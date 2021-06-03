Депай тянет, а Де Бур топит. UA-Футбол представляет участника ЕВРО-2020: Нидерланды

Историческая справка

Йохан Кройф, Руд Крол, Марк Овермарс, Кларенс Зеедорф, Патрик Клюйверт, Деннис Бергкамп, Марко Ван Бастен, Робин Ван Перси, Уэсли Снайдер. Все они и, конечно, многие другие известные мастеровитые футболисты в разное время защищали цвета сборной Нидерландов. "Оранжевые" начали завоевывать статус одной из лучших национальных команд мира ближе к середине 70-х годов прошлого века – до ЧМ-1974 голландцы либо вовсе не участвовали, либо банально не проходили квалификацию двух главных форумов для европейских сборных.

"Заводной Апельсин" трижды доходил до финала Мундиаля (1974, 1978, 2010), в 2014-м брал бронзу, но именно на ЕВРО команда достигла лучшего результата в своей истории. В решающем поединке турнира в 1988 году Гуллит и Ван Бастен (особенно Марко) шокировали сборную СССР (0:2) на мюнхенском "Олимпийском". Четыре бронзы в рамках соревнования (1976, 1992, 2000, 2004) наверняка не такие по вкусу, как то самое золото, добытое на полях ФРГ.

Dünya Futbol Tarihinin En İyi 10 Golünden Biri:

Marco van Basten vs Rinat Dasayev pic.twitter.com/k7GmN1axf2 — Tribun Dergi (@tribundergi) October 31, 2015

Путь на ЕВРО

После такого экскурса в летописи особенно удивительно припомнить, что Нидерланды, вообще-то, только возвращаются на авансцену крупных турниров, они пропустили предыдущие два – ЕВРО-2016 и ЧМ-2018.

Отбор на перенесенный чемпионат Европы голландцы начинали еще под руководством Рональда Кумана. За 2,5 года у руля сборной сегодняшний тренер "Барселоны" неплохо перезагрузил "Оранье" после затянувшейся неудачной серии команды, квалифицировавшись на ЕВРО со второго места и дойдя до финала первого в истории розыгрыша Лиги наций. В первом случае нидерландцев опередили немцы, во втором они проиграли португальцам.

Сам отбор на соревнование голландцы прошли крайне уверенно; было бы странно, провались они с немцами в квинтете, где есть Беларусь и Эстония. Только дважды банда Кумана потеряла очки – здесь неудача с Бундестим во втором туре (2:3) и сухой паритет с Северной Ирландией (0:0), кстати, одним из спарринг-партнеров сборной Украины перед ЕВРО. Парни Рональда взяли реванш у подопечных Лева (2:4), однако больше немцы в квалификации не оступались и финишировали первыми. За 10 матчей "оранжевые" выглядели целостным коллективом, не сильно уступая с точки зрения качества игры той же сборной Германии – да, забили на 6 голов меньше (24 vs 30), зато пропустили столько же (7).

Тактика сборной

Классикой для сборной Нидерландов и голландских клубов в целом принято считать схему 4-3-3, однако, что Рональд Куман, что сейчас Франк Де Бур, во многом использовал/использует 4-2-3-1. Также оба специалиста по разу задействовали схему с тремя центрбеками. Только если Куман с агрессивными 3-1-4-2 в прекрасном атакующем стиле обыграл немцев в матче отбора на ЕВРО, то у Де Бура это ассоциировалось с неудачным трусливым экспериментом-5-3-2 в рамках спасенного спарринга против шотландцев (2:2). Во втором тайме Франк хотя бы признал ошибку и вернулся к более проверенным наработкам.

За развитие выпадов на первом этапе отвечает Френки Де Йонг, часто в центральный круг к будущему одноклубнику опускается Вейналдум, ведь Джорджиньо явно больше заточен на атаку. Когда стерильность на финальной трети поля достигает апогея, то вынужден подключаться в данную зону и Депай. Во многом команда играет именно на их лучших качествах – дриблинге (Депай), интеллекте (Де Йонг) и правильном выборе позиции в единоборствах (Вейналдум). А, еще Де Лигт хорош на стандартах у своих и чужих ворот. Теперь точно все.

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Безусловно, коллектив продвигает атаки не только через центр поля, но и по флангам, где нагружены работой крайние защитники (зачастую Вейндал и Дюмфрис), однако на фишку это не тянет. Имея в своем распоряжении исполнителей из "Аталанты", "Ливерпуля", "Ювентуса", "Интера", "Барселоны" и двух манчестерских грандов, тренер банально не знает, как сколотить из них команду на поле.

Хорошо для Франка, что в таких условиях он хотя бы может рассчитывать на универсальность нескольких игроков. Велтман и Блинд способны выйти на фланге или в центре защиты, хавбек Копмайнерс может подстраховать Де Лигта или Де Врея в обороне. Без подобного трюка ему было бы еще тяжелее.

Главная звезда

Мемфис Депай – самый яркий футболист в текущем составе сборной Нидерландов. Джорджиньо Вейналдум и Френки Де Йонг также в значительной мере влияют на игру команды, однако тянет ее в атаке именно Мемфис. Депай разносторонен: он дополняет дриблинг поставленным ударом, постоянно оттягивается к центру поля для помощи партнерам в развитии наступлений. Играет как на фланге, так и в центре нападения.

Главное орудие "Лиона" наколотило 22 гола в 39 поединках клубного розыгрыша-2020/21 во всех турнирах. К слову, в гонке бомбардиров Лиги 1 Депай расположился в аккурат за Килианом Мбаппе. Мемфис – лучший в сборной по голам (4) со штрафных за последние 47 лет. В 58 поединках за национальную команду он забил 22 мяча и отдал 15 результативных передач. Высококлассный исполнитель.

Сам Депай будет крайне мотивирован хорошо выступить на летнем турнире. В 21 год он уже прошляпил первый шанс регулярно играть на топ-уровне, халатно относясь к своей работе в "Манчестер Юнайтед". Поговаривают, что талантливого 27-летнего футболиста сейчас желает видеть Рональд Куман в "Барселоне". Вторую такую возможность упустить нельзя.

Football without expression is boring. ???????? pic.twitter.com/kF9tpP1uE6 — Memphis Depay (@Memphis) May 31, 2021

Игрок, который удивит

Советуем внимательно последить за 19-летним Райаном Гравенберхом из "Аякса". В амстердамской банде Тен Хага молодой талант заменил в прошлом сезоне Донни Ван Де Бека. В кампании-2020/21 Райан отыграл 43 матча (в 42 вышел на поле с первых минут) во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач. С тремя неполными поединками за сборную в активе клиент Мино Райолы поедет на ЕВРО, где постарается использовать любой выход на замену как зачетные пункты в копилку своего потенциального переезда. Вполне возможно, что в случае успеха Гравенберх пойдет на повышение уже в июле или августе.

31. De eerste twee (aangekondigde) wissels bij Oranje.

Ryan Gravenberch vervangt Georginio Wijnaldum. #NEDSCO pic.twitter.com/69QHuHw5Xf — OnsOranje (@OnsOranje) June 2, 2021

Игрок, которого будет не хватать

Тот случай, когда ответ приходит в голову за долю секунды. 17 октября 2020-го "ножницы" голкипера "Эвертона" Джордана Пикфорда подрезали не только крестообразные связки Вирджила Ван Дейка, но и вместе с ними оборону "Ливерпуля" и защиту "Заводного Апельсина". ВВД пропустил два последних тура Лиги наций и, естественно, не помогал партнерам в трех первых матчах отбора на ЧМ. В середине прошлого месяца Вирджил принял волевое решение не ехать на ЕВРО, Ван Дейк сосредоточит свое внимание на предсезонной подготовке с мерсисайдцами. Обидно не увидеть в деле такого мастера, хотя с другой стороны – зачем ему сразу комкать еще не начавшийся сезон-2021/22 и форсировать подготовку после тяжелой травмы?

Не был включен в заявку ветеран Райан Бабел – одно дело зажигать в Турции и совсем другое в свои 34 года пытаться помочь главной команде страны. Вылетел из списка по причине COVID-19 вратарь голландцев Яспер Силлессен. Не катастрофа, так как с ноября позицию стража Де Бур доверяет Тиму Крулу. Тем не менее, решение Франка – крайне категоричное и жесткое. У Яспера же точно есть шанс выздороветь до старта турнира.

Ложка дегтя

Фактор, который может сыграть против Нидерландов или даже уже сыграл? Однозначно смена тренера. С Куманом голландцы демонстрировали стабильные результаты и приятный глазу атакующий футбол, а позиционные наступления Де Бура отдают максимум уровнем середняка Эредивизие.

Франк был отличным футболистом, однако как тренер добивался успеха только с "Аяксом", да и то в прагматичном стиле. Он не задержался в миланском "Интере", который рассматривался как шикарный промоушн после Амстердама (85 дней на посту), плохо все вышло и в Англии. В "Кристал Пэлас" Де Бур проработал 78 дней, это антирекорд чемпионата; "орлы" проиграли в 4 матчах из 4, при этом, не забив ни одного гола. Удивительно, что после сносного этапа в MLS с командой "Атланта Юнайтед", футбольный союз Нидерландов решил остановиться именно на его кандидатуре.

К тому же, Франка невзлюбили за частые неоднозначные высказывания в адрес других тренеров, он путает фамилии игроков на пресс-конференциях, чем явно не добавляет себе авторитета со стороны поклонников. Веры в Де Бура нет никакой – ни от болельщиков, ни от экспертов, ни от журналистов.

Зато есть внутреннее ощущение, что приди прямо сейчас в сборную Нидерландов новый тренер, то голландская команда ни в чем не потеряет, а только приобретет. Поэтому, пускай пока Де Бур сохраняет свою должность до конца пути голландцев на ЕВРО.

Ontzettend veel zin om aan de slag te gaan als bondscoach. ???? @OnsOranje pic.twitter.com/unxgqxzWN1 — Frank de Boer (@FdeBoerofficial) September 25, 2020

Прогноз на выступление

На родине от голландцев ждут выхода из группы. Оценки болельщиков и местной прессы совпадают с адекватными сценариями развития событий. Сегодняшние Нидерланды, естественно, не готовы доходить до финала и выигрывать в решающем поединке, как и стабильно продвигаться по сетке соревнования. Вылет на стадии четвертьфинала от более сильного оппонента – потолок или даже чердак для "оранжевых" на данный момент; при условии, если в 1/8 им повезет по ходу матча или с самим жребием.

Невыход "Апельсина" из квартета не повергнет фанатов в шоковое состояние, а точно повлечет за собой немедленную отставку Де Бура. Его увольнение – лишь дело времени.