатно относясь к своей работе в "Манчестер Юнайтед". Поговаривают, что талантливого 27-летнего футболиста сейчас желает видеть Рональд Куман в "Барселоне". Вторую такую возможность упустить нельзя.

Советуем внимательно последить за 19-летним Райаном Гравенберхом из "Аякса". В амстердамской банде Тен Хага молодой талант заменил в прошлом сезоне Донни Ван Де Бека. В кампании-2020/21 Райан отыграл 43 матча (в 42 вышел на поле с первых минут) во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач. С тремя неполными поединками за сборную в активе клиент Мино Райолы поедет на ЕВРО, где постарается использовать любой выход на замену как зачетные пункты в копилку своего потенциального переезда. Вполне возможно, что в случае успеха Гравенберх пойдет на повышение уже в июле или августе.

Тот случай, когда ответ приходит в голову за долю секунды. 17 октября 2020-го "ножницы" голкипера "Эвертона" Джордана Пикфорда подрезали не только крестообразные связки Вирджила Ван Дейка, но и вместе с ними оборону "Ливерпуля" и защиту "Заводного Апельсина". ВВД пропустил два последних тура Лиги наций и, естественно, не помогал партнерам в трех первых матчах отбора на ЧМ. В середине прошлого месяца Вирджил принял волевое решение не ехать на ЕВРО, Ван Дейк сосредоточит свое внимание на предсезонной подготовке с мерсисайдцами. Обидно не увидеть в деле такого мастера, хотя с другой стороны – зачем ему сразу комкать еще не начавшийся сезон-2021/22 и форсировать подготовку после тяжелой травмы?

