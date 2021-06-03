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Депай тянет, а Де Бур топит. UA-Футбол представляет участника ЕВРО-2020: Нидерланды

ЕВРО-2020
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Первый соперник команды Шевченко на летнем турнире

Депай тянет, а Де Бур топит. UA-Футбол представляет участника ЕВРО-2020: Нидерланды

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Историческая справка

Йохан Кройф, Руд Крол, Марк Овермарс, Кларенс Зеедорф, Патрик Клюйверт, Деннис Бергкамп, Марко Ван Бастен, Робин Ван Перси, Уэсли Снайдер. Все они и, конечно, многие другие известные мастеровитые футболисты в разное время защищали цвета сборной Нидерландов. "Оранжевые" начали завоевывать статус одной из лучших национальных команд мира ближе к середине 70-х годов прошлого века – до ЧМ-1974 голландцы либо вовсе не участвовали, либо банально не проходили квалификацию двух главных форумов для европейских сборных.

"Заводной Апельсин" трижды доходил до финала Мундиаля (1974, 1978, 2010), в 2014-м брал бронзу, но именно на ЕВРО команда достигла лучшего результата в своей истории. В решающем поединке турнира в 1988 году Гуллит и Ван Бастен (особенно Марко) шокировали сборную СССР (0:2) на мюнхенском "Олимпийском". Четыре бронзы в рамках соревнования (1976, 1992, 2000, 2004) наверняка не такие по вкусу, как то самое золото, добытое на полях ФРГ.

Путь на ЕВРО

После такого экскурса в летописи особенно удивительно припомнить, что Нидерланды, вообще-то, только возвращаются на авансцену крупных турниров, они пропустили предыдущие два – ЕВРО-2016 и ЧМ-2018.

Отбор на перенесенный чемпионат Европы голландцы начинали еще под руководством Рональда Кумана. За 2,5 года у руля сборной сегодняшний тренер "Барселоны" неплохо перезагрузил "Оранье" после затянувшейся неудачной серии команды, квалифицировавшись на ЕВРО со второго места и дойдя до финала первого в истории розыгрыша Лиги наций. В первом случае нидерландцев опередили немцы, во втором они проиграли португальцам.

Сам отбор на соревнование голландцы прошли крайне уверенно; было бы странно, провались они с немцами в квинтете, где есть Беларусь и Эстония. Только дважды банда Кумана потеряла очки – здесь неудача с Бундестим во втором туре (2:3) и сухой паритет с Северной Ирландией (0:0), кстати, одним из спарринг-партнеров сборной Украины перед ЕВРО. Парни Рональда взяли реванш у подопечных Лева (2:4), однако больше немцы в квалификации не оступались и финишировали первыми. За 10 матчей "оранжевые" выглядели целостным коллективом, не сильно уступая с точки зрения качества игры той же сборной Германии – да, забили на 6 голов меньше (24 vs 30), зато пропустили столько же (7).

Тактика сборной

Классикой для сборной Нидерландов и голландских клубов в целом принято считать схему 4-3-3, однако, что Рональд Куман, что сейчас Франк Де Бур, во многом использовал/использует 4-2-3-1. Также оба специалиста по разу задействовали схему с тремя центрбеками. Только если Куман с агрессивными 3-1-4-2 в прекрасном атакующем стиле обыграл немцев в матче отбора на ЕВРО, то у Де Бура это ассоциировалось с неудачным трусливым экспериментом-5-3-2 в рамках спасенного спарринга против шотландцев (2:2). Во втором тайме Франк хотя бы признал ошибку и вернулся к более проверенным наработкам.

Депай тянет, а Де Бур топит. UA-Футбол представляет участника ЕВРО-2020: Нидерланды - изображение 1

За развитие выпадов на первом этапе отвечает Френки Де Йонг, часто в центральный круг к будущему одноклубнику опускается Вейналдум, ведь Джорджиньо явно больше заточен на атаку. Когда стерильность на финальной трети поля достигает апогея, то вынужден подключаться в данную зону и Депай. Во многом команда играет именно на их лучших качествах – дриблинге (Депай), интеллекте (Де Йонг) и правильном выборе позиции в единоборствах (Вейналдум). А, еще Де Лигт хорош на стандартах у своих и чужих ворот. Теперь точно все.

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Безусловно, коллектив продвигает атаки не только через центр поля, но и по флангам, где нагружены работой крайние защитники (зачастую Вейндал и Дюмфрис), однако на фишку это не тянет. Имея в своем распоряжении исполнителей из "Аталанты", "Ливерпуля", "Ювентуса", "Интера", "Барселоны" и двух манчестерских грандов, тренер банально не знает, как сколотить из них команду на поле.

Хорошо для Франка, что в таких условиях он хотя бы может рассчитывать на универсальность нескольких игроков. Велтман и Блинд способны выйти на фланге или в центре защиты, хавбек Копмайнерс может подстраховать Де Лигта или Де Врея в обороне. Без подобного трюка ему было бы еще тяжелее.

Депай тянет, а Де Бур топит. UA-Футбол представляет участника ЕВРО-2020: Нидерланды - изображение 2

Главная звезда

Мемфис Депай – самый яркий футболист в текущем составе сборной Нидерландов. Джорджиньо Вейналдум и Френки Де Йонг также в значительной мере влияют на игру команды, однако тянет ее в атаке именно Мемфис. Депай разносторонен: он дополняет дриблинг поставленным ударом, постоянно оттягивается к центру поля для помощи партнерам в развитии наступлений. Играет как на фланге, так и в центре нападения.

Главное орудие "Лиона" наколотило 22 гола в 39 поединках клубного розыгрыша-2020/21 во всех турнирах. К слову, в гонке бомбардиров Лиги 1 Депай расположился в аккурат за Килианом Мбаппе. Мемфис – лучший в сборной по голам (4) со штрафных за последние 47 лет. В 58 поединках за национальную команду он забил 22 мяча и отдал 15 результативных передач. Высококлассный исполнитель.

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Сам Депай будет крайне мотивирован хорошо выступить на летнем турнире. В 21 год он уже прошляпил первый шанс регулярно играть на топ-уровне, халатно относясь к своей работе в "Манчестер Юнайтед". Поговаривают, что талантливого 27-летнего футболиста сейчас желает видеть Рональд Куман в "Барселоне". Вторую такую возможность упустить нельзя.

Игрок, который удивит

Советуем внимательно последить за 19-летним Райаном Гравенберхом из "Аякса". В амстердамской банде Тен Хага молодой талант заменил в прошлом сезоне Донни Ван Де Бека. В кампании-2020/21 Райан отыграл 43 матча (в 42 вышел на поле с первых минут) во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач. С тремя неполными поединками за сборную в активе клиент Мино Райолы поедет на ЕВРО, где постарается использовать любой выход на замену как зачетные пункты в копилку своего потенциального переезда. Вполне возможно, что в случае успеха Гравенберх пойдет на повышение уже в июле или августе.

Игрок, которого будет не хватать

Тот случай, когда ответ приходит в голову за долю секунды. 17 октября 2020-го "ножницы" голкипера "Эвертона" Джордана Пикфорда подрезали не только крестообразные связки Вирджила Ван Дейка, но и вместе с ними оборону "Ливерпуля" и защиту "Заводного Апельсина". ВВД пропустил два последних тура Лиги наций и, естественно, не помогал партнерам в трех первых матчах отбора на ЧМ. В середине прошлого месяца Вирджил принял волевое решение не ехать на ЕВРО, Ван Дейк сосредоточит свое внимание на предсезонной подготовке с мерсисайдцами. Обидно не увидеть в деле такого мастера, хотя с другой стороны – зачем ему сразу комкать еще не начавшийся сезон-2021/22 и форсировать подготовку после тяжелой травмы?

Не был включен в заявку ветеран Райан Бабел – одно дело зажигать в Турции и совсем другое в свои 34 года пытаться помочь главной команде страны. Вылетел из списка по причине COVID-19 вратарь голландцев Яспер Силлессен. Не катастрофа, так как с ноября позицию стража Де Бур доверяет Тиму Крулу. Тем не менее, решение Франка – крайне категоричное и жесткое. У Яспера же точно есть шанс выздороветь до старта турнира.

Ложка дегтя

Фактор, который может сыграть против Нидерландов или даже уже сыграл? Однозначно смена тренера. С Куманом голландцы демонстрировали стабильные результаты и приятный глазу атакующий футбол, а позиционные наступления Де Бура отдают максимум уровнем середняка Эредивизие.

Франк был отличным футболистом, однако как тренер добивался успеха только с "Аяксом", да и то в прагматичном стиле. Он не задержался в миланском "Интере", который рассматривался как шикарный промоушн после Амстердама (85 дней на посту), плохо все вышло и в Англии. В "Кристал Пэлас" Де Бур проработал 78 дней, это антирекорд чемпионата; "орлы" проиграли в 4 матчах из 4, при этом, не забив ни одного гола. Удивительно, что после сносного этапа в MLS с командой "Атланта Юнайтед", футбольный союз Нидерландов решил остановиться именно на его кандидатуре.

К тому же, Франка невзлюбили за частые неоднозначные высказывания в адрес других тренеров, он путает фамилии игроков на пресс-конференциях, чем явно не добавляет себе авторитета со стороны поклонников. Веры в Де Бура нет никакой – ни от болельщиков, ни от экспертов, ни от журналистов.

Зато есть внутреннее ощущение, что приди прямо сейчас в сборную Нидерландов новый тренер, то голландская команда ни в чем не потеряет, а только приобретет. Поэтому, пускай пока Де Бур сохраняет свою должность до конца пути голландцев на ЕВРО.

Прогноз на выступление

На родине от голландцев ждут выхода из группы. Оценки болельщиков и местной прессы совпадают с адекватными сценариями развития событий. Сегодняшние Нидерланды, естественно, не готовы доходить до финала и выигрывать в решающем поединке, как и стабильно продвигаться по сетке соревнования. Вылет на стадии четвертьфинала от более сильного оппонента – потолок или даже чердак для "оранжевых" на данный момент; при условии, если в 1/8 им повезет по ходу матча или с самим жребием.

Невыход "Апельсина" из квартета не повергнет фанатов в шоковое состояние, а точно повлечет за собой немедленную отставку Де Бура. Его увольнение – лишь дело времени.

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В статье: Нидерланды Рональд Куман Франк де Бур Евро-2020 Жоржиньо Вейналдум Мемфис Депай Вирджил ван Дейк Френки де Йонг
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.